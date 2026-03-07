Antonelli elogia a los "héroes" de Mercedes tras acabar segundo en la clasificación

Andrea Kimi Antonelli calificó a los mecánicos de Mercedes como "héroes" después de arreglar su coche justo a tiempo para poder participar en la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 de Fórmula 1, después de que su fuerte accidente en la FP3 amenazara con arruinar su fin de semana.

El piloto italiano pisó demasiado fuerte el piano en la curva 2 cuando intentaba empezar su simulación de clasificación y, como resultado, se estrelló contra el muro exterior. Su coche quedó detenido junto al muro interior, con restos esparcidos por todo el circuito.

Mercedes tuvo unas dos horas para reparar el coche de Antonelli, lo que convirtió su lado del garaje en un hervidero de actividad. Cuando comenzó la clasificación, el coche seguía subido al montacargas, rodeado de cajas de repuestos, pero el equipo aún tenía la esperanzas de que Antonelli pudiera participar en la clasificación.

El accidente de Max Verstappen en la Q1 ayudó a Mercedes, ya que se detuvo el reloj, lo que permitió que Antonelli pudiera salir al pitlane una vez que se reanudó la sesión. A pesar de las consecuencias de ese impacto, Antonelli se abrió paso hasta la Q3 y colocó su coche en la primera fila junto a su compañero George Russell, que fue el poleman.

Antonelli agradeció a sus mecánicos por haber puesto su coche a punto para la clasificación, donde se quedó a solo 0,293 segundos de distancia de Russell.

"Sí, ha sido un día muy, muy estresante", explicó Antonelli tras la clasificación. "Por desgracia, en la FP3 choqué contra el muro, pero los chicos, los mecánicos, han sido los héroes de hoy al volver a poner el coche en la pista".

"Ni siquiera pudimos ajustar el coche, simplemente salimos y conseguimos colocarlo en la primera fila. Así que estoy muy contento con eso".

"No fue fácil. Tuve que esforzarme al máximo. Pero sí, necesito tener un fin de semana limpio la próxima vez, porque está claro que comprometí un poco la clasificación. Pero mañana tenemos una carrera por delante y es posible conseguir un buen resultado".

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Antonelli será investigado por los comisarios por una salida insegura, ya que salió a la pista con un ventilador de refrigeración metido en su pontón lateral al salir de boxes en la Q3.

El ventilador se cayó en la curva 1 y se partió en dos, y una de las partes salió disparada hacia la pista. Lando Norris acabó pasando por encima de esa parte, lo que provocó que se acumularan más restos.

El director del equipo, Toto Wolff, espera que Antonelli no tenga que soportar el peso de ninguna sanción, ya que se trataba de un error del equipo, pero se mostró dispuesto a elogiar a su equipo por su trabajo.

"Me siento aliviado por el duro trabajo que han realizado todos en el Reino Unido, y los mecánicos aquí hoy han hecho un trabajo increíble", declaró Wolff a Sky.

"Ese coche parecía un coche de Fórmula 1 de Lego que se había tirado al suelo literalmente dos horas antes, y les dije cinco minutos antes del inicio de la sesión no lo conseguiríamos".

"Entonces, obviamente, Max se salió y eso nos dio los minutos necesarios para sacar el coche a la pista. Lo dije el año pasado, es más fácil frenar a alguien que intentar que un burro corra rápido".

"Frenar la energía de alguien en el coche es también una cuestión de tiempo y de relación riesgo-recompensa, él [Antonelli] nunca siente que está corriendo demasiados riesgos".

"Pero luego en ocasiones sí se está arriesgando demasiado y eso es algo que va a aprender, hemos tenido varios incidentes así ya, pero forman parte de su crecimiento", concluyó.