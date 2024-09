Lo que aprendimos del viernes en el GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú

El accidente de Charles Leclercen la FP1 amenazó con descarrilar el optimismo del conjunto de Maranello de cara al fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de Fórmula 1, pero su primera posición en los segundos entrenamientos libres hicieron regresar la esperanza en el Cavallino Rampante. El monegasco se pasó de frenada en la curva 15 y no pudo evitar chocar contra el muro, lo que mermó su rendimiento en la primera hora de prácticas y, para colmo, no estaba muy contento con el manejo de su SF-24 en el regreso a la pista en la FP2, con una dirección "pesada", y preocupado de que su monoplaza estuviera "doblado en alguna parte".

Un cambio en la puesta a punto le aseguró estar más contento en su vuelta al circuito más tarde, y paró el crono en un 1:43.484, seis milésimas más rápido que Sergio Pérez, quien parecía marcar el regreso de su escudería a la forma a la que todos estaban habituados. Por su parte, McLaren F1 parecía tener problemas en las calles de Bakú por la baja adherencia, que dejó a los del equipo papaya rascándose la cabeza después de un viernes por debajo de lo esperado.

El resumen del viernes en el GP de Azerbaiyán 2024 de F1

Una FP1 con tres banderas rojas significó que la primera hora fue difícil de leer, aunque Red Bull Racing se animó por el ascenso de Max Verstappena a la parte superior de la tabla. El incidente de Charles Leclerc en la curva 15 hizo que los comisarios tuvieran que trabajar, y Franco Colapinto provocó otra interrupción por su impacto contra las protecciones en la curva 4.

Ferrari al menos tuvo a Carlos Sainz en el liderato en las primeras vueltas con los neumáticos medios en la FP2, antes de las habituales simulaciones de clasificación con los blandos. Allí, el español marcó la referencia, aunque después fue superado por Sergio Pérez por casi medio segundo, ya que el mexicano se sintió muy cómodo en el trazado urbano.

Sin embargo, la vuelta de Lewis Hamilton, que se quedó a más de media décima, sugirió que el intento del piloto de Red Bull se podía superar, ya que el británico completó su tanda con un juego de blandos usados. Aunque Charles Leclerc lo demostró y consiguió una ventaja de seis milésimas sobre el mexicano para completar un cambio radical tras las dudas de la mañana.

Ferrari en cabeza, ¿pero habrá resurgir de Red Bull?

Tras un pésimo fin de semana en el Gran Premio de Italia, Red Bull pasó la semana "lamiéndose las heridas", según el director de ingeniería, Paul Monaghan. El equipo introdujo un nuevo suelo y, aunque declaró que se trataba de un cambio sutil en el fondo, esperaba que eso ayudara a la escudería a ir por el camino correcto en las últimas rondas de la campaña.

Muchos de los problemas en Milton Keynes derivaron de una serie de contratiempos en el equilibrio, en los que el monoplaza tenía a subvirar en las curvas de baja velocidad, y dejaba a los pilotos con una sensación de inestabilidad en la salida.

Mientras Max Verstappen sufría con el subviraje continuo en las curvas de noventa grados y después se quejaba del sol en el horizonte de la ciudad, Sergio Pérez aceleró el ritmo. En comparación con respecto a Charles Leclerc, el mexicano parece que sigue con problemas debido al comportamiento del RB20 en el primer sector.

Según los datos del GPS, perdía tiempo en las curvas, cediendo cada vez más tiempo, aunque todo se estabilizó y Sergio Pérez empezó a recuperar en el segundo sector, poniendo a ambos en una diferencia mínima hasta llegar al último tramo, en donde su rival tenía una mejor velocidad punta y acabó su giro por delante, pero por unas milésimas.

En cualquier caso, será un impulso para Red Bull en medio de su reciente crisis. Max Verstappen señaló que fueron un par de sesiones "positivas", un marcado cambio en su estado de ánimo después de las últimas rondas, y si puede mantener ese ritmo en la clasificación, tanto el neerlandés como su compañero deberían ser capaces estar en un buen lugar el domingo, dependiendo, por supuesto, del ritmo en tandas largas.

