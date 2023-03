El Mercedes W14, un náufrago en las ideas de la F1 2023

Cargar el reproductor de audio

El director de Mercedes, Toto Wolff, no se ahorró las fuertes críticas al W14 tras el Gran Premio de Bahrein y calificó el fin de semana como uno de los peores desde que está en el equipo, un auténtico desastre que repercutirá a la organización. Los germanos parecen haber cometido el error de haber seguido con el mismo concepto de ir sin pontones, algo que para el austriaco debía cambiar.

Sin embargo, elogió a Aston Martin, y aseguró que solo podía "quitarse el sombrero ante ellos" porque "han ganado dos segundos en seis meses y su coche es una mitad" del W14, puesto que tienen la misma caja de cambios, motor y suspensión trasera, y lo que quizá pueda ser más clave, que comparten el mismo túnel de viento, con lo que reconocieron que han de mejorar.

Wolff no pone el énfasis en la mecánica, sino en el rendimiento aerodinámico: "Sabemos que no tenemos un problema mecánico; si lo tuviésemos, Aston Martin también sufriría. La cuestión es que en las rectas vamos bien, pero perdemos mucho tiempo en las curvas rápidas".

En lugar de alcanzar a Red Bull, los alemanes han visto como los de verde les pasaban por encima, con lo que ahora son el cuarto poder en la parrilla, y el equipo técnico dirigido por Mike Elliot está bajo presión. El británico cuenta con el apoyo del jefe, pero hay una ruptura evidente a la hora de tomar decisiones con el monoplaza de 2023.

No obstante, James Allison parece volver a la carga, y habría entrado en el desarrollo, que se espera que llegue para Imola, bajo la supervisión de Riccardo Musconi, aunque hay que preguntarse cuáles son los aspectos a tratar. La falta de carga aerodinámica es uno, y la velocidad punta no está nada mal, puesto que Lewis Hamilton alcanzó los 324,4 km/h, un poco más que el piloto de la pole position, Max Verstappen, y 2,2 km/h más que el Ferrari de Carlos Sainz. Además, el siete veces campeón del mundo rozó los 333,4 km/h en la carrera, mucho mejor que los Red Bull, por lo que ahí no está el problema.

El máximo responsable de Mercedes ha descartado la posibilidad de que los contratiempos vengan de la sección trasera del monoplaza, e insinuó que siguen teniendo al piloto sentado en un cockpit más adelantado que el resto. No solo eso, sino que los laterales, con sus estrechas y altas salidas de aire del radiador, con una forma casi triangular, no convencen.

Las turbulencias de la rueda delantera se pegan a la carrocería del coche, a pesar de la presencia de un llamativo bargeboard, y ensucian los flujos que, en cambio, deberían contribuir a generar la 'minifalda neumática' necesaria para sellar el fondo con el asfalto, creando el efecto suelo en los túneles Venturi.

El alerón central que cubre el cono superior anti-intrusión y soporta los retrovisores es muy diferente al W13 del año pasado, y ahora parece un elemento del chasis con una separación mínima, pese a que las entradas del radiador se han desplazado hacia atrás, precisamente para alejarlas del neumático delantero y mitigar los efectos de las turbulencias.

Detalle del lateral del Mercedes W14

El dibujo de Giorgio Piola nos muestra los detalles de ese elemento, que es uno de los puntos más importantes del coche, y no nos extrañaría ver que en los próximos grandes premios sea diferente, quizá, tomando la dirección de Aston Martin. A no ser que quieran tirar por la borda todo el año y empezar el monoplaza de 2024 en una hoja en blanco, sin prejuicios a la hora de qué dirección tomar.

