Alpine defiende la órdenes de equipo pese el enfado de Gasly

A Pierre Gasly se le pidió que se dejara pasar por Esteban Ocon para que este consiguiera el noveno puesto en la última vuelta de la carrera del Gran Premio de Japón 2023 de Fórmula 1, después de que el equipo se lo ordenase. Todo eso vino después de que en una fase de la cita en la que el de Ruan llevaba unas gomas más frescas que su compañero, le dieran vía libre para intentar atacar a Fernando Alonso, pero el galo no pudo superar al español.

Así pues, cuando quedó claro que Pierre Gasly no iba a acercarse lo suficiente al ovetense, dieron la orden de que invirtieran sus plazas, pero el francés se mostró descontento por eso al tras sentir que no se discutió de antemano y pensar que era injusta, ya que él llevaba una estrategia más rápida.

También dijo que no entendía por qué la escudería tenía que tomar esa decisión, puesto que no les hacía ganar ninguna posición: "Como equipo, décimo y noveno o noveno y décimo es lo mismo, pero no era algo que esperaba. No es algo que entienda tan bien porque era el coche líder, así que hablaremos de ello".

Sin embargo, el director del conjunto, Bruno Famin, indicó que no había motivos para que nadie se enfadara por lo sucedido, y restó importancia a los rumores sobre tensiones en el seno de la escudería.

"No tenemos ningún problema entre los pilotos", explicó. "Creo que es porque todos luchan por conseguir sus mejores resultados, lo cual es normal y por lo que se les paga, pero también se les paga por conseguir los mejores resultados del equipo. Por supuesto, con el estrés de la carrera, puede que tengamos algunas declaraciones [que sean] un poco fuertes, pero no tengo ninguna duda de que los pilotos están juntos en la misma dirección".

"Para tener el mejor resultado de equipo, dejamos a Pierre [Gasly] delante de Esteban [Ocon] para tener la posibilidad, aunque fuera pequeña, de intentar alcanzar a Fernando [Alonso], esto no fue posible [al final], así que volver a cambiar es muy normal", comentó un Bruno Famin que habló con Gasly sobre la situación tras la carrera.

El máximo responsable del conjunto aseguró que Alpine necesitaba aclarar si la comunicación con el francés podría haber sido mejor durante la carrera: "Este es el punto que tenemos que comprobar para ser totalmente transparentes. No sé cuándo se ha dicho, y ese es el punto que tenemos que aclarar, a veces tenemos problemas de comunicación porque la línea [señal de radio] no es muy buena, o en otras ocasiones, el ingeniero cree que es claro cuando dice algo, pero quizá el piloto no lo entiende porque está concentrado en otra cosa".

"Tenemos que comprobar si el piloto recibió bien la información, pero en cualquier caso, la maniobra se hizo en interés del equipo, y no tengo ninguna duda de que ambos pilotos están de acuerdo con ello", continuó. "Si en las próximas carreras tenemos que hacerlo un poco al revés, lo harán. Lo saben, y no hay tensión, es solo la ejecución de la carrera".

A la pregunta de si le sorprendía y decepcionaba que Pierre Gasly hubiera descargado sus frustraciones en público, en lugar de tratar los asuntos a puerta cerrada, Bruno Famin respondió: "No más que los demás. Son luchadores, justo después de la carrera están decepcionados, es normal, podemos hablar durante horas sobre la forma en que lo hizo, pero estoy convencido de que es un epifenómeno [fenómeno accesorio que acompaña al fenómeno principal y que no tiene influencia sobre él]".

