El cambio de reglamento en la Fórmula 1 para la temporada 2022 ofreció una oportunidad para todos los equipos de la parrilla, ya que deberían crear monoplazas completamente nuevos.

Una escudería que quería hacerse con el dominio del Gran Circo era Alpine, que apostó por el regreso de Fernando Alonso en 2021 para preparar el paso a esta nueva era de la categoría con la intención de luchar por el título mundial.

Sin embargo, el inicio de la campaña no ha sido el mejor, sufriendo continuos problemas de fiabilidad, como sucedió en los test de pretemporada y en las carreras de Bahrein, Arabia Saudí y Australia.

El CEO de la compañía, Laurent Rossi, explicó a principios de año que el objetivo no sería ganar a corto plazo, sino que se ponían como objetivo estar en lo más alto en un centenar de grandes premios, es decir, en 2024, cuando las unidades de potencia lleven congeladas varios cursos.

La FIA anunció que los fabricantes de motores solo podrían realizar modificaciones en sus propulsores para mejorar la fiabilidad hasta que vuelva a cambiar el reglamento de estos elementos en 2026, por lo que los franceses decidieron apostar todo a la potencia, arriesgándose a sufrir serios contratiempos en forma de abandonos.

El responsable del departamento de motores en la escudería de Enstone, Bruno Famin, ofreció una entrevista a Motorsport.com en la que explicó cómo afronta Alpine el futuro en el Gran Circo.

En sus declaraciones confirmó lo que Rossi dijo a principios de 2022, al querer más potencia y defendiendo que la fiabilidad es algo que pueden mejorar con el paso del tiempo.

"Todos los fabricantes están enviando solicitudes de fiabilidad a la FIA, entonces vemos que no somos los únicos con problemas en este sentido. Cuando se habla de un periodo de congelación de cuatro años, no hay otra opción que ir a por el mejor motor posible, sabiendo que no aceptarán ninguna modificación en términos de rendimiento", explicó Famin.

"Con la nueva generación de coches, es más rígido, y los contratiempos que tuvimos no eran en el propio ICE, sino de componentes de alrededor, todos tienen más o menos los mismos problemas", continuó.

"Ya tenemos la última especificación, porque el motor de 2022 es totalmente nuevo", indicó el francés, que también habló sobre el concepto del turbocompresor dividido en el monoplaza de Enstone.

"Es un mejor embalaje, es el tipo de elección que hicimos, y no es la única. Es uno de los ejemplos de mejorar el coche para tener un centro de gravedad más bajo y tener un monoplaza que sea más rápido, haciendo que sumemos puntos", afirmó el responsable de los motores en Alpine.

El caso de los franceses es muy particular, ya que son los únicos con un solo equipo al que suministran en la parrilla, por lo que el desarrollo y la recopilación de la información ha sido más lenta que en el resto de fabricantes.

Desde Viry reconocen que sería una ventaja, aunque defienden su método: "Siempre es bueno tener un equipo cliente para tener un punto de referencia con el que comparar".

"Para hacer más kilometraje en los test de pretemporada, por ejemplo, seguro que cuantos más hagamos, mayor información tendremos y más interesante será. Por supuesto que es una limitación, pero sigue siendo interesante desde el punto de vista técnico", dijo Famin.

En el paddock aparecieron los rumores de una posible motorización al equipo de Andretti, el cual desea formar parte de la parrilla a partir de 2024, pero el dirigente de las unidades de potencia no quiere hablar del resto de conjuntos.

"Eso no está en mis manos. Mis prioridades son hacer que Viry sea aún mejor, y todos hicieron un gran trabajo para el 2022, al igual que en lo de la próxima temporada", indicó.

"Tener la mejor unidad de potencia, pero también un mejor coche, trabajando cada vez más cerca con Enstone y maximizar el programa de resistencia de Alpine con el que empezar a competir", expresó el miembro del equipo galo.

"El gran paso es lo que se ve en la parrilla, porque no sabemos las cifras del resto, solo las nuestras, vemos que el monoplaza va en la dirección correcta. Lo que me importa es el rendimiento del coche, quizá podríamos haber tenido mejores datos en el banco de potencia, pero con un resultado más lento", continuó.

"El A522 se ha diseñado para obtener el mejor compromiso y conseguir el mejor monoplaza, y seguiremos trabajando en ese sentido", aseguró Famin. "Estamos desarrollando relaciones humanas y técnicas sobre una base diaria con Enstone, estamos enviando las señales correctas".

"Creo que el 2022 ya es un éxito en ese sentido, porque hemos vuelto al juego en términos de rendimiento, y es una especie de prueba de los conceptos en la manera de trabajar juntos, para hacer que todo el mundo esté contento remando en la misma dirección", explicó el responsable de motores de Alpine.

Sobre los nuevos propulsores de 2026, también ofreció su punto de vista, y aseguró que deben tomarse el tiempo necesario: "Siempre hay que invertir, hay que adaptarse, porque sabemos que los temas del reglamento de 2026 se conocen, aunque no sepamos el número exacto de las horas en el banco de potencia".

"Conocemos los puntos de las reglas, y estamos adaptando nuestras instalaciones con esa nueva tecnología y normativa, pero siempre hay que invertir en cuanto a pruebas de algo que se estrena", comentó.

"El motor, los componentes, siempre hay cosas que aprender y tenemos que optimizar la cantidad de horas, por lo que estamos trabajando en ello. Hemos empezado a explorar algunos temas del nuevo reglamento, aunque no esté terminado", desveló el galo.

"Ya estamos trabajando en Viry, en colaboración con Enstone, y estamos en una fase muy avanzada", sentenció Bruno Famin durante el pasado Gran Premio de Emilia Romagna de Fórmula 1.