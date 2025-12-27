Todos en el mismo coche: los mejores y peores pilotos de la F1 2025 (21º al 16º)

¿Cuál es la influencia del piloto en la Fórmula 1? ¿Cuál sería el orden si todos los pilotos tuvieran exactamente el mismo material y sólo la calidad de la conducción marcara la diferencia?

Para responder a esa pregunta, hemos analizado los datos de clasificación y ritmo de carrera de todos los pilotos de la Fórmula 1 de 2025 y los hemos utilizado para crear una clasificación de ritmo de clasificación y de carrera.

Cómo determinamos esta clasificación

Antes de pasar a la lista, vamos a explicar la metodología. Nuestro objetivo era ofrecer una imagen lo más actualizada posible del rendimiento de los pilotos. Por eso hemos utilizado casi exclusivamente datos de la era del efecto suelo. No nos interesaba comparar las "mejores versiones" de los pilotos entre sí, sino más bien el status quo.

Los cálculos se basaron en los duelos internos de los equipos, ya que es la mejor forma de determinar el ritmo real de los pilotos. Si ambos pilotos están en el mismo coche, las diferencias de ritmo pueden atribuirse en gran medida al piloto. A continuación, vinculamos esa comparaciones entre equipos a través de los cambios de piloto.

Ejemplo: desde la temporada 2025, sabemos lo grande que es la diferencia de ritmo entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton en el mismo coche. Al mismo tiempo, tenemos datos sobre el rendimiento anterior de Hamilton en Mercedes en comparación con George Russell. Eso nos permite extrapolar cómo deberían rendir Leclerc y Russell el uno en relación con el otro, a pesar de que nunca fueron compañeros de equipo.

Por supuesto, este enfoque también tiene sus puntos débiles. No se tienen en cuenta las características específicas del monoplaza. Es muy posible que la diferencia entre Leclerc y Hamilton hubiera sido diferente en un Mercedes que en un Ferrari, por ejemplo, porque el coche se habría adaptado mejor a Hamilton.

Sin embargo, dichas consideraciones siguen siendo especulativas y no pueden cuantificarse adecuadamente. Por eso nos hemos limitado sistemáticamente a los datos que se midieron realmente en la pista. Esto nos acerca lo más posible matemáticamente a una hipotética clasificación de pilotos, incluso aunque ciertas incertidumbres residuales siguen siendo inevitables.

21º puesto: Liam Lawson (+1.061)

Diferencia extrapolada en la clasificación: +1.029 (21º puesto)

Déficit de ritmo de carrera extrapolado: +1.093 (20º puesto)

Según los datos disponibles, Liam Lawson es actualmente el piloto más lento de la Fórmula 1 2025. La razón principal es la comparación cruzada con Tsunoda. Este último, a su vez, ha sido claramente superado por Max Verstappen esta temporada: una media de 0.807 segundos de déficit en clasificación y 1.072 segundos por vuelta en ritmo de carrera.

También hay una comparación directa entre Tsunoda y Lawson, ya que ambos disputaron varias carreras como compañeros de equipo en Racing Bulls en 2023 y 2024. Ahí, Lawson fue de media unas dos décimas más lento en vuelta rápida, pero casi a la par en términos de ritmo de carrera.

En el cómputo global, sin embargo, seguía ocupando el último lugar en la clasificación de ritmo de los pilotos de 2025, aunque hay que mencionar a favor de Lawson que todavía tiene potencial de desarrollo como cuasi novato. Los datos muestran repetidamente que los pilotos pueden mejorar unas tres décimas en su tercer año en la Fórmula 1 en comparación con su primer año.

Liam Lawson, Racing Bulls Team Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

20º puesto: Jack Doohan (+1.040)

Déficit extrapolado en clasificación: +0.974 (20º puesto)

Ritmo de carrera extrapolado: +1.106 (21º puesto)

La carrera de Jack Doohan en la Fórmula 1 parece haber llegado a su fin después de sólo siete carreras, a menos que el australiano dé el salto de nuevo a un asiento en el futuro. Su debut en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024 fue decepcionante, especialmente teniendo en cuenta que Doohan había completado extensos kilómetros de pruebas para Alpine en esa pista.

En términos de ritmo de carrera, le faltaron siete décimas por vuelta sobre Gasly. Incluso antes del inicio de la temporada 2025, ya corrían rumores de que Doohan podría perder su puesto habitual antes incluso de que empezaran a rodar los monoplazas.

Aunque en las seis primeras carreras de la temporada se mostró más estable que en su debut en 2024, seguía estando claramente eclipsado por Gasly. El ritmo de carrera, en particular, siguió siendo un grave problema. La consecuencia llegó en Imola: Doohan fue sustituido por Colapinto.

