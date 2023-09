Lo que aprendimos del nuevo contrato de Hamilton con Mercedes F1

Salvo que se produzca un giro inesperado, como una lesión o algo peor, Lewis Hamilton prolongará su estancia como piloto de Mercedes en la Fórmula 1 hasta el final de la temporada 2025. Eso se traduce en que romperá la marca que comparte en la actualidad con Michael Schumacher de ser el piloto que más años compitió con un equipo, después de que el alemán estuviera once campañas con Ferrari entre 1996 y 2006.

Sin embargo, el británico ya posee el honor de ser el que más veces ha corrido con los mismos colores, un total de 213 grandes premios con los de Brackley, frente a los 180 del otro heptacampeón con los de Maranello.

La asociación entre Hamilton y Mercedes es una de las historias de mayor éxito de todo el deporte, y el equipo hizo hincapié en sus 82 victorias y 72 pole position en el anuncio de su nuevo contrato de dos años, que se hizo al mismo tiempo que la extensión de George Russell hasta el final de 2025, en el Gran Premio de Italia 2023.

Apenas una hora después de conocerse la noticia, el inglés compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa oficial previa al evento de Monza, donde explicó las intenciones de su nuevo acuerdo. Eso incluyó varios aspectos interesantes de su mentalidad actual y mostró a un piloto que, a sus 38 años, siente que su tiempo compitiendo en la Fórmula 1 está bastante lejos de haber terminado.

La principal conclusión inicial fue su comentario de que él y Mercedes tienen "asuntos pendientes" que lograr en el Gran Circo, una referencia a su deseo de recuperar las coronas que perdieron ante Max Verstappen y Red Bull en 2021. También quedaron en el aire los recuerdos de los momentos polémicos de esa temporada y su final, en el que Lewis Hamilton perdió todo en un Gran Premio de Abu Dabi que tenía prácticamente ganado por una decisión incorrecta de los comisarios y que le dio la posibilidad la oportunidad de dar la vuelta por completo al destino.

Cuando se le preguntó qué quería decir con "asuntos pendientes", respondió: "Estamos intentando ganar más campeonatos del mundo, y creo que la asignatura pendiente es volver a la cima, es volver y luchar por campeonatos del mundo. Hemos sido el equipo más exitoso de la historia y el más exitoso de los últimos diez años, pero ha sido un reto este último [cuando Mercedes falló con sus diseños en el regreso del efecto suelo a los monoplaza]".

"Así que creo que se trata de volver a donde pertenecemos y funcionar con todo, lo que se está viendo que Red Bull está haciendo. No se trata de redención. Sabemos que [el GP de Abu Dabi de 2021] está en el pasado", dijo un piloto que insistió en que su derrota de 2021 no le hacía ser "una persona vengativa".

"No se trata de redención", añadió. "Sabemos que eso está en el pasado. No hay nada que se pueda hacer con el pasado, pero lo que sí podemos hacer es trabajar más duro, ser más precisos y ser mejores de cara al futuro, y creo sinceramente que con este equipo podemos ganar más campeonatos del mundo y más carreras juntos, ahí es donde va toda mi energía".

Lewis Hamilton cumplirá 40 años cuando expire su último contrato con Mercedes, lo que naturalmente hace pensar en cómo gestiona esa energía. En particular, se inspira en la leyenda de la NFL, Tom Brady, que jugó 23 temporadas consecutivas hasta que se retiró a principios de este año con 45 primaveras.

Ambos se conocen, puesto que jugaron juntos al golf antes del Gran Premio de Miami en 2022, y comparten un enfoque particular de sus dietas y forma física para seguir rindiendo tan bien en sus carreras como cuando llegaron a un alto nivel a los 20 años.

El inglés es vegano, mientras que el estadounidense, famoso por su estricto enfoque de la dieta hasta el punto de consumir helado con sabor a aguacate y no comer nunca fresas, destaca la importancia de llevar una dieta mayoritariamente vegetal en cómo pudo jugar durante tanto tiempo en un deporte tan exigente físicamente como la NFL.