Ritmo en las tandas largas en la FP2 del GP de Azerbaiyán 2024 de F1

Equipo (Piloto) Tiempo medio Vueltas 1 Ferrari (Sainz) 1:49.043 9 2 Red Bull (Pérez) 1:49.228 9 3 McLaren (Piastri) 1:49.241 10 4 Alpine (Gasly) 1:50.208 8 5 Williams (Albon) 1:50.223 9 6 Haas (Bearman) 1:50.618 10 7 Visa CashApp RB (Tsunoda) 1:51.018 11 8 Aston Martin (Alonso) 1:51.065 12 9 Sauber (Bottas) 1:51.224 11

Nota: Mercedes solo estuvo con los neumáticos duros, y Lewis Hamilton marcó una media de 1:48.819 en una tanda de cinco vueltas

Los tiempos de tanda larga sugieren que Ferrari todavía tiene una ventaja para el día de la carrera, mientras que Red Bull está igualado con McLaren a pesar de la decepción de la escudería de Woking en los entrenamientos del viernes. Oscar Piastri pareció sufrir mucho menos en comparación con Lando Norris, ya que el británico citó una batalla constante contra el deslizamiento por un menor agarre.

El australiano marcó una media de 1:48 en su tanda con el medio, aunque su promedio creció a medida que su ritmo se redujo hacia el final de la misma, mientras que Sergio Pérez fue más consistente a lo largo de sus vueltas con el C4. Sin embargo, los tiempos de Carlos Sainz deben tomarse con cautela, ya que se eliminaron dos valores atípicos de su tanda, pero fueron considerablemente más lentos que sus otros cronos, lo que sugiere que hizo giros de enfriamiento o con tráfico.

Es difícil saber, a estas alturas, dónde está Mercedes. Es probable que intenten rodar con el neumático medio en la FP3, ya que realizaron su trabajo con los duros en la segunda sesión. Los tiempos de Lewis Hamilton parecían competitivos con el C3, como se señaló anteriormente, pero la corta duración de la tanga y el diferente compuesto significa que no se puede comparar de forma realista con el resto de equipos con el medio.

Su compañero, George Russell, tuvo problemas un fallo en el sensor, lo que causó una anomalía en los datos y obligó al conjunto a cambiar el motor y reducir su tiempo en pista. Esto se tradujo en que había más dudas, porque podrían estar peleando contra Red Bull y McLaren, pero solo la FP3 y la clasificación responderán a eso.

Luego está la cuestión de los modos de motor, y el ritmo más bajo de Max Verstappen en el último sector en relación con Sergio Pérez, al ceder medio segundo, lo que sugiere que su unidad de potencia tenía un mapa más tranquilo.

Los cuatro primeros equipos tienen una diferencia significativa sobre el resto, lo que indica que solo el noveno y el décimo están en juego. Cabe destacar la consistencia de las vueltas de Oliver Bearman, por lo que se ganó los elogios de Mark Slade en el muro, ya que la tanda de giros le colocó por poco por encima de Nico Hulkenberg en sus respectivas vueltas con los neumáticos medios.

Sin embargo Haas se quedó ligeramente por detrás de Alpine y Williams en la batalla por los puntos. La tanda de Fernando Alonso hace que Aston Martin no pueda soñar con mucho, pero no es todo, puesto que Lance Stroll fue algo más competitivo, además que parece que estuvieron probando diferentes configuraciones.

Lo que dijeron los pilotos de F1

Sergio Pérez: "Sin duda ha sido un día bueno y sólido. Creo que hay algunas buenas bases, hemos hecho un buen progreso desde la FP1 a la FP2, solo tenemos que asegurarnos de que somos capaces de progresar desde aquí, y creo que podemos estar en la batalla para mañana".

Lewis Hamilton: "Ha sido un día bueno. He disfrutado hoy, me puse a correr desde el principio e hice pasos poco a poco con la puesta a punto, y por una vez me sentí como si no tuviéramos que ir hacia atrás sobre lo que estábamos construyendo. No sé cómo es mi tanda larga comparada con la de los demás, pero no hemos dado una gran cantidad de vueltas. Creo que Red Bull parece bastante rápido, al igual que Ferrari, pero nosotros estamos ahí o cerca".

Lando Norris: "Estamos bastante lejos. Estoy teniendo que apretar demasiado para intentar conseguir un tiempo por vuelta. Creo que donde estaba Oscar [Piastri] es más o menos donde estamos, así que creo que si lo clavamos, estamos cerca, pero estoy seguro de que ni siquiera estamos en esa posición. Así que sí, creo que tenemos mucho que encontrar en comparación con Mercedes, Ferrari y Red Bull, todos son muy parecidos, y luego hay tres o cuatro décimas de diferencia con nosotros, así que tenemos mucho trabajo por delante".