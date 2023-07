Este 2023 ha devuelto la ilusión a muchos aficionados a la Fórmula 1, propiciado por tener a dos españoles en las primeras posiciones de la parrilla de manera continua. Especialmente, estamos asistiendo al regreso de Fernando Alonso a los podios, acumulando 6 en 12 carreras, trayendo de vuelta a toda una generación que creció con victorias del asturiano.

Algunos crecieron deseando ser pilotos, y otro deseando controlar los entresijos de un equipo, la estrategia, organizar el equipo y demás. Si eres de este segundo grupo, tenemos una buena noticia, porque el F1 Manager 23 está pensado especialmente para ti.

Tras una primera edición del juego lanzado el año pasado, el F1 Manager 2022, con más de 600.000 copias vendidas, la gente de Frontier Developments regresa con una edición mejorada y plagada de novedades, y que hará las delicias de todos aquellos que quieren vivir la experiencia de la F1 desde dentro. A partir del 31 de Julio (27 de Julio para aquellos con la venta anticipada) sale a la venta este nuevo F1 Manager 2023.

Antes de hablar de las novedades, comentaremos algunas cosas que se han mantenido con respecto a la edición anterior de la saga. Uno de los apartados que más gratamente sorprendieron con la anterior entrega, fueron los gráficos en partida. Hay que recordar que los juegos de gestión no tienen su principal atractivo en los gráficos, no es algo que sea relevante dentro del género. Sin embargo, tanto en este nuevo F1 Manager 2023 como en su antecesor, los gráficos son mucho más que decentes, teniendo una buena variedad en las cámaras a la hora de espectar una prueba en vivo, desde los entrenamientos hasta la carrera del domingo (y también carreras sprint, pero de eso hablaremos más adelante).

Como pequeño apunte, al probar el videojuego si que hemos podido notar que algunas de las animaciones típicamente erráticas que había en el anterior juego (como el movimiento del volante al pilotar) han sido suavizadas, haciendo que la propia experiencia de ver una carrera sea un poco más satisfactoria. Huelga decir, que el videojuego de la gente de Frontier Developments mantiene las licencias oficiales de la Fórmula 1, incluyendo todos los coches, pilotos y grafismos reales.

Una de las novedades más llamativas en cuanto a las características gráficas se refiere, y sobre todo a la hora de poder visualizar una sesión en pista, es la inclusión de la visión de la cámara dentro del casco de los pilotos. Esta nueva cámara lleva el nivel de inmersión dentro de las sesiones a otro nivel, pudiendo vivir la acción mucho más de cerca.

El nivel de detalle en cuanto a la gestión propia de un juego de estas características no se queda atrás tampoco. El año pasado ya había infinidad de opciones con las que poder experimentar, probar y dirigir cada uno de los sectores importantes dentro de un equipo de la máxima competición. Desde el diseño y fabricación de piezas hasta reuniones para determinar presupuestos, personal e instalaciones para el equipo, todo ello manteniendo en mente el límite presupuestario, el cual se mantiene en esta entrega.

Sumado a todo lo anterior, este año también podemos organizar al equipo de boxes. Dependiendo de su calendario de entrenamientos podremos mejorar la eficiencia de las paradas en boxes y el tiempo que tardan en hacer los ajustes del monoplaza en las sesiones, entre otras cosas. También se ha añadido valor a la confianza del piloto durante las sesiones, que afectará a la capacidad de adelantar, de defender y de poder batallar durante la carrera. Mantener la confianza alta en el equipo siempre es importante, y una pieza clave de los resultados es poder darle un coche con un setup adaptado a las necesidades de cada piloto. Será esencial para ganar campeonatos y cumplir los objetivos de la junta.

También ha habido algunos añadidos muy interesantes en el gameplay, como por ejemplo una ampliación significativa en cuanto a la información de neumáticos se refiere, pudiendo monitorizar con una exactitud mayor la ventana de temperatura de las gomas, tanto de la superficie como del núcleo del neumático. Junto con esto se han añadido una mayor variedad de estrategias de pilotaje, pudiendo elegir el nivel de agresividad a la hora de intentar adelantamientos, elegir si debe centrarse en construir un ritmo de carrera sólido o, si bien, es preferible que se centre en la defensa de posición.

