Así fue el test de F1 en Bahrein para Alonso: fotos, tiempos, vueltas y más

Debido al reparto de Aston Martin para esta primera semana de test de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir, Fernando Alonso no rodó el miércoles y tampoco lo hará este viernes, por lo que su única jornada al volante del AMR26 ha sido la de este miércoles: ¿y cómo le ha ido?

Tras las 61 vueltas completadas en Barcelona, el piloto asturiano ha podido dar otros 98 giros hoy en Bahrein para ascender a 159 su cuenta personal, la cual supera con creces (lo cuadriplica) a la de su compañero Lance Stroll, quien en dos días de pruebas sólo ha podido completar 41 vueltas (5 en el trazado catalán y 36 en Sakhir).

En cuanto a los tiempos, Alonso ha podido marcar un 1:38.248 como mejor registro personal, a más de cuatro segundos de la mejor referencia, un 1:34.273 en manos de Charles Leclerc y su Ferrari. Pese a todo, supone un paso adelante respecto al 1:39.883 de Stroll en la jornada del miércoles.

La primera ve que el ovetense salió a rodar en su única jornada de pruebas esta semana fue a las 08:30h de la mañana, solo media hora después del inicio de la sesión. Su primer crono fue de 1:42, pero rápidamente bajó a 1:41.916 y luego a y 1:40.620. En las siguientes horas de la matinal, Alonso bajó de la barrera del 1:40 con un 1:39.435 y finalmente acabó la sesión con un 1:38.960. Por la tarde, el programa fue un tanto más agresivo y Alonso acabó el día con un 1:38.248.

Las fotos de Alonso en el test de F1 2026 en Bahrein:

El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos El test de F1 2026 en Bahrein de Fernando Alonso, en fotos Fórmula 1 35

Pero más allá de la mejora de tiempo, lo más importante ha sido ver rodar a Alonso con más regularidad después de los problemas de refrigeración que sufrió Stroll el miércoles. No obstante y viendo tanto la telemetría como las velocidades puntas, el AMR26 pilotado este jueves por Alonso seguía corriendo limitado en cuanto al motor Honda se refiere, una unidad de potencia que por el momento está generando muchas más dudas que certezas tal y como ha reconocido abiertamente Stroll.

Fue un día muy completo para el asturiano de Aston Martin, ya que más allá de la acción en pista, fue protagonista por diferentes razones, como la presentación de su nuevo casco para este 2026 y una sorprendente visita de Carlos Alcaraz, tenista español, en el box del equipo de Silverstone.

Ahora, Alonso tendrá que esperar hasta la semana que viene para volver a subirse al Aston Martin AMR26, en la que será la segunda y última semana de test de pretemporada en Bahrein, del 18 al 20 de febrero, aunque todavía se desconoce el día o días que saldrá a la pista para seguir acumulando kilómetros y recogiendo datos útiles que permitan a Aston Martin y Honda mejorar tras un inicio de pruebas no demasiado optimista.

Más sobre Aston Martin: Fórmula 1 El extremo Aston Martin AMR26 "se abre" para refrigerar el motor Honda

Los números de Alonso y Aston Martin en el test de la F1 2026 en Bahrein

EQUIPO MEJOR TIEMPO ALONSO MEJOR TIEMPO STROLL VUELTAS ALONSO VUELTAS DEL EQUIPO Aston Martin 1:38.248 1:39.883 98 134