La ilógica y problemas del calendario 2023 de F1 con 24 carreras

El calendario de 24 carreras de la Fórmula 1 para 2023 podría ser una muestra de la buena salud actual de la cateoría, pero para muchos, era motivo de preocupación.

Para los que trabajan en el paddock, el anuncio del calendario 2023 de la F1 fue la primera señal de cuántos fines de semana pasarán fuera de casa el próximo año. La gente incluso bromeaba sobre el auge que tendrá el negocio de los abogados especializados en divorcios en Oxfordshire, donde tienen su sede la mayoría de los equipos de F1, y todos se estremecieron ante la gran cantidad de tiempo que iban a pasar en vuelos durante la temporada que viene.

El número de carreras no es lo más sorprendente del calendario. Sabíamos que iba a ser así, dados los planes de añadir Qatar y Las Vegas, recuperar China y mantener Spa y Mónaco. El límite de 24 carreras establecido por el Pacto de la Concordia se iba a cumplir.

Es el reparto de carreras lo más frustrante para quienes trabajan en la F1. Emparejar Bakú con Miami y tener Montreal un mes más tarde; dejar Qatar lejos de las demás carreras de Oriente Medio en el calendario; tener Austin sólo un mes antes de Las Vegas, que formarán un doblete con Abu Dhabi para cerrar la temporada. A primera vista, algunas cosas no tienen mucho sentido, sobre todo después de que la F1 haya declarado su intención de intentar reagrupar geográficamente las carreras cuando fuera posible.

Y todo eso sin tener en cuenta los tripletes. ¿Recuerdas cuando vimos el primero, en 2018, y los equipos dijeron que no querían volver a hacerlo? ¿Y recuerdas que su regreso en 2020 fue simplemente por necesidad debido a la COVID-19? Pues bien, el año que viene volvemos a tener dos tripletes: Emilia Romagna/Mónaco/España, y Estados Unidos/México/Brasil. Y las cinco carreras que se disputarán en seis semanas para completar la temporada pueden ser emocionantes para los aficionados, pero llevarán al personal de los equipos hasta el límite.

Las razones de la formación del calendario de F1 2023

El calendario de 2023 no ha sido sencillo para la F1. Parte de la programación de principios de temporada dependía de Sudáfrica, que ahora tendrá que esperar hasta 2024 como mínimo para volver a tener una carrera, y su ausencia tendrá un efecto en cadena en otros países. China también se ha movido a medida que la F1 evaluaba los planes con o sin Sudáfrica, y el espacio que ocupa ahora (a mediados de abril) significa que debe confirmarse si será viable volver a Shanghai más pronto que tarde.

Poner una semana entre Bahrein y Arabia Saudí a principios de año puede parecer extraño dada su proximidad, pero tiene cierta lógica. Como los test se llevarán a cabo en Bahrein una semana antes de la primera cita de la temporada, unir las dos primeras carreras habría creado, de hecho, otro triplete. La diferencia al menos da a los equipos y al personal la oportunidad de volver a casa después del GP de Bahrein inaugural.

La fecha de Australia es algo que este año se ha criticado, pero sólo se podría unir a China, que obviamente necesita un espacio de tiempo más grande ante las posibles restricciones de entrada, o Qatar, que va más tarde en ese grupo de carreras asiáticas junto con Singapur y Japón. Sin embargo, la perspectiva de 48 horas de viaje en una semana para ir y venir de Melbourne sigue siendo algo que molesta al paddock.

Mantener a Spa en el calendario supuso otro reto en la programación. No iba a poder recuperar su lugar tradicional, ya que los eventos de fin de año estaban fijados y sólo habría espacio para dos grandes premios europeos después de las vacaciones de verano: Zandvoort y Monza. Meter Spa en julio obligó a desplazar a Imola, formando el triplete con Mónaco y España, lo que también repercutió en la fecha de Bakú.

¿Qué pasó con los planes de agrupación geográfica de las carreras de la F1?

Esta fue una de las mayores críticas que se hicieron a la F1 cuando se publicó el calendario. Para una categoría que tiene como objetivo lograr cero emisiones netas de carbono para 2030, la cantidad de viajes aéreos involucrados -133.570 km para ir de una carrera a otra sin contar las visitas a casa- parece un enorme paso atrás.

En mayo, el director general de la F1, Stefano Domenicali, dijo a los jefes de equipo que el plan era agrupar las carreras por regiones a partir de 2023 como parte de su compromiso de sostenibilidad. Aunque hay algunas agrupaciones sueltas -Singapur/Japón/Qatar, EE.UU./México/Brasil/Las Vegas- no es nada parecido al tipo de calendario que muchos habrían esperado en ese sentido.

La F1 se esforzó por intentar agrupar mejor las carreras. Pero para muchos grandes premios, como ya tenían los contratos establecidos y las fechas fijadas, cambiar su lugar en el calendario simplemente no era viable. En algunos casos, la presión para tratar de conseguir un cambio de fecha llegó incluso a los niveles más altos del gobierno, pero acabó siendo igualmente rechazada. Los promotores tienen que tener en cuenta la época del año, las condiciones meteorológicas y cualquier posible impacto en la experiencia de los aficionados, que son, al final, la manera en que obtienen los ingresos para cubrir la cuota de estar en el calendario. Y esa no es una tarea que se haga en un momento.

Cambiar a un calendario más agrupado es un área en la que la F1 trabajará en el futuro, pero será difícil. Tendrá que sopesar el reto de cambiar las fechas y mantener a los promotores contentos con su compromiso de sostenibilidad. Por el bien del planeta, en ese pulso sólo puede haber un ganador, pero llevará tiempo conseguir una agrupación correcta del calendario.

El coste humano del calendario 2023 de F1

El coste del aumento de carreras en calendario de la F1 2023 para los que trabajan en el paddock está cada vez más presente para los equipos. La rotación del personal es algo que la mayoría considera no sólo deseable, sino necesario, para mantener frescos a los miembros de sus plantillas y evitar quemarles. El año pasado, el director de Mercedes, Toto Wolff, dijo a Motorsport.com que incluso pensaba que debería añadirse como obligatorio en las reglas para tener en cuenta las presiones del calendario, sobre todo cuando se trata de cuidar la salud mental.

Pero no es algo que se puedan permitir todos los miembros de los equipos. En algunos casos, la función es tan especializada o tan crucial que sólo una persona puede hacerlo. Pensemos en los ingenieros de carrera: es raro escuchar una voz diferente al otro lado de la radio para hablar con los pilotos. Aunque los equipos tienen protocolos para que otros miembros puedan intervenir en caso de necesidad, la importancia de la relación con los pilotos hace que la rotación en ese puesto no sea viable. Es un reto que los equipos deben afrontar para garantizar que los mejores talentos se queden y puedan disfrutar de una buena etapa en la F1 sin verse acortada por el agotamiento.

Otro temor para muchos en la F1 es que el calendario no deje de crecer y se superen las 24 carreras. Domenicali sugirió el año pasado que había demanda de hasta 30 carreras, pero la F1 dejó claro que ese no era el plan. El Pacto de la Concordia establece el límite en 24, y debe mantenerse. Eso no sólo es para garantizar que no haya una sobresaturación de eventos que afecte a los que trabajan en las carreras, sino también por el interés de los aficionados que las ven desde casa.

Por muy atractivos que sean los ingresos extra de un mayor número de carreras para los equipos a través del dinero que reciben en premios, y para el crecimiento de la F1 en su conjunto, no hay que olvidar, y siempre hay que tener en cuenta, la contrapartida del calendario límite del año que viene.

