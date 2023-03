Por qué el GP de Arabia Saudí podría ser más animado que Bahrein

Cargar el reproductor de audio

El Gran Premio de Bahrein de 2023 no pasará a la historia por haber sido especialmente entretenido. Aunque el dominio absoluto de Verstappen y Red Bull fue impresionante, la realidad es que el público terminará por desconectar si las 22 rondas restantes son igual de unilaterales. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que la tercera visita de la Fórmula 1 a Arabia Saudí sea emocionante?

Las dos primeras carreras en el circuito de Yeda han dado mucho que hablar. En 2021, Verstappen protagonizaba una espectacular vuelta rápida en la Q3, pero un toque con el muro echó por tierra sus aspiraciones, en un momento en el que la lucha por el título estaba más que reñida.

Luego, el año pasado, después de que se evitara la amenaza muy creíble de boicot por parte de los pilotos, después de que se hubiese producido un ataque con misiles a pocos kilómetros del circuito, Max Verstappen y Charles Leclerc protagonizaron una bonita batalla en pista.

El historial de Yeda en el Gran Circo es corto, pero su propensión a generar accidentes, coches de seguridad y carreras emocionantes es, en principio, un buen augurio.

Sin embargo, este prometedor precedente no ofrece ninguna garantía. Afortunadamente, hay otros indicadores de que la carrera saudí será más reñida en la parte alta de la parrilla. Por ejemplo, la forma en que Red Bull sobresalió en Bahrein podría ser precisamente la razón para que Ferrari decida dar un golpe sobre la mesa.

Red Bull era el favorito en el Gran Premio de Arabia Saudí de la temporada pasada. Los test y la ronda inaugural habían revelado que el motor Honda funcionaba a las mil maravillas. Ferrari tenía ventaja en aceleración, pero el RB18 era el rey en velocidad punta, característica a la que el fluido trazado urbano se adaptaba perfectamente.

Pero los dos equipos parecen haber intercambiado sus posiciones para 2023. Los datos del GPS de la pretemporada y de la carrera de Sakhir revelan que el nuevo SF-23 supera al RB19 a final de recta. A su vez, el Red Bull va mejor en curvas lentas, pero comparativamente es peor a más de 290 km/h.

Para ayudar a la causa de Ferrari, la pista saudí cuenta con tres puntos en los que las velocidades superan esa cifra, según los datos de 2022, primer año de la nueva normativa de efecto suelo. De hecho, el velocímetro seguirá subiendo hasta los 315 km/h. Por lo tanto, si Ferrari consigue sacarle partido a su velocidad, ya sea en la calificación o metiéndose en el DRS de los RB19, Verstappen y Sergio Pérez tendrán más difícil repetir doblete.

Además, tras la avería de Leclerc en Bahrein, Ferrari quiso recalcar que no había optimizado por completo su SF-23 para la carrera inaugural. Eso, según los mandamases, explicaba su falta de ritmo, más que el hecho de tener un concepto de coche peor que el Red Bull.

Después de que Leclerc se clasificara 0.292 segundos por detrás de Verstappen, poleman, el nuevo director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, dijo: "Nunca he visto un coche que iguale el ritmo de otro en la calificación y no sea capaz de correr. Así que es una cuestión de puesta a punto. No es una cuestión de concepto, en absoluto". Cree que el SF-23 ya tiene lo que necesita para plantar cara al RB19, y no es fundamentalmente un diseño inferior.

En términos de perfeccionar su puesta a punto para combatir a Red Bull, Ferrari debería verse favorecido por el asfalto saudí. La comparación que se hacía a menudo en Bahrein era que el asfalto era tan amable con los neumáticos como pasar por encima de un rallador de queso. La superficie agujereada masticaba los Pirelli.

Red Bull y Aston Martin destacaron porque controlaron esto lo mejor posible para preservar las gomas, mientras que Ferrari se hundió, en parte por su extrema degradación de neumáticos. Es cierto que ese también fue un punto débil del F1-75 en 2022, pero la Scuderia sigue pensando que le irá mucho mejor este fin de semana.

Verstappen también reconoce algo parecido. El bicampeón dijo: "Yeda es una pista bastante diferente. Tiene muchas más rectas, curvas rápidas y menos degradación. Y creo que [en Bahréin] estuvimos especialmente bien. Así que, en términos de ritmo de carrera, espero que todo el mundo esté más cerca".

"Nuestro coche parece bastante fuerte en las curvas de alta velocidad, pero creo que Ferrari es bastante rápido en la recta, algo muy importante en Jeddah".

Sobre el papel, parece que depende en gran medida de Ferrari plantar cara a Red Bull. El Aston Martin de Fernando Alonso destaca a baja velocidad y en frenada, pero es relativamente lento en recta. Aunque algunos ajustes en la puesta a punto pueden reducirlo, Yeda no es un circuito en el que se espera que la máquina verde destaque.

En cuanto a Mercedes, durante el fin de semana escribió una carta a los aficionados para pedirles paciencia en su larga búsqueda de rendimiento. Este acto fue provocado por los poco alentadores resultados de Bahrein, en quinto y séptimo lugar, y sugiere que tampoco tienen en mente ser demasiado rápidos este fin de semana. Aunque eso sí, tampoco se espera que Hamilton repita su pésimo resultado de clasificación de 2022, cuando terminó 15º".

