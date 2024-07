¿Desafía la realidad de la pista al mundo digital de los equipos de F1?

La pista se está vengando a lo grande del mundo digital. La Fórmula 1 se había acostumbrado a una correlación perfecta entre el feedback de los simuladores y lo que luego se veía realmente en pista. Para los equipos, introducir una actualización en sus monoplazas se consideraba una operación rutinaria con una tasa de riesgo equivalente a prácticamente cero. La temporada 2024, sorprendentemente, está haciendo que muchas certezas se desmoronen, la correlación considerada como algo fijo en lo que confiar ahora ha engañado a varios equipos.

Han saltado algunas alarmas y ha habido que volver a sistemas de trabajo que se creían relegados al pasado. Este viernes en el circuito de Hungaroring ha habido decenas de referencias cruzadas entre diferentes configuraciones: se quita una especificación, se pone otra, se quita un alerón delantero y se pone y sale a rodar con otro diferente. Cuando el monoplaza salía de boxes, los ingenieros se colocaban delante de los monitores de tiempos y telemetría esperando el veredicto y a su vez escuchar la respuesta del piloto.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

En ese escenario, definir los valores en la parrilla al final de las dos sesiones de entrenamientos libres es más complejo de lo habitual. Red Bull Racing se dividió en dos, Max Verstappen en pista con el RB20 equipado con el paquete de actualización completo, mientras que Sergio Pérez llevaba una configuración parcial. En Ferrari, se estrenó el fondo modificado, pero el feedback en la sesión FP2 solo lo aportó Carlos Sainz, ya que Charles Leclerc terminó su sesión en las barreras exteriores tras la curva 4 quince minutos después de la bandera verde. Al final fue el equipo que menos cambió, McLaren, el que empezó el fin de semana de mejor manera.

En un contexto de gran equilibrio, Lando Norris fue el único que dio un paso adelante en la simulación de clasificación, metiendo dos décimas y media entre él y Verstappen, primero del resto. "Siento que tenemos la velocidad", admitió Lando, "me sentí muy bien con el coche, apreté cuando lo necesité y... desgraciadamente en la simulación de clasificación sólo nos sobró una vuelta. Me habría gustado tener más, cuando el coche va así quieres seguir".

Lando Norris, McLaren MCL38

En las tandas largas, el Red Bull salió mejor parado, pero no fue posible un enfrentamiento directo con Norris, ya que Pérez y Verstappen rodaron con neumáticos medios, mientras que Lando montó neumáticos duros.

El veredicto sorpresa fue que Pérez fue más rápido que Verstappen en la simulación de tanda media. "Hay una ligera diferencia entre los dos coches", explicó Christian Horner, "Checo no llevaba el capó del motor y el pontón en su coche, pero la parte inferior, el alerón y otros componentes del paquete son los mismos. Obtuvimos algunos datos valiosos y, sobre todo, vimos a Checo muy cómodo. Cuando el coche funciona bien se ve que la diferencia entre él y Max disminuye mucho, espero que eso le ayude a recuperar toda la confianza y a mostrarse como lo hizo en las cuatro primeras carreras de la temporada".

Sainz (tercer mejor tiempo) confirmó los progresos de Ferrari en cuanto a la manejabilidad del coche. Todo como se esperaba, ya que el Hungaroring no es un terreno donde se sufra mucho porpoising, pero en general en la vuelta rápida el SF-24 con el fondo modificado rindió bien.

El Ferrari SF-24 de Charles Leclerc tras el accidente en la curva 4

Los problemas para la Scuderia llegaron en la simulación de carrera, donde Carlos encontró muchas dificultades en una 'tanda' de doce vueltas con neumáticos medios. Medio segundo por vuelta fue la diferencia confirmada con Verstappen, tres décimas con Russell, un veredicto preocupante de cara a la carrera del domingo.

También complicó la tarde el error de Leclerc, que costó al equipo daños (incluido uno de los tres fondos modificados disponibles) y la imposibilidad de obtener más información de la simulación de carrera.

Para Charles, otro error garrafal en un momento en el que ciertamente no necesita errores. No estamos ante un fallo que pueda afectar a su gran premo, pero sigue siendo algo que no le ayuda a gestionar el fin de semana. Necesita un reinicio.