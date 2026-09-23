Antonelli quiere cerrar el título cuanto antes: "El trabajo no está terminado"

Andrea Kimi Antonelli lleva meses repitiendo que no quiere mirar demasiado lejos, que prefiere afrontar el Mundial carrera a carrera y que pensar antes de tiempo en el título solo puede distraerle. Pero en Bakú dejó escapar una frase que revela que, por mucho que intente aislarse de las cuentas, sabe perfectamente lo que tiene entre manos: si puede cerrar el campeonato cuanto antes, mejor.

El italiano llega al Gran Premio de Azerbaiyán después de reforzar todavía más su liderato en Madrid y mientras varios de sus principales rivales empiezan ya a rebajar públicamente sus opciones. George Russell, Lewis Hamilton o incluso Max Verstappen han asumido en las últimas semanas que la situación se ha complicado mucho, pero Antonelli se niega a considerar el trabajo terminado.

"No se acaba hasta que se acaba. Hasta que crucemos esa línea de meta, el trabajo no estará terminado", aseguró este miércoles en Bakú.

Y justo después añadió la frase que mejor resume su situación actual.

"Por eso es realmente importante seguir dando lo mejor de mí en cada carrera, porque cuanto antes se acabe, mejor".

Antonelli no habla todavía como un campeón, pero tampoco esconde ya que su objetivo pasa por evitar que el Mundial llegue vivo hasta las últimas citas.

El piloto de Mercedes insiste en que la ventaja no convierte el camino restante en un trámite. A su alrededor siguen apareciendo amenazas distintas en función del circuito y, a su juicio, ninguna puede darse completamente por descartada.

"No va a ser fácil porque los demás son muy rápidos. McLaren está en muy buena forma, especialmente con Lando; Red Bull con Max siempre está ahí y parece que traen mejoras este fin de semana, así que podrían estar arriba".

Y tampoco se olvida de Ferrari. "Con Ferrari nunca se sabe, pero también tienen ritmo", añadió.

Su discurso mantiene así el mismo equilibrio que ha intentado conservar durante toda la temporada: reconocer que el título está cada vez más cerca sin empezar a conducir pensando exclusivamente en él.

Antonelli asegura que buena parte de esa capacidad para mantenerse aislado de la presión viene de su entorno. "Obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero tengo un apoyo increíble a mi alrededor. Tengo una gran familia, un gran equipo, y me ayudan a mantener los pies en el suelo y a centrarme carrera a carrera".

"Intento concentrarme en lo que tengo que hacer en el presente y seguir ofreciendo lo mejor que puedo cada vez que me subo al coche, porque ese es el enfoque que he tenido durante todo el año y el que voy a mantener hasta final de temporada".

Antonelli no quiere llegar a Imola con el Mundial abierto

Ese deseo de resolver el campeonato cuanto antes apareció todavía con más claridad cuando se le planteó un escenario muy distinto: la posibilidad de que Imola pudiera acabar acogiendo la última carrera de la temporada.

Para Antonelli, italiano y piloto de Mercedes, cerrar el curso en casa tendría evidentemente un componente especial. Pero incluso ante esa posibilidad, su primera reacción fue pensar en llegar allí sin necesitar jugarse nada.

"No estaría mal. Ojalá con el trabajo ya hecho, pero creo que sería realmente bonito terminar la temporada en casa", respondió.

La referencia a Imola también tiene un punto personal. El año pasado, en uno de sus primeros grandes premios en casa, Antonelli vivió un fin de semana especialmente intenso y llegó a admitir que toda la atención a su alrededor le había afectado más de lo esperado.

Ahora cree estar mucho mejor preparado. "Creo que este año será mucho mejor. Monza, por ejemplo, este año lo gestioné mucho mejor, obviamente teniendo ya la experiencia de años anteriores, y creo que Imola sería igual".

Antonelli sabe que una hipotética final allí podría convertirse en un escenario de máxima presión. "Sé que podría ser un caos absoluto, pero dejaré que el equipo gestione eso. Yo solo me preocuparé de conducir".

De momento, sin embargo, Imola queda muy lejos. Antonelli vuelve a refugiarse en ese mantra que le ha acompañado durante todo el año: pensar únicamente en la siguiente carrera.

Aunque esta vez dejó claro que, si puede evitar que la historia se alargue demasiado, no tendrá ningún problema en hacerlo.

Yo aquí mantendría solo ese entretítulo, porque funciona muy bien como giro final: pasas del discurso general del campeonato al escenario casi cinematográfico de una posible final en casa, pero Antonelli rompe inmediatamente esa imagen diciendo que preferiría llegar con todo resuelto.