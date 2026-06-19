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Así está la norma de los rookies en F1 2026: quién ha cumplido y quién no

Cada piloto de Fórmula 1 debe ceder su monoplaza en dos entrenamientos libres de la temporada 2026 a un joven piloto. ¿Quién ya ha cumplido y quién sigue pendiente?

Norman Fischer
Publicado:
Leonardo Fornaroli, McLaren

Leonardo Fornaroli, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Los pilotos de los entrenamientos libres de los viernes no son ninguna novedad en la Fórmula 1, pero desde la temporada 2022 existe una normativa destinada a facilitar el acceso de los jóvenes talentos a la categoría reina. Según esta regla, cada equipo está obligado a dar cuatro oportunidades por temporada a pilotos noveles durante los entrenamientos libres.

Así lo establece el artículo B1.8.3 c) del reglamento de Fórmula 1, que indica textualmente:

"En dos ocasiones con cada coche inscrito en el Campeonato durante cada temporada, cada competidor deberá utilizar a un piloto que no haya participado en más de dos carreras del Campeonato del Mundo en toda su trayectoria".

Esto significa que cada piloto titular debe ceder su coche dos veces a un piloto que haya disputado como máximo dos grandes premios en su carrera. Por ejemplo, Red Bull no puede hacer que Isack Hadjar se ausente cuatro veces: también Max Verstappen debe dejar su monoplaza en dos ocasiones a lo largo del año.

Por supuesto, no está prohibido realizar más participaciones de jóvenes pilotos aparte de las exigidas por el reglamento.

En comparación con las primeras temporadas bajo esta normativa, el número de sesiones obligatorias se ha duplicado. Hasta 2024, cada coche solo debía ser utilizado una vez por un piloto joven; desde 2025, la cifra aumentó a dos por monoplaza, es decir, cuatro por equipo.

Pilotos experimentados como Robert Kubica, que en el pasado participó habitualmente en los entrenamientos de los viernes con Alfa Romeo, no cuentan dentro de este cupo. Aunque los equipos pueden seguir alineando pilotos veteranos en estas sesiones, esas participaciones no computan para la obligación de utilizar rookies, ya que Kubica ha disputado mucho más de dos grandes premios en su carrera.

Por otro lado, los pilotos novatos que ya son titulares no están obligados a ceder su coche, ya que sus propias participaciones sirven para cumplir la normativa. En 2026 esto solo afecta al debutante de Racing Bulls, Arvid Lindblad, el único piloto que se estrenará en la Fórmula 1 esta temporada.

A continuación, repasamos qué pilotos ya han cedido su coche en 2026 y cuáles todavía tienen pendientes sus sesiones obligatorias.

Los pilotos de los viernes en 2026

Equipo Piloto titular Piloto de FP1 Gran Premio
McLaren Lando Norris Leonardo Fornaroli Barcelona
McLaren Oscar Piastri - -
Mercedes George Russell - -
Mercedes Kimi Antonelli Frederik Vesti Barcelona
Red Bull Max Verstappen - -
Red Bull Isack Hadjar Ayumu Iwasa Barcelona
Ferrari Charles Leclerc - -
Ferrari Lewis Hamilton Dino Beganovic Barcelona
Williams Alexander Albon Luke Browning Barcelona
Williams Carlos Sainz Luke Browning Austria
Racing Bulls Liam Lawson - -
Racing Bulls Arvid Lindblad No aplica -
Aston Martin Fernando Alonso Jak Crawford Japón
Aston Martin Lance Stroll Jak Crawford Austria
Haas Esteban Ocon - -
Haas Oliver Bearman - -
Audi Nico Hülkenberg Paul Aron Barcelona
Audi Gabriel Bortoleto Paul Aron Austria
Alpine Pierre Gasly - -
Alpine Franco Colapinto - -
Cadillac Sergio Pérez Colton Herta Barcelona
Cadillac Valtteri Bottas Colton Herta Barcelona

Resultados de los pilotos de FP1 en 2026

Gran Premio Piloto Equipo Resultado
Japón Jak Crawford Aston Martin 22º (+4,696)
Barcelona Leonardo Fornaroli McLaren 5º (+0,853)
Barcelona Paul Aron Audi 6º (+0,958)
Barcelona Dino Beganovic Ferrari 8º (+1,415)
Barcelona Ayumu Iwasa Red Bull 14º (+1,935)
Barcelona Frederik Vesti Mercedes 15º (+2,001)
Barcelona Colton Herta Cadillac 21º (+4,334)
Barcelona Luke Browning Williams 22º (sin tiempo)

Historia de los pilotos de los viernes en la Fórmula 1

Los llamados "pilotos de los viernes" existen en la Fórmula 1 desde 2003. Inicialmente se concibieron como una compensación para los equipos más modestos frente a los elevados costes de los test privados.

Desde 2004, los equipos que no habían terminado entre los cuatro primeros del Mundial de Constructores podían utilizar un tercer piloto adicional durante los entrenamientos del viernes.

Esa normativa desapareció en 2007. Desde entonces, todos los equipos solo podían alinear dos pilotos en pista, independientemente de si eran titulares o pilotos de pruebas.

La situación se mantuvo sin cambios hasta 2021. Muchos equipos aprovecharon estas sesiones para ofrecer kilómetros a jóvenes promesas en monoplazas de Fórmula 1, especialmente a medida que las pruebas privadas se fueron restringiendo cada vez más.

Otros equipos, en cambio, vieron en estas participaciones una buena oportunidad para obtener ingresos adicionales mediante acuerdos con pilotos respaldados económicamente.

Paul Aron, Audi F1 Team

Paul Aron, Audi F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

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