Análisis: ¿quién ganará en Imola entre Ferrari y Red Bull?

La temporada 2022 de Fórmula 1 prometía emociones fuertes con el nuevo reglamento técnico, el cual hacía que los equipos pudieran igualar sus fuerzas porque nadie sabía lo que funcionaría.

Sin embargo, dos escuderías se han hecho con el dominio absoluto de la parrilla después de solo tres citas. Ferrari y Red Bull se han postulado como los máximos candidatos a luchar por los títulos mundiales de pilotos y constructores, y se antoja muy difícil que otro se cuele en la batalla tras ver cómo se ha desarrollado este principio de curso.

El Gran Premio de Emilia Romagna será un punto de inflexión para los italianos y austriacos, pues se trata de la primera prueba en suelo europeo después de la gira por Oriente Medio y Australia, donde se han visto las características de los dos monoplazas.

El F1-75 que ha salido de Maranello es un coche versátil, capaz de ir rápido en todo tipo de trazados, tanto en las largas rectas de Bahrein como en las veloces enlazadas de Yeda, mientras que el RB18 se ajusta mejor a las pistas donde ir con el acelerador a fondo es la clave, gracias, en parte, al motor Honda.

Esto se pudo comprobar en Arabia Saudí, donde no es ninguna coincidencia que los de las bebidas energéticas estuvieran en cabeza con Sergio Pérez y Max Verstappen, puesto que Ferrari sufría cuando tenían que encarar la recta principal.

Sin embargo, los de rojo sacan provecho de la aceleración y en las curvas de baja velocidad, algo que es vital en Imola. En esta mítica pista solo hay una gran zona de recta, justo donde se activa la única zona de DRS, entre la curva 19 y la 2, aunque todo se realiza sin soltar el pie del gas.

Cada monoplaza se ajusta a una sección diferente del circuito, ya que Ferrari posee ventaja en las partes reviradas, mientras que Red Bull recorta tiempo en los tramos rectos, pero parece que hay algunos factores más a tener en cuenta.

El famoso porpoising estará presente en el Gran Premio de Emilia Romagna, puesto que los equipos no introducirán grandes actualizaciones para paliar los problemas del rebote a alta velocidad.

Ferrari estuvo probando un nuevo fondo en los entrenamientos libres de Australia, el cual no introducirán en Imola porque las simulaciones han revelado que es mejor no tocar lo que ya funciona, además de que el líder del mundial, Charles Leclerc, ha conseguido solucionar por sí mismo este contratiempo cuando pilota.

Red Bull, por su parte, es capaz de generar mayor carga aerodinámica con el suelo, y es una escudería que no ha sufrido tanto con el porpoising, como sí ha hecho Mercedes. Así pues, la combinación de estos será clave para decidir al ganador de la cuarta prueba del año.

Siguiendo con la aerodinámica, las rápidas enlazadas de Imola generarán dudas en la configuración que adoptarán, más aún cuando solo tendrán una sola sesión de una hora de entrenamientos libres para acomodar sus coches, puesto que este fin de semana regresa el formato al sprint.

En lo que se ha visto hasta ahora, Ferrari tiene ventaja cuando se visitan pistas donde es necesaria una alta carga, compensando un poco lo que les falta para alcanzar a Honda en la unidad de potencia. Es por ello que el trazado italiano se ajusta mejor a sus necesidades, pero el motor aquí también parece que les beneficia.

En el inicio de 2022, el propulsor de los de Maranello ha funcionado mejor a bajas revoluciones, permitiendo una increíble tracción y salida de curva, lo que sugiere que Red Bull sufrirá contra ellos en la mayor parte de Imola.

La clave estará en que, si los austriacos logran compensar la pérdida con el DRS en la clasificación, pueden hacerse implacables desde las primeras posiciones, bloqueando cualquier intento de adelantamiento de Leclerc o Sainz.

No obstante, pueden poner en riesgo sus hipotéticas plazas en cabeza si la estrategia no es la adecuada. Esta pista no es una que destaque por su degradación, pero si Ferrari lanza un undercut en el momento correcto, pueden hacer que Red Bull pierda el liderato.

Para ello, los de Milton Keynes deberían haber logrado la pole position y la victoria en la carrera sprint, pero sus gomas, como se vio en Melbourne, sufren más graining en las traseras, y viendo que es una pista de tracción, pueden verse lastrados por este motivo.

El margen es muy pequeño, y las dos escuderías tienen a su disposición unos monoplazas y unos pilotos lo suficientemente rápidos como para ganar en Imola, pero todo se decantará el domingo. Habrá que prestar atención al cielo desde el viernes, pues se espera que caigan algunas lluvias en la clasificación, y si el plan se tuerce desde el inicio, tendrán que ir a contracorriente durante el fin de semana.

El primer sector podría beneficiar a Red Bull, con una gran recta y un fuerte punto de frenado, seguido de dos chicanes, aunque el resto es territorio Ferrari, con giros de carga aerodinámica y donde se necesita potencia en el motor. El duelo está servido.