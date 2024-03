En Alpine F1 miran hacia el futuro pensando en "cuatro o seis meses"

Renault regresó a la máxima categoría del automovilismo como equipo de fábrica en la temporada 2016, antes de cambiar su imagen por la de su submarca deportiva conocida como Alpine, con el objetivo de llevar su nombre a lo más alto de la cima de las carreras sobre cuatro ruedas, es decir, la Fórmula 1, al igual que hiciesen en 2005 y 2006 con Fernando Alonso como piloto.

Sin embargo, el camino del equipo de Enstone desde entonces ha sido una montaña rusa que en este 2024 posiblemente haya alcanzado su punto más bajo, ya que después de tres carreras sólo han conseguido llegar una vez a la Q3 y todavía no saben lo que es sumar puntos.

Par salir del bache, Alpine ha hecho muchos cambios internos con Bruno Famin al frente del equipo, pero Pierre Gasly se sinceró al respecto y reconoció que no se pueden esperar grandes cosas a corto plazo.

"Se ha puesto en marcha un plan para intentar mejorar. Después, tenemos que ser realistas, porque esto es la Fórmula 1, lleva tiempo y a nadie le gusta ser paciente. Pero hay que serlo, tengo confianza en el equipo para poder encontrar las soluciones y las mejoras que vamos a necesitar. Va a llevar tiempo, seamos realistas".

Cuando se le preguntó si al menos tenían una idea clara sobre cómo mejorar y si se atrevía a predecir una fecha en la que podrán dar un importante paso adelante, su respuesta no fue muy clara, pero se mostró contento de poder contar con las primeras mejoras en el próximo GP de Japón.

"No puedo dar una cifra, será cuestión de pequeños pasos uno tras otro. ¿Cuándo estaremos en condiciones de luchar donde tenemos que hacerlo? No puedo dar una respuesta. Sé, y sabemos, la posición en la que estamos. Y sé que no nos vamos a quedar ahí. Tengo confianza en la escudería para encontrar soluciones y mejorar el rendimiento".

"He oído que muchos llegarán a Suzuka con piezas nuevas. Nosotros también y creo que es algo bueno para empezar a trabajar en nuestro coche y ver qué efecto tiene. Será un paso adelante respecto a donde estamos ahora, necesitamos todas las mejoras que podamos traer. Así que es positivo".

Aunque Pierre Gasly también quiso dejar una cosa clara, y es que los planes de Alpine son a largo plazo, por lo que para ver los primeros cambios en el equipo, probablemente no haya que esperar unas semanas, sino más bien unos meses o incluso hasta finales de la presente temporada.

"Sé que habrá más cosas más adelante. Pero creo que ahora mismo se trata más de intentar tener una visión global de lo que tenemos, si nos quedamos con este concepto que tenemos o si por lo contrario intentamos ir a por algo un poco más original".

"No creo que estemos mirando hacia delante dos o tres semanas, sino más bien cuatro o seis meses, para intentar conseguir un paquete que sea más sólido para el final del año", concluyó el galo.

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto de: Alpine

