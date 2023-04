Por qué lo que pasará en Las Vegas no se quedará en Las Vegas

Lo que lo hace único es que lo promocionan. Liberty Media y la Fórmula 1 han creado en medio de la ciudad de Las Vegas un lugar para hacer una carrera nocturna en donde la propia población y los casinos que son propietarios de los terrenos son los socios, pero el titular de los derechos comerciales es quien asume el riesgo de perder y fracasar según cómo se desarrolle el fin de semana.

El papel del Gran Circo como promotor es fascinante para la categoría, y los organizadores ya establecidos observan con interés en un momento en el que hay muchos más que quieren un hueco en el calendario. Muchas de las citas existentes ya han ampliado sus contratos a largo plazo, en lo que se parece más al 'juego de las sillas' en donde nadie quiere quedarse fuera de esas 24 plazas.

En ese contexto, el enfoque de que la Fórmula 1 organice sus propios eventos y los favorezca en detrimento del resto ha dado mucho que pensar a otros promotores: "Las Vegas era una oportunidad clara que era importante aprovechar para maximizar, por un lado, lo que creemos que debe hacer un promotor, y por otro, usar esa experiencia".

"Yo diría que la belleza de hoy es que tenemos un gran grupo de promotores", dijo el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. "En todo el mundo no solo compiten en términos de contribución financiera, sino que también mejoran cada vez más en la preparación de nuevas experiencias para los aficionados, invirtiendo en instalaciones".

"Eso es bueno, así que ya, el efecto sobre nosotros como promotores ha inducido a todos a ser mejores", explicó el italiano quien concuerda con el mensaje de Liberty Media de que Las Vegas es un evento aislado, pero insinúa que, si el experimento funciona, sería lógico probar una receta similar en otros lugares.

"Por supuesto, estamos ahí para conseguir el mejor negocio posible", afirmó Domenicali. "Y, por tanto, si surgen otras oportunidades, seguro que no nos asustaremos, pero, por otro lado, creo que tenemos mucha suerte de que hoy en día la calidad de los promotores de todo el planeta sea muy sólida".

Estos promotores mantienen muy buenas relaciones con el presidente y su organización, pues se reúnen periódicamente en Londres para hablar del panorama general y de los retos comunes a los que se enfrentan. Ese diálogo abierto no existía en el pasado, y lo último que hizo Bernie Ecclestone era querer que todos los organizadores de las carreras se reunieran y pudieran intercambiar opiniones sobre sus acuerdos individuales, pero ahora el mundo es diferente.

Domenicali insiste en que todos los eventos podrán aprender valiosas lecciones de lo que la Fórmula 1 está haciendo. En otras palabras, lo que ocurre en Las Vegas, no se va a quedar allí: "Debemos ser humiles, sabemos lo que hay que hacer, pero también creo que ponemos en marcha ideas que otros promotores toman con mucha experiencia".

"Pienso que la oportunidad que tenemos de crear la experiencia perfecta para nuestros aficionados podrá servir de aportación a otros de manera que se pueda respetar la diferenciación de cada gran premio, porque eso es algo clave para nosotros, cada carrera debe ser distinta, única, con la calidad en lo más alto, por supuesto", comentó el italiano.

"Creo que el lunes después de la prueba va a ser muy importante la reunión que vamos a tener juntos, porque a partir de ahí vamos a mandar mucha información a nuestros amigos que nos van a estar mirando, porque los primeros que van a ver este gran premio con otros ojos serán los promotores que trabajan con nosotros desde hace muchísimos años", explicó el máximo responsable de la Fórmula 1. "Por supuesto, también es para nosotros un gran reto en el sentido positivo de mostrar lo que creemos que es lo correcto".

"Y, por lo tanto, es un buen lugar para aprender y mejorar el ecosistema de forma adecuada, así que soy muy positivo al respecto", indicó. "Pienso que al final, el año que viene, todo el mundo se beneficiará de la experiencia que vamos a vivir en Las Vegas".

El jefe de Liberty Media, Greg Maffei, piensa que dar el salto como promotor dará más credibilidad a la Fórmula cuando intente que otros eventos prueben cosas nuevas: "Creo que habrá una curva de aprendizaje. Vinimos a Las Vegas con muchos objetivos, en primer lugar, ser promotores, en parte porque teníamos ideas sobre lo que deben hacer los grandes organizadores".

"Pensamos que si íbamos a opinar sobre eso, a algunos de nuestros socios promotores, en realidad querríamos ser uno más para andar el camino y no hablar por hablar", indicó el estadounidense, quien está en línea del director comercial de la Fórmula 1, Brandon Snow, quien dice que la organización aprende lecciones de otros y anima a que los grandes premios tomen la experiencia de Las Vegas.

"Tenemos una frase que a veces se llama robar con orgullo", dijo. "Y lo que quiero decir con eso es que queremos compartir con todos nuestros promotores las mejores prácticas, las cosas que funcionan, y que podemos aportar a otros socios para que eleven su nivel. Contamos con un grupo de personas dentro de la empresa que se dedican a desarrollar esas mejores prácticas y a compartirlas con el resto de nuestros promotores, de modo que mejoremos en todos los ámbitos, hablando de lo que funciona y de lo que no".

