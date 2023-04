Szafnauer pide que haya más parones durante un año de F1

Cargar el reproductor de audio

La cancelación del Gran Premio de China debido a la pandemia y las restricciones en el país han provocado una pausa de cuatro semanas entre un gran premio y otro en el calendario de la temporada 2023 de Fórmula 1. Desde la carrera en Australia hasta la de Azerbaiyán, los equipos dispondrán del mismo tiempo que hay en verano, lo que ha permitido disfrutar de un respiro antes de la gira europea.

Con un año en el que se alcanza la cifra récord de 23 eventos, además del incremento de las sesiones al sprint, los jefes de las escuderías consideran que la organización se debería plantear nuevos descansos similares en el futuro para ayudar a mantener el ritmo de trabajo.

Uno de los que piensa así es el máximo responsable de Alpine, Otmar Szafnauer, quien dijo que podría ser "un camino a seguir" para la Fórmula 1: "Este parón, aunque no está planeado, en un calendario que tiene 23 carreras y muchas de ellas consecutivas o tripletes, es bueno tener una pausa de tres semanas ahora, otra en agosto y la Navidad".

"Tal vez si es solo por suerte [esta carrera que no se celebrará en China], es bueno hacerlo de esa manera, quizá debería ser por el diseño en el futuro", continuó el estadounidense. "Sé que la temporada acaba de empezar, pero no se trata solo del comienzo, porque mucha gente ha trabajado duro durante el invierno, preparando el coche para las pruebas, después las carreras, y ahora, tener un poco de descanso ayuda en lo que viene".

"Más tarde, en agosto, tienes otro respiro, puede ser el camino a seguir", indicó Szafnauer, mientras que, en el equipo rival Haas, eso no interrumpirá su programa para introducir mejoras en el monoplaza, puesto que su calendario ya lo establecieron hace mucho.

Sin embargo, el director de los norteamericanos, Guenther Steiner, se hizo eco de las declaraciones de su homólogo, y estaba de acuerdo: "Nuestro plan de desarrollo está fijado de antemano, y este parón no supone una diferencia real, porque la escudería no trabaja en la evolución del coche, sino que es más para el grupo que va a las carreras".

"Es una oportunidad para descansar un poco, porque el resto de la temporada será dura", expresó el italiano. "Solo les dije, 'tomáoslo con calma estas tres semanas, no hagáis nada que yo no haría', porque el desarrollo está en marcha, lo que estamos haciendo ya estaba planeado, pero ayuda si no tienes que ir a China".

"Tienes un poco más de tiempo para mejorarlo y prepararte, también con los datos después de los primeros grandes premios, pero lo principal es que el equipo se relaje un poco para estar preparados para la parte dura del año", sentenció el jefe de Haas.

