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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Las estrategias del GP de Las Vegas de F1: neumáticos, paradas y el factor clave

Los neumáticos blandos y medios serán los favoritos para la carrera, aunque los duros tampoco están descartados. El graining podría aparecer, pero el verdadero enemigo serán las bajas temperaturas del asfalto, que dificultarán calentar las gomas.

Giacomo Rauli

Publicado: 21 nov 2026, 13:58

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Las temperaturas por los suelos, los compuestos blandos y una sola parada en carrera. El Gran Premio de Las Vegas, al menos en este aspecto, ofrece pocas dudas.

Dario Marrafuschi, director de Pirelli Motorsport, ha analizado lo que nos espera en la antepenúltima cita de la temporada 2026 de Fórmula 1, aunque también habrá algunas variables que deberán tenerse en cuenta.

"Las temperaturas, naturalmente, representan uno de los principales problemas", declaró Marrafuschi en la previa del Gran Premio de Las Vegas. "No estoy diciendo nada que no sepáis ya: las bajas temperaturas, combinadas con las ventanas de funcionamiento de los compuestos, crean una situación que exige preparar adecuadamente los neumáticos para encontrar el nivel de agarre adecuado".

"Lo hemos visto durante la clasificación: ahora mismo no tengo las cifras exactas, pero creo que se ha registrado el mayor kilometraje total de toda la temporada en una sesión de clasificación. Y ha ocurrido precisamente por este motivo".

Un undercut poco efectivo y una estrategia a una parada

Lando Norris, McLaren

Foto de: Jim Watson / AFP via Getty Images

Conseguir que los neumáticos alcancen la temperatura adecuada será un factor determinante durante la carrera. Teniendo en cuenta que, de media, harán falta un par de vueltas para llevar las gomas a su ventana óptima de funcionamiento, el undercut será una maniobra mucho menos efectiva de lo habitual.

"Esta característica relacionada con el calentamiento de los neumáticos también explica por qué, en este circuito, el undercut no será una estrategia especialmente eficaz. No creemos que sea una opción que merezca la pena utilizar durante la carrera".

"En cuanto a la estrategia, prevemos una carrera a una sola parada. La estrategia de dos paradas es considerablemente más lenta que la de una. Antes del evento calculábamos una diferencia de unos 14 segundos, mientras que, según los datos recopilados hoy, estimamos una pérdida de apenas seis segundos".

Esto se debe, naturalmente, a las condiciones de la pista y al reducido desgaste que se ha observado. Por tanto, la estrategia de una sola parada es la más probable.

Los neumáticos blandos y medios, los favoritos

Una vez asumido que habrá una sola parada, los pilotos tendrán que decidir qué compuestos utilizar en el primer y segundo stint. Para la primera parte de la carrera hay pocas dudas: será necesario montar el compuesto más blando, el C5, para disponer de un agarre adecuado en la salida y durante las primeras vueltas.

La elección para la segunda mitad de la carrera, en cambio, no está tan clara. Los medios siguen siendo los favoritos porque alcanzan antes la temperatura óptima y, debido a las características del asfalto, que es muy liso, no sufren una degradación significativa. Sin embargo, los duros tampoco están completamente descartados.

"Desde nuestro punto de vista, las dos opciones preferidas son los blandos y los medios. Por ahora, nadie ha utilizado todavía el compuesto duro".

"En teoría, según nuestros cálculos, la segunda opción sería la combinación de blandos y duros, pero todavía no sabemos cómo se comportará el neumático duro, ya que nadie lo ha utilizado".

"En cualquier caso, no creo que elegir el duro suponga dar un salto al vacío. Estamos al final de la temporada y todo el mundo conoce el C3 y sus características. Ya lo han utilizado también en circuitos urbanos, así que no sería una elección completamente desconocida. Simplemente, es una opción que permitiría afrontar un último stint más largo".

"La ventana para realizar la parada con la estrategia principal, blandos-medios, se abre en la vuelta 22. La ventana potencial para la combinación de blandos-duros se abre en la vuelta 21, es decir, una vuelta antes. Lo menciono para dar toda la información, pero creo que al final probablemente veremos la estrategia de blandos y medios".

Dos vueltas para poner los neumáticos en temperatura

Por tanto, el factor más importante será conseguir que los neumáticos alcancen su ventana óptima de funcionamiento, especialmente después de realizar la única parada de la carrera.

"Creo que harán falta un par de vueltas, como también hemos visto en la clasificación. Hemos observado que algunos equipos han realizado una vuelta de preparación antes de su intento cronometrado, mientras que otros ya estaban preparados desde la primera vuelta. Por eso, creo que serán necesarias unas dos vueltas".

"Es el mismo motivo por el que el undercut no resulta especialmente eficaz: esa vuelta adicional necesaria para preparar los neumáticos impide ganar el tiempo que normalmente se podría conseguir en otros circuitos".

Un graining ligero que no preocupa

Detalle técnico del Racing Bulls VCARB03

Foto de: AG Photo

Durante los Libres 3 y la clasificación, Pirelli ha podido observar la aparición de un ligero graining en los neumáticos. En un circuito como Las Vegas, donde las cargas laterales no son especialmente elevadas, no será fácil eliminarlo. Sin embargo, el principal enemigo de los pilotos no será tanto este fenómeno como las bajas temperaturas.

En este sentido, a lo largo de la temporada ya hemos podido comprobar cómo McLaren y Red Bull son los equipos cuyos monoplazas consiguen calentar los neumáticos con mayor rapidez. Una ventaja nada despreciable de cara a la carrera.

"Hasta ahora hemos observado un ligero graining, que además es temporal, porque los pilotos pueden eliminarlo si aparece. Eso sí, este es un circuito en el que resulta más difícil hacerlo porque no existe una componente significativa de carga lateral. Es algo que esperamos principalmente en el compuesto blando y, sobre todo, en el eje delantero. Sin embargo, esta no es la verdadera causa de la falta de agarre delante: el problema es la temperatura".

"Quiero decir, el graining está presente, pero la principal razón de la falta de adherencia es el calentamiento de los neumáticos. Hemos observado que algunos equipos parecen estar mejor preparados que otros. Por lo que he podido comprobar, McLaren y Red Bull consiguen llevar los neumáticos a la temperatura adecuada más rápidamente que los demás".

"Puede depender de las características del coche, del estilo de conducción o de otros factores. No lo sé, ellos conocen sus propios secretos: nosotros solo podemos observar el resultado".

"En cualquier caso, el graining no es la causa de la falta de agarre en el eje delantero. Los bloqueos de las ruedas delanteras que hemos visto se deben principalmente a las temperaturas".

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