"Y hay otras industrias deportivas que lo hacen bastante bien, nosotros también vamos a basarnos en eso. Así que queremos asegurarnos de que tomamos las cosas que funcionan y ayudamos a implantarlas en otros mercados", explicó sobre los planes de la Fórmula 1.

Por otra parte, la ejecutiva jurídica de Liberty Media, que ha sido nombrada Consejera Delegada del evento de Las Vegas, Renee Wilm, hace una observación intrigante. Comentaba que ahora que está inmersa de lleno en la organización de un evento, comprende mucho mejor lo que tienen que afrontar el resto: "Incluso en los últimos doce meses nos hemos dado cuenta de que somos más comprensivos con los promotores porque ahora entendemos por lo que tienen que pasar, día tras día".

"La tramitación de permisos, el diseño de las pistas, la venta de algunos elementos, la creación del recibimiento a los aficionados y un entorno inflacionista", continuó. "Y creo que hemos sido capaces de trabajar con el equipo de Brandon [Snow] para llegar a los promotores, mejorar aún más esas relaciones y ayudar a las negociaciones y decir, 'esto es lo que estamos viendo como promotor, así es como creo que podemos llegar a un mejor acuerdo con usted'".

"Hemos podido emplear eso en beneficio de todos los que han renovado este año", afirmó Wilm, quien insiste en que no hay rivalidad entre las tres sedes de Estados Unidos, y subraya que está trabajando estrechamente con el presidente del Gran Premio de Miami, Tyler Epp, y el director general del COTA [Circuito de las Amércias], Bobby Epstein. La esperanza es que, mediante la cooperación, los tres eventos acaben siendo más fuertes.

"Muchos periodistas intentaron crear tensión donde no la hay, pero la realidad es que Tyler [Epp], Bobby [Epstein] y yo hablamos bastante", dijo Wilm. "Hablamos de compartir recursos, de cómo podemos aprovechar las activaciones de los demás en términos de lo que funciona y lo que no. Creemos que la marea levanta todos los barcos, y esa es la intención, no se trata de galvanizar o canibalizar a nadie más en el proceso de construir algo aquí en Las Vegas".

Domenicali está de acuerdo en que no hay necesidad de que Austin y Miami se sientan amenazadas por Las Vegas, porque hay sitio para las tres, y todas tienen sus puntos fuertes: "Está bastante claro que cada carrera, no solo en Estados Unidos, tiene una personalidad diferente, un enfoque cultural diferente, una calidad distinta, una segmentación diferente de aficionados".

"Y, por cierto, a veces olvidamos que hace solo un par de años pensábamos: '¿Realmente necesitamos quedarnos en Estados Unidos? ¿Es el mercado en el que debemos estar? Y gracias a la perseverancia estamos aquí", expresó el italiano.

"El año pasado tuvimos dos carreras, y este vamos a añadir otra, así que, en un abrir y cerrar de ojos, lo estamos consiguiendo", presumió el presidente de la Fórmula 1. "No veo ningún tipo de canibalización, cada uno es diferente, todo es distinto, no veo ningún problema".

El tema de que otros promotores aprendan lecciones de cómo se hacen las cosas en Las Vegas es importante. Domenicali quiere subrayar que ninguna carrera, por fuertes que sean sus vínculos históricos con el deporte, tiene garantizado un lugar en el calendario. En otras palabras, incluso Mónaco tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos y seguir mejorando el paquete que ofrece a los espectadores.

"Siempre les digo a nuestros promotores que cuando lo histórico es solo mirar hacia atrás, hay algo que no está bien", afirmó. "Cuando lo histórico es una buena base para mirar hacia delante con un futuro distintos, eso es bonito, por eso, con los llamados Grandes Premios históricos, nos centramos en comprender cuál es la visión del futuro".

"Quiero decir, ser arrogante y creer en que tienes un futuro garantizado porque tienes la carrera desde hace cien años, para ser muy sincero, no es suficiente, es una señal de respeto, no es suficiente para la tradición de estos lugares", dijo. "Y creo que en este momento, todo el mundo lo está entendiendo, no estamos jugando a nada, somos muy transparentes con ellos. Hemos dicho que si quieren estar en el calendario, tienen que hacer las cosas que creemos que son correctas para ellos, y también para nosotros como campeonato".

"Así que creo que diría que el número y la calidad de las carreras están respetando también el llamado histórico, pero está bastante claro que en los dos últimos años, la percepción de esos lugares históricos ha cambiado porque se han dado cuenta de que el panorama es diferente", explicó Domenicali.

Por supuesto, todo eso depende de que Las Vegas sea un éxito en todos los aspectos. El jefe de Liberty, insiste en que el objetivo es hacerlo bien a la primera y establecer la carrera como una máquina de hacer dinero: "Nuestro objetivo debe ser codicioso a largo plazo, en el sentido de que vamos a tener un alto flujo de ingresos, y vamos a tener un alto flujo de costes".

"No obstante, es más importante que tengamos una gran experiencia para todos los implicados a que la acuñemos el primer año", dijo. "Creo que ganaremos mucho dinero en Las Vegas a largo plazo. Estoy muy ilusionado, creo que obtendremos dinero, mucho dinero este año, pero mucho más importante que eso es que tengamos una gran experiencia para nuestros pilotos, para nuestros patrocinadores, para nuestros aficionados, para nuestros espectadores, para todos los involucrados. Ese es el objetivo".

