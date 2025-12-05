Tandas largas de Abu Dhabi: ¿Tiene Red Bull ritmo para frenar a Norris?

Analizamos los long runs (tandas largas) en la segunda sesión de entrenamientos libres de Abu Dhabi: ¿quién tiene actualmente el mejor ritmo en Abu Dhabi con mucho combustible en el coche? Las tandas serán un buen indicador para prever si Lando Norris, Max Verstappen u Oscar Piastri serán los favoritos para el resto del fin de semana. Sin embargo, un protagonista inesperado acaparó la atención: Nico Hulkenberg con el Sauber F1 Team.

El alemán logró, de hecho, registrar los mejores tiempos de long run, tras ajustar las vueltas de todos los pilotos según diferentes compuestos de neumáticos y longitudes de stint. Sin embargo, la ventaja fue mínima: proyectando los datos, sus tiempos de long run fueron apenas 0,012 segundos por vuelta más rápidos que los de Lando Norris, líder del Mundial.

Aun así, Norris sigue siendo el claro favorito para el resto del fin de semana. El piloto de McLaren F1 ya había ganado la primera sesión de entrenamientos libres, por apenas ocho milésimas, antes de dominar la segunda sesión más representativa. Allí le sacó casi cuatro décimas a su rival del Mundial, Max Verstappen, y también superó a Red Bull Racing en los long runs.

Dónde Verstappen pierde tiempo frente a McLaren

En las tandas largas, Red Bull se acerca algo más a McLaren, pero la distancia se mantiene. Con el depósito lleno, Norris fue de media 0,223 segundos por vuelta más rápido que Verstappen. A partir de la duodécima vuelta, el piloto neerlandés también sufrió un desgaste de neumáticos mucho más acusado.

Los long runs de McLaren fueron más cortos, pero los datos muestran que el MCL39 parece cuidar especialmente bien sus neumáticos. En particular, el tercer sector, lleno de curvas y notoriamente propenso al sobrecalentamiento de los neumáticos, habla por sí mismo: Norris estaba en una liga propia.

Solo en ese sector logró 0,296 segundos de los 0,363 segundos totales de ventaja sobre Red Bull. Al mismo tiempo, se confirma que hacer dos vueltas rápidas con el compuesto blando es prácticamente imposible por el desgaste de los neumáticos. McLaren parece gestionar mejor sus gomas a lo largo de una vuelta completa que la competencia.

También llama la atención el segundo sector: allí Red Bull saca partido de su velocidad máxima. La medición marcó 330 km/h, el mejor registro, mientras que McLaren alcanzó "solo" 328 km/h. Como resultado, Norris pierde allí alrededor de una décima frente a Verstappen.

Oscar Piastri: sueños de Mundial al borde del colapso

La situación es aún más complicada para Oscar Piastri. Con 16 puntos de desventaja sobre Norris, su posición de partida ya era débil, y ahora también le falta ritmo. En una vuelta rápida, quedó aproximadamente siete décimas detrás de su compañero, y en los long runs perdió de media 0,524 segundos.

Por las diferencias tan estrechas, incluso un podio parece actualmente irrealista. Sin embargo, Piastri tuvo que saltarse la primera sesión porque Patricio O’Ward pilotó su coche. Con más tiempo de entrenamiento el sábado podría mejorar, pero por ahora el pronóstico sigue siendo desfavorable.

¿Puede Sauber luchar realmente por un podio sorpresa?

Mucho se ha especulado antes del fin de semana sobre una posible orden de equipo, ya que Max Verstappen necesita ayuda: ¿qué pasaría si un George Russell o Charles Leclerc se interpusieran entre Verstappen y los McLaren? Sin embargo, según lo observado el viernes, se puede decir que actualmente el equipo Sauber parece la mayor amenaza para Lando Norris.

Hülkenberg no solo hizo los mejores long runs, sino que también destacó en modo clasificación. Sumando sus mejores tiempos por sector, habría sido segundo, a solo 0,340 segundos de Norris y por delante de Verstappen.

Es notable que Sauber fue el equipo más lento en las rectas, con 325 km/h. Aun así, Hülkenberg perdió solo 0,032 segundos frente al mejor tiempo de Verstappen en el rápido segundo sector, y luego brilló en las curvas de velocidad media del tercer sector. La pregunta sigue siendo: ¿es real este ritmo?

La gran debilidad de Sauber siempre ha sido el ritmo en clasificación. A pesar de las mejoras, sigue siendo el coche más lento de la temporada en una vuelta rápida, 1,11 segundos detrás de McLaren. En carrera, el balance suele ser mucho mejor.

Pero en el circuito poco favorable a los adelantamientos de Abu Dhabi, la clasificación será decisiva. Incluso con un ritmo de carrera sólido, los adelantamientos son casi imposibles. Por lo tanto, el sábado será clave para Sauber.

Mercedes y Ferrari: sólidos, pero lejos

Mercedes y Ferrari vivieron un viernes relativamente tranquilo. George Russell mostró un ritmo de clasificación todavía aceptable (+0,379), sobre todo porque fue el único que pudo seguir medianamente a Norris en el tercer sector (+0,105). Los long runs, en cambio, fueron irregulares.

Andrea Kimi Antonelli fue más rápido que Russell en ritmo de carrera, pero perdió de media 0,59 segundos con Hülkenberg; Russell, 0,8 segundos. Ferrari tuvo una situación similar: Leclerc perdió 0,62 segundos por vuelta frente a la cabeza, y además al equipo le costó aprovechar al máximo el neumático blando en una vuelta rápida.

Curiosamente, McLaren ganó 1,2 segundos al cambiar de medio a blando, mientras que Ferrari solo 0,65 segundos. El tiempo de Leclerc con el medio estaba casi al nivel de Norris. Y Lewis Hamilton se enfrenta nuevamente a un fin de semana difícil: ni en vuelta rápida ni en long run fue competitivo y podría incluso quedarse fuera en Q2 el sábado.

Zona media de la parrilla: Haas sorprende, Aston Martin decepciona

Además de Sauber, Haas también destacó. Oliver Bearman logró el cuarto mejor tiempo y Haas mostró un fuerte ritmo en los long runs. Aunque no al nivel de Sauber, al equipo solo le faltaron 0,57 segundos para alcanzar la cabeza, más rápido que Mercedes y Ferrari. También destacaron Isack Hadjar en Racing Bulls (+0,53) y Carlos Sainz en Williams (+0,60).

El entrenamiento fue mucho más complicado para Aston Martin (+0,95) y Alpine (+1,04). Los mayores problemas los tuvo Yuki Tsunoda (+1,51) en el segundo Red Bull: un claro candidato a quedarse fuera en Q1 y, con este ritmo, apenas ayuda a Verstappen en la lucha por el título.