Así está ayudando el paracaidismo a Mick Schumacher en su preparación

El semblante de Mick Schumacher cambia en una de sus respuestas a nuestra entrevista. Se le preguntó por cómo le gusta pasar su tiempo libre y, entre las respuestas habituales de ir al gimnasio y montar en bici, hubo una actividad que llama la atención. "También me gusta el paracaidismo", dijo el alemán con cierta indiferencia en una charla durante el Gran Premio de Canadá.

Schumacher resta importancia al término "me gusta" al explicar hasta qué punto saltar de un avión ha formado parte de su vida. El ex piloto de Haas, que mantiene la esperanza de volver a la Fórmula 1, habla con entusiasmo a Motorsport.com sobre esta afición.

"Mi primer salto en paracaídas, si no recuerdo mal, lo hice con ocho o nueve años. Obviamente, fue un salto en tándem. Básicamente, al subir, no me gustó mucho, y entonces mi hermana lo hizo, y yo me dije, 'joder, si mi hermana ha podido hacerlo, ahora tengo que hacerlo yo'. Así que salté con los ojos cerrados, pero me gustó tanto que volví a subir enseguida. Cuando tuve edad suficiente, [empecé a saltar] por mi cuenta, a los 16 años. Ahora cuento con 1.600 saltos y una licencia".

Schumacher afirma que su pasatiempo, cargado de adrenalina y del que también disfruta Lewis Hamilton, puesto que ambos han practicado paracaidismo juntos, también le permite mejorar su formación como piloto de carreras.

Así lo explica el teutón: "No sólo es una oportunidad para conocer mejor mi cuerpo. Tienes una ordenación de pies, manos, cuerpo, cabeza y ojos, y [de todo] lo que hacen. Te da una idea de lo que hay que hacer en carrera, pero también te aporta conocimientos sobre el clima y los vientos".

"A veces te puedes ver empujado a una posición peculiar, así que tienes que actuar con rapidez, eso ya lo sabía hacer por las carreras, pero ayuda a recalcarlo una y otra vez, sobre todo cuando no tienes seguridad a tu alrededor, como en un monoplaza de competición. Me encanta hacerlo, porque era algo que compartía con mi padre".

Tras una frustrante etapa en Haas, el hijo de Michael Schumacher es ahora piloto reserva de Mercedes y compite en el Mundial de Resistencia con Alpine. Su actuación en las 24 Horas de Le Mans de este año se vio truncada cuando los dos Hypercars de la casa francesa sufrieron problemas de motor tras sólo seis horas, y tuvieron que retirarse. No obstante, afirma que su experiencia con otro equipo y en el WEC le está permitiendo convertirse en un piloto más completo.

Schumacher espera que su paso por Alpine y su trabajo con Mercedes le permitan encontrar una vía para regresar a la Fórmula 1 tras dos temporadas en la parte trasera de la parrilla con Haas, donde no tuvo la oportunidad de impresionar. Afirmando que aún tiene mucho que demostrar, y el deseo de acallar a sus críticos, añadió: "Trabajar con Alpine es una oportunidad para que un equipo de la parrilla de F1 me conozca mejor. Me permite ser un piloto más completo, y probar diferentes disciplinas, porque podría darme [una mejor oportunidad], aunque sea un 1 por ciento extra. Podría ayudarme.

"Alguien con mi experiencia actual, sería capaz de aportar valor a un equipo. Tienes que pasar por momentos difíciles para demostrar de lo que estás hecho, pero puedo entrar en el paddock y seguir teniendo una sonrisa, y estar motivado. Seguiré intentándolo hasta que lo consiga, y no veo ninguna razón para rendirme. Mi objetivo es volver a la F1, ese ha sido mi sueño desde la infancia y no voy a renunciar a él", siguió.

"Aún tengo mucho que demostrar. Mucha gente que me conoce lo ha visto en las categorías inferiores, pero los que sólo me conocen por Haas no lo han visto. Hay muchas cosas que quiero demostrar que son equivocadas al juzgarme. No creo que necesite salir a entregar mi currículum, la gente ha visto lo que he hecho. Pero lo que no se sabe es cómo trabajo internamente, porque eso se mantiene a puerta cerrada. Si la gente supiera lo duro que trabajo, [actuarían] de otra manera", finalizó.