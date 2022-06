Análisis: ¿qué problemas tiene Mercedes y dónde podrían ganar?

Cargar el reproductor de audio

La temporada 2022 de Fórmula 1 ha sido un punto de inflexión para Mercedes, un equipo acostumbrado a dominar en la categoría desde el inicio de la era híbrida, con ocho títulos mundiales de constructores consecutivos.

El pobre rendimiento de su radical W13 con los pontones reducidos al máximo ha hecho saltar todas las alarmas dentro de la fábrica de Brackley, en donde aún debaten si seguir con el desarrollo del monoplaza actual o empezar a enfocar el año 2023 ante la dificultad que se presenta con el límite presupuestario.

Sea como fuere, las flechas de plata parecieron dar un paso al frente en el Gran Premio de España, cita en la que llegaron a luchar por la victoria contra Red Bull con George Russell y donde tuvieron un ritmo a la altura del ganador con Lewis Hamilton, gracias a las actualizaciones que llegaron a aliviar el problema del porpoising que tanto han acusado.

Sin embargo, en Mónaco, el circuito por excelencia de la carga aerodinámica, los alemanes sufrieron, y mucho, con el bacheado asfalto. La razón de esto es que las llantas de los monoplazas de nueva generación tienen un tamaño de 18 pulgadas, con lo que se reduce la cantidad de neumático que amortigua los saltos, por lo que se producen golpes más fuertes.

Explicado de una manera simple, los Fórmula 1 de la temporada 2022 poseen unas suspensiones más rígidas, y ello conlleva tener una dirección más dura. Al tratarse Mónaco de un lugar con curvas muy lentas donde la agilidad es clave, eso es lo que lastró a la escudería germana.

El monoplaza de Mercedes no tenía la suficiente flexibilidad en la suspensión para evitar los baches de la pista urbana, y sumado al tamaño de las ruedas y a los muelles tan rígidos, tanto Russell como Hamilton no podían pilotar como deseaban. El coche de la estrella intenta mantener la estabilidad del suelo a través de la aerodinámica para maximizarla, además de hacerlo para limitar el porpoising que sufren en los circuitos rápidos.

En el Principado no pudieron equipar al monoplaza con suspensiones blandas, y ese podría ser el motivo por el que tanto se quejaron en las ruedas de prensa durante el fin de semana.

"Me lo esperaba", aseguró Hamilton en Mónaco. "No éramos buenos en secciones lentas de baja velocidad en la última carrera [la de Barcelona], en carrera fue bien, pero no a una vuelta, así que sabíamos que sería difícil".

Esas declaraciones eran el indicativo de que no iban bien, y que sufren en trazados de este estilo, con lo que es posible que en Hungría o Singapur suceda algo parecido si no cambian mucho el diseño del W13.

Este es un contratiempo diferente al del porpoising, como han reconocido dentro de la escudería, algo que no habían experimentado antes, y se vieron obligados a aumentar la altura de la suspensión trasera para corregirlo, algo que se traduce en pérdida de carga aerodinámica.

Además, para hacer entrar el coche en curva lenta se necesita un tren delantero que se mueva con soltura, y por ello recurrieron al alerón de Miami, pero al no estar adaptado a las características de un coche más alto en la parte trasera, es probable que provocara complicaciones en el pilotaje de Russell y Hamilton.

No tenían un recorte de la parte inferior de los endplates para proporcionar un mejor paso del flujo del aire a través de los neumáticos y, en general, a todo el monoplaza, y por eso regresaron a la pieza de hace unas semanas.

Es toda una incógnita si Mercedes continuará sufriendo en las siguientes citas, pero todo indica que sí, ya que Bakú y Montreal, a pesar de ser trazados en los que se alcanzan las velocidades máximas de la categoría, sus curvas son muy lentas.

En el caso de Azerbaiyán, la pista está conformada por rectas y giros de 90º, además de una sección muy estrecha y lenta en la zona antigua de la ciudad, mientras que, en Canadá, las rectas dan paso a chicanes en las que hacer entrar el coche en su parte delantera es clave.

Tras estos dos circuitos, llegará Silverstone, un lugar que podría parecer más el patio de juegos de Mercedes que un sitio en el que sufrir, ya que han vencido en ocho de las últimas diez visitas a allí.

La pista que vio nacer a la máxima categoría del automovilismo solo tiene una curva lenta, The Loop, que llega después de las enlazadas de la recta de meta, y al tener giros similares a los de Barcelona, es decir, rápidos, puede que tengan un ritmo digno de revalidar la victoria que consiguió Lewis Hamilton en la pasada temporada. Solo el cronómetro dará la respuesta final.