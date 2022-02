Alpine revela su plan de mejoras para el inicio de la F1 2022

Cargar el reproductor de audio

La temporada 2022 será decisiva para Alpine, ya que han estado trabajando varios años en el cambio de reglamento que ha introducido la FIA para mejorar el espectáculo en pista e incrementar el número de adelantamientos.

Después de terminar quintos en el mundial de constructores el pasado curso, los franceses tratarán de escalar en la clasificación, y para dar el salto de calidad definitivo, la escudería ha decidido poner todos los recursos en el desarrollo del A522, que podría dar la sorpresa.

Sin embargo, en el último día de los test de pretemporada, cuando Fernando Alonso estaba al volante, han tenido un fallo en el sistema hidráulico, lo que ha provocado un pequeño incendio dentro de la cubierta motor, y ha hecho que no pudieran regresar más a pista, dando por concluida la primera semana de pruebas cuando aún faltaban siete horas de sesión.

Durante esta jornada, Motorsport.com tuvo la oportunidad de reunirse con el director de Alpine, Pat Fry, para conocer qué esperaba y el plan de los de Enstone.

P: ¿Puede darnos una valoración de esta semana de test?

R: Ha sido un día frustrante, pero hemos rodado de manera fiable en los últimos días. Lo más importante es que hemos encontrado correlación entre los datos del túnel y la pista, aunque no hemos apretado mucho, y queremos analizar cada detalle al máximo antes de hacer las cosas.

Esta mañana [del viernes] hemos tenido una pequeña fuga hidráulica que ha provocado un gran daño que ha afectado a la caja de cambios. Hubo un incendio entre el motor y la transmisión, cuando ocurre algo así hay que sustituir componentes, se necesitan al menos 10 horas de trabajo, y solo teníamos 7 antes del final de la jornada, es frustrante.

P: ¿Primeras impresiones del coche después de estos días?

R: Parece ser un buen coche, hemos visto la correlación entre la pista y lo visto en el túnel de viento y el simulador. No estamos yendo rápido, pero no conocemos los planes de nuestros rivales.

P: Parece que los pilotos están contentos con el nuevo coche, ¿qué opina?

R: Hemos mejorado muchas áreas respecto al monoplaza de la pasada temporada, pero este año las normas han cambiado radicalmente con la introducción del efecto suelo. Tenemos una idea de dónde podemos estar, pero no es definitivo, es difícil saberlo, porque no conocemos si los demás aprietan, no estamos mirando sus vueltas.

Si usas el DRS ganas siete décimas, por ejemplo, y luego está la carga de combustible, que va a ser un verdadero dolor de cabeza.

P: Investigando sobre otros coches, ¿ha notado alguna característica interesante que pueda adoptar Alpine?

R: Creo que siempre hay algo que aprender de otros, cada equipo tiene un grupo de trabajo con 50 aerodinamistas, y 500 personas han trabajado para este reglamento. Hay tantas soluciones por ahí, que cuando dos coches se parecen, pero los otros son diferentes, es precioso. Aprendemos todo el tiempo.

P: ¿Tienen en su plan actualizaciones para esta temporada?

R: Trabajamos con plazos, y tenemos mejoras que vendrán para los test de Bahrein y la primera carrera. Tenemos un buen paquete que llegará a principios de año, y será el resultado de la investigación en el túnel de viento, pero ahora tenemos que evaluar rápidamente los datos que hemos obtenido en los test. Algunas mejoras tardarán tres días, pero otras, serán tres meses. Llevamos un programa, pero estamos atentos a las variables sobre la marcha, eso forma parte del reto.

P: ¿Cuál ha sido el mayor reto?

R: Desde el punto de vista técnico, la aerodinámica, los coches están muy cerca del suelo, y es probable que el fondo se rompa, por lo tanto, habría una pérdida de carga importante. Hay que tener en cuenta cómo funcionan los canales Venturi, si tienes mucha carga y no es estable, no sirve de nada, tienes que encontrar un equilibrio. Rediseñar la unidad de potencia por completo, también supuso un reto adicional.

P: ¿Te has llevado alguna sorpresa en cuanto a las reacciones del coche en pista?

R: No, tuvimos algunas sorpresas en el filming day por el 'porpoising', pero lo resolvimos, y vimos que afectaba a todos. Tenemos que arreglar el comportamiento de los neumáticos, pero no es un gran problema.

P: ¿Cómo ha conseguido hacer desaparecer el efecto rebote del que tanto se habló de ayer?

R: Se trata de encontrar el equilibrio aerodinámico correcto, no hay que llevar al máximo la aerodinámica. No es algo fácil, necesitas velocidad en las rectas e ir rápido en las curvas.

P: ¿Qué se necesita para ser competitivo?

R: Para poder hacer avanzar al equipo se necesitan tres factores clave: un gran grupo de personas, buenas herramientas y un método de trabajo. Estamos mejorando en tres áreas.

El límite presupuestario ayuda desde este punto de vista, especialmente para maximizar el método de trabajo, ahora lo que solían invertir grandes sumas de dinero se encuentran con las manos atadas. Los grandes equipos están sufriendo por el límite, pero es un reto importante para todos.

P: ¿Cómo puede afectar el límite presupuestario?

R: Si tienes un accidente importante, tienes que remodelar tu plan de desarrollo e inversión para el resto del año.

P: ¿Ha visto alguna solución interesante o algo que haya descartado?

R: ¡Hemos hecho unas 200 fotos esta mañana! Por supuesto, vimos muchas soluciones diferentes de nuestros rivales, en algunas cosas somos similares, y en otras tomamos caminos diferentes con la intención de lograr el mismo resultado.