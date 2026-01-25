Ir al contenido principal

Noticias
Fórmula 1

Antonelli también se convierte en portador de la antorcha olímpica

Andrea Kimi Antonelli fue el portador de la antorcha olímpica en Palmanova, a unos días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, portador de la antorcha en Palmanova

Para Andrea Kimi Antonelli, este mes de enero está siendo, como mínimo, frenético. En la jornada del pasado viernes, 23 de enero, se encontraba en Silverstone para estrenar en pista el nuevo Mercedes W17, el monoplaza con el que participará en el Mundial de Fórmula 1 de 2026. Sin embargo, este sábado estaba en Italia haciendo absolutamente todo lo contrario.

El joven corredor boloñés, como invitado de honor en Palmanova, se convirtió en uno de los portadores de la antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán dentro de unos días en Italia, en Milán y Cortina d'Ampezzo (entre los días 6 y 22 de febrero). Es algo que han hecho otros referentes italianos del mundo del motorsport, como los pilotos de MotoGP Pecco Bagnaia y Marco Bezzecchi.

"Llevar la antorcha olímpica es algo muy importante porque representa todos los valores del deporte: el respeto, la energía. Es como pasar la energía de una persona a otra, y eso es lo que lo convierte en una oportunidad maravillosa", declaró el piloto de Mercedes, vestido para la ocasión con un traje especial, olímpico, para llevar la llama.

Andrea Kimi Antonelli, pilota Mercedes, tedoforo a Palmanova

Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, portador de la antorcha en Palmanova

Foto de: Motorsport.com

Para el joven de 18 años, se trata de un reconocimiento prestigioso, ya que se le ha reconocido un papel importante en el deporte italiano, pero también el compromiso y la disciplina que le han llevado a sentarse en uno de los monoplazas más importantes y codiciados del Gran Circo.

Para Antonelli, como ya se ha dicho, este es un periodo muy intenso. Desde este lunes, salvo sorpresas, debería participar en la primera jornada del Shakedown a puerta cerrada que se celebrará en Montmeló, Barcelona, donde los equipos de F1 podrán probar los nuevos monoplazas por primera vez antes del doble test colectivo de Sakhir, en Bahréin, que tendrá lugar en febrero.

El Shakedown de Barcelona se celebrará del 26 al 30 de enero, pero los equipos deberán seleccionar un máximo de tres días para rodar y recopilar datos importantes para la preparación y el desarrollo de sus respectivos monoplazas. Mercedes no debería salir a la pista el lunes (por ahora solo lo hará Alpine), mientras que podríamos ver al W17 en acción en los días siguientes, aunque también hay un alto riesgo de lluvia, especialmente para miércoles y jueves.

Andrea Kimi Antonelli, pilota Mercedes, tedoforo a Palmanova

Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, portador de la antorcha en Palmanova

Foto de: Motorsport.com

Artículo Anterior Por qué el test de Barcelona de la F1 2026 es secreto y qué se puede esperar

