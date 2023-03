¿Es una buena idea empezar de cero para Ferrari con su coche de F1?

Cargar el reproductor de audio

Alerta roja, y nunca mejor dicho, porque parece que Ferrari ha perdido el rumbo, o si se prefiere utilizar un eufemismo, ha perdido la correlación entre los sistemas de simulación y la pista. El SF-23 esconde un gran potencial, cosa que se ve en el túnel de viento, pero no se representa en el asfalto.

El director de los del Cavallino Rampante, Fred Vasseur, sigue defendiendo el proyecto que heredó de Mattia Binotto, pero después del Gran Premio de Arabia Saudí 2023 de Fórmula 1 envió un mensaje claro y contundente a sus ingenieros: "No nos ademos con tonterías, busquemos las verdades".

No se anduvo por las ramas, sino que fue directamente al grano. El monoplaza de Maranello esperaba volver a competir contra Red Bull, y acabaron incluso por detrás de Aston Martin y Mercedes, una mala señal, sobre todo en lo que respecta al W14, un coche que los de Brackley jubilarán muy pronto y que tendrá un versión B en Imola para corregir los fallos en su diseño.

En el gran premio inaugural de Bahrein, el abandono de Charles Leclerc debido a un fallo en la ECU hizo que regresaran los fantasmas de la fiabilidad, y el monegasco pagó la avería con, además de la retirada en esa carrera, con diez puestos de penalización en Yeda después de ser segundo en la clasificación, a poco más de una décima de la pole position.

El segundo fin de semana de competición transcurrió sin contratiempos en lo que se refiere al motor, que hizo su trabajo, aunque los elementos afectados en estaban relacionados con la parte más mecánica, sino con el sistema híbrido. Es cierto que hubo problemas, y decidieron montar dos propulsores nuevos junto con la segunda MGU-H.

Al parecer, uno de los motores es el mismo que ya usaron, pero se llevará al extremo los sábados y los domingos, mientras que otro servirá para las pruebas. Así pues, Ferrari ha llegado al límite de cada uno de los componentes electrónicos y mecánicos, cuando bastaría con que cada pieza resistiera siete carreras sin problemas.

Detalle del alerón delantero del Ferrari SF-23

La cita en Arabia Saudí asustó a Vasseur porque el equipo trajo más novedades técnicas tras su debut en Bahrein. Un nuevo alerón delantero, suelo y la reintroducción del monopilar trasero con perfiles más cargados, en definitiva, un gran esfuerzo para dar la sensación de una escudería que no se rindió pese a su pobre estreno de 2023, sino que intentó reaccionar.

Su trabajo no se correspondió con el resultado, porque el SF-23 que salió a la pista de Yeda no fue el mismo que salió de la fábrica. En un principio, Ferrari podría permitirse rebajar la altura del suelo con respecto a la pista, pero eso no se reproduce igual que sucede en el simular y el túnel de viento.

No tienen una respuesta y, cuando los datos no cuadran, empiezan a buscar una solución, no solo modificando la altura, sino también la rigidez de la suspensión y la incidencia de los alerones, cosa que no ha dejado claro si los cambios funcionaron o no.

Los pilotos tienen un monoplaza que cambia de comportamiento con relativa frecuencia, degradando los neumáticos incluso si es un asfalto poco abrasivo. Si el túnel de viento hace que el coche vaya bien con esa altura y no pueden hacerlo en el circuito sin dañar el splitter, está claro que pierden carga aerodinámica, por lo que cambia la energía que se ejerce sobre las gomas y, por tanto, más desgaste.

Hay que entender lo que sucede, porque de lo contrario, no tendrá sentido introducir actualizaciones en el SF-23, y vemos a un equipo que sigue experimentando cada fin de semana con la esperanza de encontrar una respuesta, pero eso no permite a Charles Leclerc y Carlos Sainz hacer, por ejemplo, simulaciones de clasificaciones, al limitarse a tandas largas para investigar la degradación.

Así no pueden aspirar a ganar carrera, y su dupla no puede buscar sensaciones en trazados rápidos y sin zonas de escapatorias, como ocurrió en Arabia Saudí, y tampoco tiene sentido privar al madrileño de un intento en Q3 para guardar un juego de blando si luego esas ruedas se devuelven a Pirelli.

El rendimiento del monegasco en la vuelta de clasificación da esperanzas a Ferrari, pero la sensación es que, en esa coyuntura, Leclerc está poniendo algo más de su parte, exprimiendo más de lo que hay en el coche. El director del equipo asegura que el monoplaza es fuerte, pero que pierden los domingos por la degradación, no por su concepto.

Para él es legítimo pensar que los ingenieros son capaces de dar respuestas precisas a los problemas que aquejan a los de rojo, de lo contrario, será mejor mirar al futuro, como ha hecho Mercedes con su W14, quienes modificarán su diseño muy pronto.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!