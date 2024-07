Antonelli se sincera sobre ir a Mercedes F1: "No sé si estoy listo"

Andrea Kimi Antonelli reconoció que no está 100% seguro de si está listo para dar el salto a la Fórmula 1 a pesar de haber conseguido su segunda victoria en la F2 este fin de semana en Hungría.

El joven piloto italiano consiguió su primera victoria de la temporada en condiciones de lluvia en la carrera al sprint de Silverstone hace quince días, y el domingo en Hungaroring consiguió su primer triunfo en una carrera larga de Fórmula 2 en Hungaroring.

Este último éxito lo logró en gran medida gracias a un fortuito coche de seguridad que salió a última hora y que le permitió hacer su parada sin perder demasiadas posiciones antes de caer al quinto puesto y remontar con gomas más nuevas que sus rivales para cruzar la meta en primer puesto.

Aunque algunos creen que eso es un indicativo de que Mercedes debería ascender al piloto de 17 años como sustituto de Lewis Hamilton, el propio piloto no está tan seguro de ello.

Con su compañero de equipo en Prema, Oliver Bearman, ya confirmado como piloto de Haas para 2025, se le preguntó a Antonelli si el hecho de haber superado al británico de forma regular le daba la suficiente confianza como para creer que él también está listo para la F1.

Y dijo: "No sé si estoy listo, para ser sincero. Todavía estoy aprendiendo mucho en la F2. Está claro que todavía cometo muchos errores y me falta aprender sobre todo respecto a los detalles que realmente importan, todavía no lo hago todo bien. Sólo quiero ser sincero".

Más sobre Antonelli: Fórmula 1 Cómo Mercedes ha protegido a Antonelli de los focos mediáticos de la F1

Sin lugar a dudas, los resultados de Antonelli respaldan su visión, ya que su victoria en la carrera al sprint de Silverstone llegó después de una racha de cuatro carreras sin poder puntuar.

Incluso en la carrera al sprint del sábado en Hungría, Antonelli admitió haber forzado demasiado los neumáticos blandos cuando iba líder, algo que le obligó a entrar en boxes y caer a la 14ª posición.

"El sábado cometí un pequeño error en la curva 1", explicó, "bloqueé un poco y destrocé los neumáticos y, a pesar de saberlo, seguí forzándolo y al final me degradaron mucho y tuve que entrar en boxes".

"Pero por otro lado fue una buena lección para la carrera principal. Pero sí, diría que aún me queda trabajo por hacer, pero que vamos en la buena dirección", añadió.

Los rumores sobre el brillante futuro de Antonelli hicieron que diese el salto a F2 bajo una gran presión después de saltarse la F3, y el anuncio de Hamilton catapultó su nombre a los titulares en los medios.

Hablando sobre cómo sus recientes éxitos han aliviado esa presión, Antonelli dijo: "Desde Silverstone, me siento mucho mejor, hay bastante menos presión sobre mis hombros. La presión aumentaba fin de semana tras fin de semana, obviamente, con todos los rumores".

"Silverstone ha sido un gran alivio para mí y creo que este fin de semana he conducido con más libertad que los anteriores, siendo más yo, sin pensar en el resultado, concentrándome en mí mismo, y creo que se ha notado. Incluso esta victoria, en seco, es un gran alivio y un gran resultado", concluyó.

