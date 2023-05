Análisis de datos F1: ¿puede Verstappen ganar el GP de Miami?

Mientras que el año pasado Max Verstappen pudo empezar el primer Gran Premio de Miami de la historia en la tercera posición de la parrilla, este año lo hará tres filas más atrás, concretamente, desde la novena plaza con un claro objetivo: la remontada.

Si bien la clasificación complicó su fin de semana, tras la sesión del sábado el neerlandés dijo que esperaba "al menos ser segundo". Por supuesto, es una apuesta lógica, ya que el Red Bull hasta ahora ha sido muy superior a todos sus rivales, sobre todo en el ritmo de carrera el domingo.

Si el patrón de rendir mejor en carrera que a una vuelta también se mantiene en el GP de Miami, algo que aún está por ver, podrían ser buenas noticias para la carrera de Verstappen, aunque hay que hacer dos salvedades. La primera es que Sergio Pérez no estaba completamente satisfecho con la puesta a punto del viernes, ni con su propio rendimiento, pero éste se ajustó un poco el sábado y eso significa que el ritmo de carrera del mexicano podría ser mucho mejor que el del viernes.

Debido a ello, durante la rueda de prensa del sábado, el de Guadalajara dijo que tenía más confianza en su coche para la carrera que a una vuelta. La segunda es Fernando Alonso, de quien no hay mucha información útil, ya que sus tanda largas no fueron demasiado relevantes. El Aston Martin no rindió muy bien en los entrenamientos, pero de repente apareció y sorprendió a todos en la clasificación, lo que claramente convierte al español en la gran variable de la historia.

No obstante, Verstappen parece ser el más fuerte cuando se habla puramente del ritmo de carrera. Un segundo factor clave, por supuesto, es lo fácil que es adelantar en Miami. Aunque hay que tener en cuenta que este fin de semana todos los pilotos se han quejado de poco agarre fuera de la línea de carrera y, tras las lluvias de este domingo, el agarre será todavía peor, lo que también influirá a la hora de salirse de la trazada para adelantar.

El gráfico superior compara las vueltas más rápidas en clasificación de Verstappen, Carlos Sainz y Fernando Alonso (de los tres equipos más rápidos), con las rectas una vez más coloreadas de azul, factor clave a la hora de adelantar y aprovechar la velocidad punta del RB19, sobre todo con el DRS abierto.

En eso exactamente basa Verstappen su predicción. Pese a que las zonas de DRS se han acortado, todavía debería ser capaz de abrirse paso a través de la parrilla sin demasiados problemas. Si eso ocurre más pronto que tarde, el GP de Miami podría depararnos un duelo real entre Pérez y el holandés.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!