¿Seguirán arrodillándose los pilotos de la F1 en 2021?

Más allá del típico saludo como cuando vuelves a la oficina, los pilotos tendrán una serie de cuestiones importantes que debatir antes del inicio de la nueva temporada.

Por primera vez, los pilotos se reunirán desde que Stefano Domenicali asumió el mando como nuevo presidente y CEO de F1, quien ya ha expresado sus ideas y planes para la temporada 2021.

Uno de los temas que Domenicali querrá hablar con los pilotos son los mensajes contra el racismo que llevaron a cabo antes del inicio de los grandes premios, una medida que se adoptó desde Austria 2020.

"Les he invitado a una reunión física que debemos tener lo antes posible", dijo Domenicali el mes pasado. "El objetivo es realizarla en Bahrein, si es posible, para discutir y compartir ideas”.

“Diría que nunca hemos tenido en la Fórmula 1 tantos pilotos fantásticos, jóvenes, talentosos, muy fuertes, y no podemos perder la oportunidad de que comprendan que son más que pilotos”.

"Tienen una gran responsabilidad porque son la cara del deporte. Tienen que entender la importancia de su comportamiento, de sus palabras, y que debemos predicar con el ejemplo. Ese es el enfoque que quiero compartir”.

La F1 ya ha anunciado cambios en su campaña We Race As One para 2021, eliminando el logotipo del arco iris. El campeonato confirmó que “planea incluir antes del inicio de cada carrera de esta temporada un momento para mostrar su apoyo conjunto a temas importantes”, como lo hicieron el año pasado.

Publicidad de We Race As One en Silverstone 2020

La parte más notable del mensaje de los pilotos para expresar sus ideas fue cuando se arrodillaban antes de la salida. El gesto causó división en la parrilla, con seis de los 20 pilotos (Charles Leclerc, Carlos Sainz, Max Verstappen, Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi y Kimi Raikkonen) no haciéndolo en ninguna cita, mientras que Kevin Magnussen (Haas) solo lo hizo en los dos primeros grandes premios.

Los siete pilotos reiteraron su apoyo a la campaña End Racism de la F1, pero señalaron que había otras formas de transmitirlo. Magnussen, en particular, expresó su preocupación por los vínculos entre arrodillarse y la organización Black Lives Matter, diciendo que quería mantener la separación con ese organismo político.

Las preguntas sobre la importancia de arrodillarse en el deporte han sido recurrentes en los últimos meses. Los jugadores de la Premier League han hecho esto antes de cada partido desde que se reanudó el fútbol el año pasado y lo han mantenido durante la temporada 2020-2021.

El jugador del Crystal Palace, Wilfried Zaha, dijo durante un evento del Financial Times el mes pasado que ya no se arrodillaría antes de los partidos, y lo calificó de "degradante".

“Cuando crecí, mis padres me hicieron saber que debía estar orgulloso de ser negro pase lo que pase, y siento que debemos mantenernos firmes", dijo Zaha.

"Lo hacemos antes de los partidos e incluso a veces la gente se olvida de que tenemos que hacerlo antes de los juegos”.

“Pienso que debemos tratar de entender el significado detrás de esto, porque se está convirtiendo en algo que simplemente hacemos ahora y eso no es suficiente para mí. No voy a arrodillarme”.

Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, Mugello 2020

Lewis Hamilton ha manifestado a lo largo de los últimos 12 meses que todas las acciones de la F1 no pueden ser una actuación y deben tener un significado. El siete veces campeón del mundo ha lanzado la Comisión Hamilton, que trabajará para mejorar la diversidad en el deporte del motor, y también está creando una organización benéfica con Mercedes con el mismo objetivo.

Al hablar durante la presentación del nuevo coche de Mercedes sobre si continuará arrodillándose, el piloto reconoció que, aunque eso era en última instancia algo simbólico, también podía ser "realmente impactante".

Sin embargo, volvió a destacar la importancia de que se tomen medidas reales y se produzcan cambios de gran alcance de puertas para dentro en la Fórmula 1, pero también en todos los deportes de motor.

"Entramos en otro año, de momento no se ha decidido lo que vamos a hacer", dijo Hamilton. "Pero nos reuniremos todos cuando lleguemos a Bahrein y estoy seguro de que este tema será parte de la conversación que tendremos con Stefano”.

"No creo que lo más importante sea que todos se arrodillen. Creo que es más bien se trata de las acciones que realizamos en segundo plano”.

"Las cosas suceden y luego se olvidan. Es importante que siga siendo un tema que afecte a mi día a día y al de tanta gente que hay por ahí”.

Lewis Hamilton

"Creo que es realmente importante seguir manteniendo este discurso. Voltear la responsabilidad y mantener estas conversaciones incómodas con la gente, porque el cambio es posible y es necesario”.

"Veremos cómo podemos trabajar colectivamente para asegurarnos de que podemos hacer más en este deporte, y eso no significa necesariamente arrodillarse".

La creación de una nueva organización benéfica con Mercedes fue una parte clave del anuncio del nuevo contrato de Hamilton para 2021.

"Estoy muy orgulloso de Mercedes por tener una mentalidad abierta al cambio, y no solo dar pasos pequeños, sino un paso importante y retroceder para ver lo que podemos hacer”, dijo el siete veces campeón del mundo.

"Hemos hecho una verdadera inmersión en lo que podemos hacer aquí, no solo en el equipo sino también en Mercedes-Benz. Creo que es fantástico que estén dispuestos a crear una fundación y a destinar dinero a impulsar un cambio sistemático real en nuestra organización".

“Si realmente hacemos lo que estamos planeando, creo que vamos a crear y abrir caminos para que las minorías jóvenes entren en las materias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)".

"Tengo la esperanza de que en el futuro seamos más diversos, porque eso es mejor para todos”.

Lewis Hamilton, GP de Estiria 2020

La F1 también se ha comprometido a impulsar un cambio similar. El campeonato ya ha destacado la diversidad y la inclusión como uno de los pilares clave de la campaña We Race as One de este año.

La F1 dijo que este año se centraría en "desplegar prácticas y aprendizajes dentro de la Fórmula 1 para los grupos minoritarios con el fin de permitirles el acceso a una carrera prometedora dentro del deporte” y "financiar becas para estudiantes de ingeniería con talento procedentes de entornos diversos y desfavorecidos, ofreciendo oportunidades de experiencia laboral en la F1 y los equipos durante sus estudios”.

Formula 1 2020

Las conversaciones en Bahrein sobre los planes de la F1 para 2021 y su mensaje en el tema del racismo y la igualdad social serán importantes, ya que Hamilton volverá a ser una voz clave para el campeonato. El hecho de arrodillarse sigue siendo impactante, pero como el inglés ha destacado, el impulso para el cambio tanto en la F1 como en todo el deporte del motor debe ir más allá.