Antonelli: "No solo tenemos motor, nuestro chasis también marca la diferencia"

El fin de semana ya está a la vuelta de la esquina y ahora llega el Gran Premio de Mónaco. Tras cinco victorias consecutivas de Mercedes, el Principado representa, al menos sobre el papel, la primera oportunidad real para vencer y romper la hegemonía del W17 después de tres meses de imbatibilidad.

El trazado de Montecarlo supone una oportunidad para quienes todavía no han ganado este año, ya que la unidad de potencia no tendrá una incidencia determinante en las prestaciones. Las rectas muy cortas y las curvas lentas deberían ayudar a quienes están en desventaja en cuanto a motor respecto al propulsor desarrollado en Brixworth.

Sin embargo, hay quienes creen que Mercedes no parte precisamente como desfavorable en Mónaco. Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial, considera que el W17 no es fuerte únicamente por la entrega de potencia de su motor térmico y el KERS, sino también por su chasis.

"Por nuestra parte, el equipo está haciendo un trabajo realmente excelente. Por desgracia, mucha gente habla solo del potencial de nuestro motor, pero debo decir que nuestro chasis también funciona realmente bien. También somos muy rápidos en curva y desgastamos poco los neumáticos. Desde el punto de vista del chasis también estamos muy bien posicionados", declaró Antonelli durante la conferencia de prensa celebrada el pasado fin de semana con motivo del Trofeo Bandini.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Además, este fin de semana se sabrá qué fabricantes de unidades de potencia podrán beneficiarse del ADUO y en qué medida, en función del porcentaje de desventaja respecto a la referencia actual (Mercedes, evidentemente).

Kimi cree que Ferrari tiene todo lo necesario para reducir la diferencia con Mercedes. El chasis del SF-26 es competitivo, algo que ya quedó claro desde los test de pretemporada. Si en Maranello consiguen mejorar las prestaciones de su V6 híbrido, el panorama podría cambiar cuando el motor actualizado esté listo para entrar en servicio.

"Veremos qué equipos recibirán el ADUO. Ferrari parece ser uno de ellos. Si los equipos en cuestión logran aprovechar bien esta oportunidad, sin duda se acercarán. Además, Ferrari está muy bien en cuanto a chasis".

"Ferrari, a día de hoy, parece sufrir un poco más en carrera, cuando aparece la degradación. Pero si introducen un motor evolucionado, sin duda se acercarán. Creo que no será sencillo, porque encontrar potencia en un motor nunca es fácil".

"Pero pienso que podrían acercarse mucho si consiguen dar con la tecla. Y podrían ponernos en apuros. Pero en este momento tengo mucha confianza en el trabajo que está haciendo mi equipo, y eso me da una gran motivación como piloto".