"Creo que me fijo en gente como Tom Brady, que es un atleta increíble y ha demostrado lo que se puede hacer hoy en día [en comparación con épocas deportivas pasadas]", dijo Hamilton. "Él es el verdadero modelo a seguir en eso para que todos los atletas sean capaces de mirar, y soy realmente afortunado de haber podido hablar con él y entender su mundo, lo que hace constantemente para mantenerse en forma y lo ha expresado en los medios de comunicación de todos modos".

Sin embargo, el heptacampeón añadió que "por supuesto, es genial ver a Fernando [Alonso]" corriendo y triunfando con Aston Martin, en la Fórmula 1 con 42 años.

"Estuvo aquí mucho antes que yo y, obviamente, se retiró y regresó, y está haciendo un trabajo increíble", dijo sobre su ex compañero de equipo y rival por el título en McLaren, en referencia al paréntesis del español en la Fórmula 1 entre 2019 y 2021. "Simplemente demuestra que tu talento nunca te abandona, mientras tengas esa pasión y ese compromiso, puedes continuar".

Aunque se ha comprometido con Mercedes para los próximos dos años, la voluntad de ganar de Lewis Hamilton va a seguir siendo puesta a prueba mientras la escuadra de los de las flechas de plata siga a la deriva de Red Bull en el orden jerárquico: "Si no es el año que viene, seguiremos trabajando para superarlo, pero en mi corazón, creo de verdad que si no es el año que viene, será el siguiente, estaremos ahí [luchando por las victorias]".

Al parecer, el británico influyó en la decisión del equipo germano de abandonar el diseño del "zeropod" con el que comenzó la actual era del reglamento técnico, lo que probablemente se reflejó en su comentario de que cuando se trata de estar convencido de las perspectivas de futuro de su equipo, "no es necesariamente lo que alguien dice, es el trabajo que estás haciendo [juntos]".

"Son las reuniones que hemos tenido con todos los ingenieros, con James Allison [que ha vuelto como director técnico de Mercedes este año] y con todo el grupo de la fábrica", continuó. "Los jefes de todos los departamentos se reúnen, hablan y se comprometen mejor que nunca sobre dónde estamos, los errores que hemos cometido, por qué tomamos esas decisiones, por qué no las volveremos a tomar y hacia dónde vamos".

Tras firmar finalmente en Zandvoort, el pasado fin de semana, el contrato que él y el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, habían estado insistiendo durante gran parte de los últimos tres meses en que ya estaba sellado, Lewis Hamilton explicó que no estaba trabajando para el siguiente curso, sino a largo plazo.

"Soy consciente de que lleva tiempo", añadió. "Por supuesto, en mi corazón, tengo muchas esperanzas de que las decisiones que estamos tomando y la dirección hacia la que estamos remando nos sitúen en esa zona para poder luchar con los Red Bull y estar cerca y disputarles las victorias. Si no es el año que viene, seguiremos trabajando en ello, pero en mi corazón, creo de verdad que si no es la temporada que viene, será la siguiente, estaremos ahí".

En general, Lewis Hamilton concluyó que en este momento actual en la Fórmula 1, "no pensaba que tendría la edad que tengo y me sentiría como me siento física y mentalmente, y seguiría amando lo que hago tanto como lo hago".

El trabajo pendiente era uno de los temas, y claramente, el inglés quiere aspirar a victorias y títulos mundiales: "Mucha gente permanece en el mismo trabajo durante un largo periodo de tiempo y se desenamora de él, pero sigue porque quizá es lo único que puede hacer, pero en mi caso, siento auténtico amor por lo que hago".

"Me sigue encantando subirme al coche, me sigue encantando correr con mis compañeros y me sigue encantando trabajar con Bono [Peter Bonnington, su ingeniero] y con todos en el garaje del equipo, persiguiendo ese objetivo y sueño común", comentó. "Y me encanta esa sensación de pasar juntos por los momentos más bajos y los más altos. No hay nada igual".

