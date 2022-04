Técnica F1: las simulaciones hacen que Ferrari retrase sus mejoras

Cargar el reproductor de audio

Ferrari ha decidido no introducir el nuevo fondo probado en la primera sesión de entrenamientos libres de Australia en el próximo Gran Premio de Emilia Romagna. No es que no hayan conseguido tenerlo listo a tiempo, sino que las simulaciones insisten en que el F1-75 ha rendido tan bien en las tres carreras iniciales que no hay motivos para hacer grandes modificaciones.

Los de Maranello han cosechado dos victorias con Charles Leclerc en Bahrein y Melbourne, además de dos dobles podios, lo que les sitúa al frente de la clasificación de pilotos y constructores en la temporada 2022.

Il vecchio fondo della Ferrari F1-75 Photo by: Giorgio Piola Il nuovo fondo della Ferrari F1-75 Photo by: Giorgio Piola

En el departamento de simulación que dirige Marco Adurno prefieren no introducir las nuevas piezas en un fin de semana con una sola hora de entrenamientos libres, la que se disputará antes de la sesión de clasificación del viernes con motivo del formato al sprint, aunque en Ferrari no dejan nada a la suerte.

Los italianos harán algún retoque para evitar el recurrente porpoising y, aunque han mostrado una gran adaptación a todos los tipos de trazados, Imola podría ser totalmente diferente.

Las predicciones auguran una cita pasada por agua, al menos el viernes, por lo que habría mayores dificultades para estudiar el comportamiento del monoplaza con actualizaciones.

Será interesante ver qué equipo será capaz de adaptar los coches a los neumáticos de lluvia extrema o a los intermedios, teniendo en cuenta que solo han podido estar rodando un par de horas en estas condiciones en la pretemporada, cuando Pirelli celebró una sesión con el asfalto mojado artificialmente en Barcelona.

Allí, varios camiones cisterna llenaron la pista con miles de litros, y solo Ferrari y McLaren pusieron las gomas que evacuan más agua, mientras que Williams, Mercedes, Alfa Romeo y Red Bull dieron algunas vueltas con los intermedios hasta poner los de seco.

Los de Maranello realizaron dos sesiones de pruebas con la compañía milanesa en 2021 con los compuestos de 18 pulgadas, con un test en Jerez con el SF90 primero, y otro en Paul Ricard después. Alpine, por su parte, concluyó su trabajo en el trazado francés para seguir desarrollando los Cinturato actuales en las mismas fechas.

La escudería del Cavallino Rampante, por lo tanto, podría sacar otra pequeña ventaja de la planificación que se ha hecho de cara al 2022, dedicando tiempo y recursos antes que el resto de rivales.

Mercedes había renunciado a sus dos jornadas de pruebas en Paul Ricard, justificando la decisión por el límite presupuestario en medio de una lucha por el título contra Red Bull y Max Verstappen.

Se espera que Carlos Sainz intente borrar el negro fin de semana que tuvo en Australia cuando aterrice en Imola, y es que el madrileño sufrió un trompo en el inicio de la carrera, después de elegir los duros para la salida.

La excursión por la grava solo fue la guinda para el amargo pastel del español en Melbourne por todos los problemas que sufrió. Sainz es consciente que el rendimiento del F1-75 le permite estar en la lucha por el mundial, y el GP de Emilia Romagna puede ser el lugar ideal para su recuperación.