Jack Doohan, Alpine Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

19º puesto: Yuki Tsunoda (+0.940)

Ritmo de clasificación extrapolado: +0.807 (18º puesto)

Ritmo de carrera extrapolado: +1.072 (19º puesto)

El ritmo real de Yuki Tsunoda ha dejado de ser un misterio desde esta temporada. Tras años de establecerse como un sólido piloto de zona media con Racing Bulls, se le dio la oportunidad de unirse a un equipo puntero en 2025, con resultados aleccionadores.

En clasificación, perdió a Max Verstappen por una media de unas ocho décimas, y en ritmo de carrera por casi 1.1 segundos por vuelta. El resultado fue un decepcionante 17º puesto en la clasificación de pilotos y la pérdida de su puesto para 2026.

Es dudoso que Tsunoda regrese de nuevo a la Fórmula 1. Su prima de novato se ha agotado hace tiempo y su desarrollo en términos de ritmo parece haberse completado en gran medida, lo que claramente ya no es suficiente.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Peter Fox / Getty Images

18º puesto: Franco Colapinto (+0.891)

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0.888 (19º puesto)

Ritmo de carrera extrapolado: +0.893 (17º puesto)

Franco Colapinto se incorporó al equipo como sustituto de Jack Doohan y desde entonces se ha consolidado como piloto titular en Alpine. Sus actuaciones no fueron sobresalientes, pero eso puede deberse a que el coche de Alpine era cada vez más débil.

No obstante, los datos ofrecen una imagen clara: en una comparación directa con Doohan, Colapinto estaba alrededor de una décima más cerca de Pierre Gasly en clasificación, y en términos de ritmo de carrera era incluso alrededor de dos décimas más rápido.

Así pues, el cambio de pilotos resultó ser un movimiento lógico, aunque no se tradujera en más puntos (ambos sumaron 0). Sin embargo, quedan interrogantes, ya que en su año de debut en Williams en 2024 - como sustituto de Logan Sargeant - Colapinto había causado una mejor impresión en términos de ritmo que en la temporada 2025.

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Erik Junius

17º puesto: Isack Hadjar (+0.886)

Déficit de ritmo en clasificación extrapolado: +0.784 (17º puesto)

Ritmo de carrera extrapolado: +0.987 (18º puesto)

En realidad, Isack Hadjar tuvo una temporada de debut casi impecable con Racing Bulls: 51 puntos, un podio y un ascenso a Red Bull para 2026. En términos de ritmo, sin embargo, las comparaciones cruzadas con Yuki Tsunoda y Liam Lawson plantean algunas dudas.

Hadjar tenía claramente controlado a Lawson: alrededor de dos décimas y media en clasificación y alrededor de una décima en ritmo de carrera. Pero, ¿hasta qué punto es fiable ese punto de referencia? Según los datos, bastante limitado, porque Lawson fue más lento que Tsunoda, que a su vez no tuvo ninguna oportunidad contra Max Verstappen.

Eso también relativiza las cifras de Hadjar. Es posible que el Racing Bulls fuera simplemente un coche mucho mejor de lo que parecía a primera vista. El año 2026 debería proporcionar una respuesta definitiva, cuando Hadjar se una a Red Bull como compañero de equipo de Max Verstappen. Extrapolando, sin embargo, no se deben esperar milagros - a pesar de que el francés todavía tiene potencial de desarrollo como novato.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Mark Thompson / Getty Images

16º puesto: Esteban Ocon (+0.820)

Ritmo de clasificación extrapolado: +0.758 (16º puesto)

Ritmo de carrera extrapolado: +0.882 (16º puesto)

La temporada 2025 no fue precisamente buena para Esteban Ocon. El francés fue superado por el debutante Bearman: el británico fue de media dos décimas más rápido en clasificación y una décima más rápido en ritmo de carrera. En este contexto, el déficit en el campeonato de sólo tres puntos parece casi pequeño.

De hecho, Ocon no ha ganado ni un solo duelo de equipos en su carrera en la Fórmula 1 en términos de ritmo. Según los datos, fue más lento que Pascal Wehrlein en Manor en 2016, perdió contraSergio Pérez en Force India de 2017 a 2018, perdió contra Daniel Ricciardo en Renault en 2020, perdió contra Fernando Alonso en Alpine de 2021 a 2022 y también fue más lento que Pierre Gasly -también en Alpine- de 2023 a 2024.

Por lo tanto, es aún más sorprendente que Ocon haya sido capaz de seguir en la Fórmula 1 durante tanto tiempo. A su favor, sin embargo, hay que mencionar que -con la excepción de Wehrlein y Bearman- todos sus compañeros de equipo eran pilotos experimentados de Fórmula 1 y, por lo tanto, pusieron el listón muy alto.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images