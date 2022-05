¿Ha gastado ya Red Bull el 75% de su presupuesto del desarrollo?

Cargar el reproductor de audio

Necesitamos una unidad de medida para evaluar el alcance de las mejoras durante la temporada. Eso dijo el máximo responsable del equipo Haas, Guenther Steiner, que siempre ha sido muy franco y honesto, y nos proporcionó una esperpéntica cifra: 10 millones de dólares (poco menos de 9,5 millones de euros).

Este sería el valor medio del presupuesto que las escuderías podrían invertir en la evolución de los monoplazas de 2022, por lo que estamos hablando de un "tesoro importante", aunque sea un porcentaje relativamente bajo comparado con el límite estipulado en 140 millones de dólares (unos 132 millones de euros al cambio actual), sin contar con las primas concedidas habitualmente por la FIA.

Obviamente, no hay un tope en lo que se quieran gastar en cuanto a desarrollo, pero dependiendo de las diferentes características de cada equipo, la cifra puede variar, y algunos creen que no superará la barrera de los 10 millones de dólares.

Por lo tanto, es más fácil comprender las declaraciones del jefe de Ferrari, Mattia Binotto, tras el Gran Premio de Miami:

"Siempre he dicho que deberíamos haber esperado cinco carreras para evaluar la competitividad de los monoplazas. Ahora que se han disputado esas cinco pruebas y estamos liderando los dos campeonatos, no deberíamos estar decepcionados, pero es cierto que Red Bull ha mejorado su coche introduciendo actualizaciones".

"Si miro las dos últimas carreras, nos han sacado unas dos décimas, y para estar al día tendremos que introducir mejoras. También hay un límite de presupuesto, y en algún momento, Red Bull tendrá que dejar de desarrollar, pero en las próximas nos tocará a nosotros actualizar el monoplaza".

Ferrari introducirá mejoras importantes en el Gran Premio de España para intentar contrarrestar el ritmo del RB18 de Max Verstappen y Sergio Pérez: "En Barcelona podríamos tener un paquete importante, como siempre, espero que las novedades que se introduzcan tengan el rendimiento esperado y puedan ser un buen empujón para alcanzar a Red Bull".

Detalle del difusor del Red Bull Racing RB18

A continuación, el director suizo insistió en que la cuestión no es el rendimiento, sino que se deriva de los límites del gasto: "No tenemos suficiente dinero para gastar y llevar actualizaciones a cada gran premio. No es una cuestión de capacidad, pero todo depende de los límites del presupuesto. Tenemos que introducir mejoras cuando creamos que es el momento adecuado".

El doble splitter de Red Bull copiado del Ferrari F1-75 e introducido por primera vez por Aston Martin

Los equipos se marcan y vigilan mutuamente, y con la "lista de precios" que la FIA ha definido en el reglamento financiero, no es imposible contabilizar el gasto de desarrollo en los cinco primeros grandes premios de la temporada, hay quien habla de que Red Bull ya ha superado el 75% de esos 10 millones de dólares que mencionábamos antes, y Mercedes ya habría ido más allá, por lo que el paquete de novedades del equipo de Brackley llevará a Barcelona podría ser el último de los significativos.

Ferrari, por su parte, ha mantenido hasta ahora un F1-75 similar al coche que debutó en Bahrein, por lo que ahora puede poner sobre la mesa una serie de novedades, no solo aerodinámicas, que deberían permitirle volver a su desafío técnico con los de Milton Keynes. Lo importante será que todas las piezas nuevas funcionen, porque no se puede tirar el dinero por la borda.