Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Antonelli celebra el "paso adelante" dado con su Mercedes F1 mejorado en Austin

Dado que las recientes mejoras de Mercedes hicieron que su F1 fuera más rápido, pero también más difícil de llevar al punto óptimo, Antonelli consideró que el equipo había logrado unos avances muy necesarios este viernes en Austin.

Filip Cleeren

Editado: 24 oct 2026, 16:52

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El líder del Mundial de Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli, considera que Mercedes ha dado un paso más en su intento por sacar el máximo rendimiento de su reciente paquete de mejoras, en el Gran Premio de Estados Unidos.

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La escudería de Brackley llegó al exigente Circuito de las Américas de Austin con una nueva opción de alerón delantero para complementar aún más su importante paquete de actualizaciones presentado en Malasia, hace dos carreras. Esa mejora inicial elevó el techo de rendimiento del coche, pero también lo hizo más irregular y más difícil de optimizar.

Ahora que tanto el italiano como George Russell cuentan con la última especificación tras haber dividido los paquetes en Singapur, la evolución de Mercedes entre la primera y la segunda sesión de entrenamientos libres en Texas sugirió que el W17 sigue siendo difícil de situar en el rango óptimo de funcionamiento. Pero cuando surge la magia, el rendimiento está ahí: el viernes, Antonelli se situó a solo 42 milésimas de Charles Leclerc, que dominó la FP2.

"Me sentí mejor en el coche en comparación con la FP1", afirmó Antonelli. "Aún queda mucho trabajo por hacer, pero ha sido un buen paso adelante y ahora intentaremos mejorar aún más. El hecho de que ambos coches tengan el mismo paquete ayuda, porque podemos probar muchas cosas diferentes y comprenderlo mejor".

"Desde Singapur hemos podido analizar los datos y comprender mejor qué necesita este paquete. Seguimos intentando averiguar cómo situar el coche en el rango óptimo de funcionamiento, pero hemos ido avanzando y veremos qué podemos hacer para mejorar aún más".

Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Las primeras impresiones tras las tandas largas sugieren que los cuatro equipos punteros están bastante igualados, con Red Bull y Ferrari quizás ligeramente por delante de Mercedes y McLaren, lo que augura un fin de semana apasionante en Texas.

El director de ingeniería en pista de Mercedes, Andrew Shovlin, añadió: "No tuvimos una buena primera sesión. Queríamos explorar un margen de puesta a punto más amplio con el paquete de actualizaciones en ambos coches, pero tuvimos problemas de bloqueo de ruedas, lo que supuso una gran limitación tanto en nuestro trabajo a una vuelta como en las tandas largas".

"Reajustamos los monoplazas de cara al ensayo de la tarde y eso parece habernos colocado en una mejor posición. Tuvimos menos problemas de equilibrio, el monoplaza era más predecible y, como resultado, los tiempos por vuelta mejoraron".

Russell solo logró el quinto puesto, a siete décimas de Leclerc, tras no poder completar una vuelta válida: su primer intento con neumáticos blandos se anuló por sobrepasarse los límites de la pista y el segundo se echó a perder por un fuerte bandazo en la parte más rápida de las enlazadas del COTA.

La clave de la clasificación del sábado no solo radicará en el rendimiento máximo del coche, sino también en mantener en buen estado los neumáticos blandos de Pirelli a lo largo del exigente último sector, ya que varios pilotos bloquearon las ruedas o se salieron de la pista cuando el caucho trasero empezó a desgastarse en las simulaciones de vuelta rápida.

"Creo que se trata simplemente de mantener los neumáticos traseros en buen estado a lo largo de ese tramo sinuoso para poder disponer del rendimiento necesario en la última curva", afirmó el subdirector del equipo, Bradley Lord.

Bradley Lord, subdirector del equipo Mercedes AMG F1 Team

Foto: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

"Se trata simplemente de acertar con la configuración y conseguir que el coche pueda girar sin tener que forzar en exceso los neumáticos traseros ni abusar del acelerador; si lo conseguimos, deberíamos estar en buena posición".

Austin es, en teoría, la primera oportunidad que tiene Antonelli de hacerse con su primer campeonato del mundo. Pero, dado que eso implicaría que el italiano ganara la carrera, que Russell terminara noveno o peor —y que Lewis Hamilton terminara quinto o más atrás—, no es un escenario que preocupe demasiado a Mercedes.

"En definitiva, que Kimi gane este fin de semana significaría que el equipo ha tenido una carrera realmente mala, porque las cuentas indican que George tiene que quedar noveno o más atrás, y esa no es la forma en que queremos correr ni el resultado al que aspiramos", señaló Lord.

"Así que es una posibilidad muy remota; teóricamente es posible, pero en la práctica, este no es el fin de semana decisivo. Simplemente intentaremos salir a la pista, sumar tantos puntos como sea posible y luego veremos cuándo las cuenta empiezan a inclinarse un poco más a nuestro favor".

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