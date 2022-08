Andretti se queda sin tiempo para entrar en la F1 en 2024

Cargar el reproductor de audio

El interés de Michael Andretti por estar en la parrilla de Fórmula 1 con su propio equipo a partir de la temporada 2024 se conoce desde hace tiempo, cuando a finales de la pasada campaña se intentó hacer cargo de la escudería Alfa Romeo, propiedad de Sauber.

Sin embargo, el acuerdo que parecía casi cerrado se frustró en el último momento debido a cambios en ciertas condiciones en el contrato. El director estadounidense cambió rápidamente de planes y declaró poco después que quería estrenarse en la máxima categoría del automovilismo con Andretti Autosport en dos cursos.

Esa noticia fue bien recibida por parte de muchos aficionados, aún más por Liberty Media y la Fórmula 1 debido a la expansión del deporte en Estados Unidos gracias a la serie de Netflix de Drive to Survive, pero hay mucha resistencia por parte del resto de escuderías, que no parecen estar muy dispuestas a dar la bienvenida a un nuevo miembro en la parrilla.

Sin embargo, Andretti no se ha dado por vencido y se ha puesto a trabajar por sí mismo para que, si consigue que le den luz verde, aparezca en la lista de participantes del campeonato de Fórmula 1 en 2024. El problema principal es el tiempo, que se acaba para el conjunto americano, como asegura su director de marketing, Jean-François Thormann.

"No esperamos a la versión definitiva de las reglas de la temporada 2026, queremos entrar antes", confirmó a Speed Week. "El plan es ingresar en 2024, pero se está convirtiendo en algo complicado por los plazos".

"Está muy cerca", reconoció el responsable estadounidense, quien lleva en el cargo desde principios de octubre de 2014.

Para disponer de los medios necesarios para tener un equipo de Fórmula 1 competitivo, Andretti necesitará una fábrica nueva, y aunque no tienen confirmada oficialmente su entrada en la máxima categoría del automovilismo, ya están construyendo una sede en Estados Unidos, pero saben que deberán tener un lugar fijo en Europa.

"Nuestra base actual de Fórmula E, la antigua de Marussia en Banbury, no es suficiente", explicó Thormann.

Además, Andretti tendrá que asociarse con un motorista para que le suministre las unidades de potencia, algo que se vuelve más sencillo si finalmente entra el Grupo Volkswagen, con Porsche, que parece que se unirá a Red Bull, y Audi, de los que aún se duda sobre si estarán como equipo propio o solo como suministrador.

Renault puede ser una buena alternativa porque no tienen a escuderías cliente y solo cuenta con Alpine, pero Thormann defiende que siguen explorando diferentes opciones: "Estamos hablando con todos los socios posibles".

No obstante, no es lo único que deben resolver para entrar en la Fórmula 1, ya que necesitan a una dupla fuerte de pilotos. Se ha especulado mucho que Colton Herta puede ser un serio candidato, aunque no hay nada seguro: "Veremos quién se adapta mejor, un estadounidense sería muy bueno, pero no es inamovible".