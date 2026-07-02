Análisis F1: el mando del alerón Macarena del Ferrari oculto en el lateral

La de Silverstone quizá no sea una de las pistas más favorables para Ferrari: el circuito británico requiere una baja carga aerodinámica y se caracteriza por muchas curvas de media y alta velocidad que, desde luego, no realzarán las cualidades del SF-26 que, en cambio, destaca especialmente en las curvas lentas.

Si a esto añadimos que, según los ingenieros de Brembo, la pista de 5.891 metros entra en la categoría de las poco exigentes para el sistema de frenos (en una escala de 1 a 5, el índice de dificultad es el más bajo), es evidente que también la gestión de la energía será más compleja, dado que la recarga de la batería favorecerá, para variar, a los equipos motorizados con los motores de Mercedes.

Detalle técnico del Ferrari SF-26 Foto de: Roberto Chinchero

La Scuderia, por tanto, afronta la cita británica con un enfoque muy medido, porque llega justo después del decepcionante GP de Austria, que vio a los de Maranello caer al papel de cuarta fuerza de la parrilla tras el contundente éxito de Lewis Hamilton dos semanas antes en Barcelona.

El equipo del Cavallino Rampante ha entendido los errores en la definición del set-up en Spielberg, y tratará de sacar provecho de las indicaciones surgidas también para Silverstone, donde la secuencia de curvas rapidísimas (las míticas Maggotts-Becketts-Chapel) genera cargas laterales muy elevadas capaces de estresar notablemente los neumáticos.

El SF-26 debe recuperar la capacidad de realzar sus cualidades de chasis y aerodinámica: el excesivo 'downforce' registrada en Austria se transformó en drag aerodinámico.

Los aerodinamicistas dirigidos por Diego Tondi están trabajando en la reducción de la resistencia: en Gran Bretaña, veremos una versión evolucionada del alerón trasero reversible. En la fase de apertura del alerón 'Macarena' debería registrarse una mayor luz entre los dos flaps móviles y el perfil principal, apuntando a un incremento de las velocidades máximas, indispensables para quedar bien en Silverstone.

Ferrari SF-26: el mando hidráulico del alerón Macarena, visibile en el lateral Foto de: Roberto Chinchero

La imagen de nuestro compañero de Motorsport.com, Roberto Chinchero, nos muestra por primera vez un detalle muy interesante del ala trasera. La falta de la tapa en el endplate lateral deja al descubierto un mando hidráulico que permite el movimiento activo de los dos flaps móviles. Los técnicos de Ferrari han trabajado mucho en la miniaturización del sistema y en los tiempos de apertura y cierre, que deben estar dentro de las cuatro décimas fijadas por el reglamento.

Hablamos de un ejercicio muy complejo, resuelto positivamente por Ferrari y Red Bull, mientras que McLaren, que estaba lista para hacer debutar de manera experimental su solución en Austria, tuvo que renunciar a ello porque no superó las verificaciones de la FIA.

Dino Beganovic, Ferrari SF-26 Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

La fotografía no nos permite echar un vistazo también al sistema FTM: la Scuderia, con Dino Beganovich, realizó experimentos en el Red Bull Ring, haciendo rodar al sueco incluso sin el flap que ocluye parcialmente el escape y desvía los gases, para producir una carga trasera adicional.

La operación cuesta entre 5 y 7 caballos de potencia, pero la pérdida debe ser contrarrestada por un incremento del downforce, con un delta final favorable al mejor tiempo por vuelta. En Maranello están evaluando si en las pistas de baja carga no merece la pena revisar lo que era uno de los puntos firmes del proyecto, teniendo en cuenta que también para 2027 ya ha sido descartado por la FIA.