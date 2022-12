Cómo Alpine cree que arreglará sus problemas de motor en la F1 2023

Cargar el reproductor de audio

Aunque Alpine hizo grandes progresos en términos de velocidad en 2022, ya que logró ser el mejor del resto de las escuderías de la parrilla, solo por detrás de Red Bull, Ferrari y Mercedes, también es cierto que sufrió una serie de frustrantes abandonos y problemas ligados a la fiabilidad del motor del monoplaza.

Esos abandonos dejaron especialmente molesto a Fernando Alonso, que lo señaló repetidas veces, sobre todo porque la mayoría de fallos de motor del equipo francés cayeron de su lado durante toda la temporada.

Tras otro abandono en México, Alonso dijo que Alpine no había hecho bien los deberes en ese apartado.

"Creo que no estamos preparados", dijo. "Este año he reventado cinco motores, creo. El problema en la clasificación en Australia, así como en Austria, donde ni siquiera empecé la carrera. Así que creo que en 19 carreras, en más o menos el 50% de los grandes premios, no hemos sumado los puntos que merecemos".

Pero aunque la racha de problemas de motor parecía ser un quebradero de cabeza, el jefe de motores de Renault, Bruno Famin, insiste en que no había nada fundamentalmente erróneo en el diseño básico de su unidad de potencia.

De hecho, dice que los problemas giraban en torno a elementos auxiliares del motor, como la bomba de agua, que van a solucionar para 2023.

"No tenemos ningún problema importante en el motor en sí, en el ICE", explicó Famin, que se unió al proyecto de F1 de Alpine a principios de 2022.

"Tuvimos problemas en Singapur, lo cual es un hecho. Fue muy extraño, porque tener dos problemas diferentes en ocho vueltas de diferencia fue bastante increíble, pero los tuvimos".

"Todos los demás problemas que tuvimos fueron mucho más en el lado de elementos auxiliares; bomba de agua, bomba de combustible. Somos bastante optimistas de que podremos solucionar esos problemas para 2023", aseguró.

Famin no ve la necesidad de que Renault baje el rendimiento de la unidad de potencia, y cree que un cambio de concepto en algunas de las piezas externas será suficiente para solucionar aquellas cosas que salieron mal en 2022.

"Creo que no vamos a retroceder en nada", dijo. "Vamos a trabajar y ya estamos trabajando a fondo en los detalles, especialmente en la parte auxiliar del motor".

"La bomba de agua ha sido un quebradero de cabeza durante toda la temporada para nosotros. La mejoramos todo lo que pudimos en 2022, pero está claro que no fue suficiente".

"Era el concepto en sí de la bomba de agua lo que teníamos que cambiar, y vamos a cambiarlo para el 2023. Entonces esperamos de verdad que el problema se resuelva a partir del año que viene".

Famin también cree que habrá beneficios si Alpine es capaz de mejorar la fiabilidad de las piezas durante el invierno, después de haberse centrado al máximo en perseguir un buen rendimiento para la introducción de una congelación del motor a principios de 2022.

"Estamos impulsando nuestros procesos de validación y tratando de mejorarlo y de hacerlo de la mejor manera posible para mejorar más de lo que hemos hecho para el 2022", dijo.

"Si no lo habíamos hecho completamente [la pasada temporada], no era porque no quisiéramos esto. Era porque preferíamos impulsar el desarrollo".

"El objetivo para el 2023 es mantener el mismo nivel de rendimiento, y conseguir que todo sea fiable", concluyó.