Alpine promete a Alonso el mejor coche de la nueva F1 en 2022

Tras el GP de Bahrein, las sensaciones que dejó Alpine durante el fin de semana apuntaban a que este año están un paso por detrás en la lucha por ser el primero de la zona media de la parrilla.

Debido a la pandemia de la COVID-19, la nueva reglamentación técnica, que en un principio iba a ser implementada en esta temporada, se retrasó hasta 2022, año en el que Alpine confía en tener el mejor coche.

"Lo que queremos hacer es seguir mejorando la base que ya tenemos. Sabemos que hemos conseguido terminar el monoplaza en su mayor parte", declaró. "Así que, sacaremos lo máximo que podamos de este coche y aprovecharemos esto para ajustar nuestra organización de trabajo. Mientras tanto, nos aseguraremos de desarrollar el mejor monoplaza de todos para la nueva era de reglas".

Respecto a la estructura del equipo, Rossi defiende que gracias a las incorporaciones de Davide Brivio, como director de carrera, y Marcin Budkowski, como director ejecutivo, han creado una base muy sólida con la que conseguir su principal objetivo, la victoria.

"El personal de Enstone ha cambiado bastante en los últimos años", afirmó. "A pesar de que estamos trabajando en un monoplaza que ha llegado al final de su desarrollo y que es un buen coche, porque sabemos que lo es, todavía no es el mejor".

"El equipo actual es un grupo diferente de personas, no todos. Hay mucho talento en cada uno de ellos, pero hay algunos cambios: Marcin fichó por nosotros y comenzó a implantar su marca de identidad en la escudería. Además, hemos contratado a un par de ingenieros de gran nivel".

"Estoy seguro de que esta nueva mayonesa sabrá muy bien el año que viene", bromeó. "Somos franceses, sabemos un par de cosas sobre la mayonesa".

En suma, Rossi agradece la dedicación de Marcin y su esfuerzo en crear un camino que lleve a Alpine a convertirse en la mejor escudería de los próximos tiempos. Para ello, se necesita tener el respaldo de todo un personal detrás, algo que Laurent Rossi asegura que tienen.

"Tenemos un plan, tenemos una visión. Cuando llegué, hablé durante un largo tiempo con Marcin, él nos presentó un proyecto muy claro a todos nosotros".

"Me adentré en el equipo, porque soy ingeniero y hablé con todos ellos. Me di cuenta de que todos estaban de acuerdo con el plan de Marcin, algo que me sorprendió, porque he estado en otras organizaciones donde la dirección y los trabajadores defienden posturas distintas".

"Así que eso me da mucha confianza, porque hay una planificación en mente. Tenemos un personal de trabajo muy bueno que vienen de todos los equipos. Tenemos personas que han trabajado en las escuderías ganadoras de los últimos 23 años. Además de un dos veces campeón del mundo [Fernando Alonso] que nos aporta su experiencia. Creo que estamos en el primer escalón de un largo camino, pero estoy muy positivo por lo que está por llegar", finalizó.

Vuelve a disfrutar de las mejores fotos de Alpine en el GP de Bahrein

Fernando Alonso, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 1 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Esteban Ocon, Alpine A521 2 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 3 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 4 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 5 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 6 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521 7 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521 8 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Nicholas Latifi, Williams FW43B 9 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521 10 / 19 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Nicholas Latifi, Williams FW43B 11 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 12 / 19 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, en pits 13 / 19 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, en pits 14 / 19 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Nicholas Latifi, Williams FW43B 15 / 19 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, en pits 16 / 19 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 17 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 18 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 19 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images