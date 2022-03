Alpine espera luchar por la Q3 en el inicio del 2022 en la F1

Cargar el reproductor de audio

Alpine tuvo una primera semana de test complicada en Barcelona, donde el plan de trabajo se vio truncado debido a un fallo en el sistema hidráulico, lo que provocó un incendio en la unidad de potencia Renault.

Sin embargo, la escudería francesa calmó a sus seguidores indicando que en dichos test no utilizaron el DRS y se centraron en tandas largas de carrera con bastante combustible, por lo que los tiempos no eran representativos.

Después de viajar a Bahrein y realizar la segunda semana de pruebas en el lugar donde arrancará el curso el próximo fin de semana, los de Enstone se esforzaron por permitir a sus dos pilotos marcar cronos con menos combustible en el tanque, algo que se traduce en más velocidad.

Esteban Ocon finalizó la segunda mañana de test en lo alto de la tabla, confirmando que el Alpine tenía aún ritmo que no había sacado a relucir, y Fernando Alonso acabó tercero en la sesión vespertina de la última jornada, cuando el circuito estaba en mejores condiciones.

El director deportivo del conjunto galo, Alan Permane, habló tras ver el comportamiento del A522 en Sakhir, y dijo que se fueron con sensaciones positivas antes de encarar el inicio de 2022.

"Fernando [Alonso] todavía no está tremendamente contento, sigue queriendo ir más rápido, continúa teniendo problemas con el coche, pero, por supuesto, está más contento que antes", explicó el británico.

"Ha pilotado con una gran carga de combustible durante gran parte del último día, y se nota el salto en los tiempos por vuelta", continuó. "Le pusimos unos neumáticos C3 nuevos al final de la jornada y dijo: 'Vaya, este coche es rápido'".

"Estaba muy contento y podía notar el rendimiento. No llevaba combustible para la clasificación, sino que lo hacía con menos, pero antes rodamos con toda la carga, así que eso lo agradeció", indicó Permane.

"Una vez que empiezas a acostumbrarte a ese nivel de agarre y velocidad, entonces empiezas a encontrar pequeños problemas. No diría que los pilotos están emocionados, y no esperamos estar en la pole, pero creo que estaremos en la lucha por la Q3", afirmó el director técnico de Alpine.

Aunque los test de Bahrein acabaron mucho mejor que los de Barcelona para el equipo de Enstone, explicaron que no realizaron ningún cambio importante en el concepto del diseño, ya que entendieron a la perfección lo que les frenó en el comienzo del curso.

"Sobre lo que dije después, no estábamos estresados. El rendimiento estaba ahí, estábamos contentos con él, no sé si la gente se lo creyó o no, pero no entramos en pánico", reconoció el inglés.

"Creo que hemos demostrado dónde estamos, y aunque no sé cuál es el orden de la parrilla, sé que estamos en la batalla. No estamos a kilómetros de distancia, como daba la sensación en Barcelona, solo debemos poner las cosas en orden", continuó.

"No hemos cambiado nada, ninguna configuración en particular, ni ninguna pieza nueva, simplemente se está juntando todo", sentenció Permane.