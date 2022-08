Alpine investiga el hidrógeno para que sea el futuro de la F1

Cargar el reproductor de audio

Aunque la FIA ha aprobado hace pocos días la hoja de ruta de la próxima generación de motores para la Fórmula 1 a partir de 2026 y hasta 2030, unos propulsores turbohíbridos alimentados con combustibles sostenibles, sigue presente el debate sobre qué hacer a largo plazo después de ver el crecimiento de la industria automotriz hacia lo eléctrico.

Es poco probable que los motores y las baterías sean lo suficientemente potentes en 2031 como para alimentar a monoplazas de Fórmula 1 y proporcionar los niveles actuales de rendimiento, por lo que la categoría deberá tomar una decisión hacia dónde dirigirse después.

Sin embargo, una opción que plantea Alpine y que podría ser viable es la del cambio al hidrógeno, por lo que el fabricante francés ha comenzado a estudiar los pros y las contras de utilizar ese tipo de energía en la Fórmula 1.

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, el director general de Alpine, Laurent Rossi, dijo que, dado que los motores totalmente eléctricos no son una posibilidad real para en un periodo a corto plazo, pensar en el hidrógeno puede dar una solución.

"No creo que el motor eléctrico esté listo", reconoció. "Puede que lo esté dentro de 15 años, pero no veo que eso ocurra en las próximas una o dos transiciones del reglamento".

"Por eso estamos investigando, porque pienso que los fabricantes, especialmente los de las unidades de potencia, tienen el deber de dar forma a las normas y poner sobre la mesa soluciones, como el hidrógeno como combustible", expresó uno de los máximos responsables del proyecto francés.

"Para mí, y para nosotros, es como una buena manera de matar dos pájaros de un tiro", indicó. "Es más limpio, sin duda, no lo es del todo, pero es mucho mejor que si lo comparas con el combustible tradicional".

"Es abundante, seguro, mientras que el combustible orgánico o sintético puede ser imitado en cuanto a suministro y coste de producción", defendió Rossi. "Además, conserva una cosa, que es el ruido".

"Vale que la gente, quizá dentro de 20 años, se olvide, porque a las nuevas generaciones les dará igual y estarán acostumbrados a los coches silenciosos por las calles, pero, de momento, eso es lo que hace que también sea un espectáculo", dijo el CEO de Alpine.

"No debemos olvidar que la F1 es un deporte, es decir, un entretenimiento. Es un negocio, no hay dudas, pero ese negocio se construye sobre la base de que la gente lo ame, lo vea y lo disfrute", continuó. "No puedo dejar de pensar en eso, así que estamos siguiendo ese camino".

Laurent Rossi dijo que el objetivo de la investigación era comprender de manera adecuada el funcionamiento del hidrógeno y si podría ofrecer el nivel de rendimiento necesario para la Fórmula 1.

Y, si el trabajo llega a esa conclusión, espera poder mostrar la tecnología a través de Garage 56 en Le Mans: "Vamos a jugar nuestro papel para inspirar a otros, a los órganos de gobierno".

"Nos encantaría poder mostrar, pero primero vamos a probarnos a nosotros mismos, que funciona, porque todavía tenemos que investigar que es más que una creencia o una profecía", explicó. "Si funciona, queremos demostrarlo, por ejemplo, en el Garage 56 de Le Mans o en Nürburgring con uno de nuestros coches de carreras equipado con un motor de combustión interna alimentado con hidrógeno".

"Eso podría inspirar a los gobiernos y hacerles ver que hay un camino a seguir. Si Porsche, Ferrari y otros siguen con más cosas, será mejor porque podremos poner sobre la mesa más opciones y no solo una", concluyó Rossi.