El juego comienza haciéndote elegir una escudería con la que empezar la temporada 2023 de Fórmula 1. Te da el equipo humano, los pilotos, el presupuesto y todo ya establecido, para que el comienzo no se te haga demasiado pesado. Pero no es un juego de una sola temporada. Conforme avancen los años te tocará a ti decidir sobre todo, incluyendo a la dupla de pilotos que conformen tus filas. En la lista de posibles fichajes también tendrás que tener un ojo puesto en la cantera de Fórmula 2 y Fórmula 3, ya que irán avanzando y sumando experiencia y competitividad por un asiento en la categoría.

Además, dentro del modo trayectoria también hay novedades. La más importante es que han añadido las carreras al Sprint! Estas carreras ofrecen un nuevo reto táctico a los jugadores, quienes tendrán que decidir qué riesgo toman en estas, ya que están basadas en el modelo anterior de fin de semana al sprint, es decir, el resultado de la carrera sprint del sábado conforma la parrilla del domingo, así que tened cuidado con las decisiones que tomáis en estas carreras, ¡que los puntos de verdad llegan los domingos!

Junto con el modo trayectoria, el F1 Manager 23 incluye dos modos de juego nuevos, los cuales aportan frescura y algo diferencial con respecto a la edición del año pasado. Estos modos son Repetición de carrera y Escenarios exclusivos.

En el modo de Escenarios exclusivos te plantean retos basados en determinadas situaciones y con una serie de objetivos a alcanzar. Tomas el control de un escenario predefinido, y basándote en los datos que te brinda el juego antes de comenzar, y en los que deberás sacar una vez entres en la prueba, tendrás que intentar cumplir el objetivo que te marcan. Existe la ventaja de que se puede pausar el juego para pensar en una estrategia con detenimiento para cumplir el reto, pero no deja de ser una experiencia nueva dentro de la dinámica manager del juego, y es algo verdaderamente entretenido encontrarte con situaciones nuevas a cada prueba que te propone el juego (y una es en el nuevo circuito de Las Vegas, si eres de los que han reservado el juego, el cual es visualmente espectacular, y más, desde la nueva cámara del casco).

El otro modo que se ha incorporado es el de Repetición de carrera, donde tendrás la oportunidad de reescribir la historia. Están disponibles dos tipos de repeticiones de carrera. Podrás empezar desde la salida para disputar la carrera entera e intentar cambiar el resultado desde la primera vuelta, o empezar desde un momento clave con algún suceso real importante dentro de la misma. Están todos los grandes premios disputados hasta el Gran Premio de Hungría y, a medida que se van sucediendo las carreras, los desarrolladores añaden los nuevos grandes premios disputados. Sabemos lo que muchos estáis pensando, y sí, se podrá ganar la tan ansiada 33 para Fernando Alonso, pero eso corre de vuestro cargo y de la habilidad que tengáis como jefes de equipo.

Gracias a su estrecha colaboración con la Fórmula 1, el videojuego no solo sorprende a nivel visual, sino que también lo hace a nivel auditivo, el rugido de los motores y todos los sonidos ambiente de cada uno de los circuitos del calendario oficial te harán vivir la experiencia de una forma inigualable.

En resumidas cuentas, si te gustó la anterior edición o si te quedaste sin poder probarlo no hay mejor forma de hacerlo que con este F1 Manager 2023. Cuando una serie de juegos comienzan a salir de forma anual, a veces se corre el riesgo de que no haya demasiado cambio de un año a otro, pero en este F1 Manager no es el caso. Con los nuevos modos de juego, las nuevas funciones tanto en la gestión y entrenamiento del equipo, las tácticas con los pilotos, la entrada en juego de las citas al sprint, el F1 Manager 2023 es un título que merece la pena jugar, sobre todo si eres un amante de la Fórmula 1 y los juegos de gestión, y más si disfrutaste del juego del año pasado, el de este año te encantará. Conviértete en un Toto Wolff, Christian Horner o Guenther Steiner y lleva a tu equipo al siguiente nivel. ¡A por la victoria!