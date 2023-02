Alpine F1 estrenará importantes mejoras en el GP de Bahrein 2023

Cargar el reproductor de audio

Esteban Ocon y Pierre Gasly no fueron precisamente los más rápidos en los test de Bahrein, celebrados una semana antes del arranque de la temporada 2023 de Fórmula 1.

Así terminó la pretemporada 2023 de F1: Test de Bahrein: Pérez manda, Ferrari preocupa y Alonso ilusiona

Los pilotos franceses centraron sus esfuerzos en completar tandas más largas y experimentar con su A523, y aseguraron que siempre salieron a pista con una carga de combustible considerable. Asimismo, tampoco llegaron a montar los compuestos más blandos de la gama de Pirelli.

Pese a la posición que ocuparon al término del tercer día en la tabla combinada, sus rivales han indicado que el equipo de Enstone parece competitivo y que tiene potencial para competir con Aston Martin por encabezar la zona media de la parrilla.

El director técnico, Matt Harman, comentó que el equipo estaba satisfecho con el resultado de las pruebas y que es consciente del rendimiento que pueden alcanzar.

"Tenemos confianza", dijo. "Por supuesto que la tenemos, porque está claro que no estamos rodando con el coche al máximo de su potencial".

"No me gusta insistir demasiado en eso, porque no tengo ni idea de dónde están rodando los demás, para ser honesto. Hacemos nuestros análisis, todos sabemos que nos miramos los unos a los otros y dónde estamos".

"Hay un enorme nivel de incertidumbre en eso. Pero desde nuestro punto de vista las cosas están respondiendo como esperábamos, nuestra aerodinámica está funcionando".

"Hemos probado algunas evoluciones diferentes bastante interesantes, y han resultado ser bastante positivas. Así que estamos deseando que llegue la primera carrera".

El director del equipo, Otmar Szafnauer, coincidió en que los test habían sido prometedores y se mostró prudentemente optimista.

"Mi optimismo viene del hecho de que nuestro ritmo a largo plazo parece bastante bueno y de que hemos recibido una buena respuesta de los pilotos, que dicen estar contentos con el coche".

"Es predecible, no hay problemas ni sobresaltos. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer".

Harman confirmó que el primer paquete de mejoras llegará a la pista el próximo fin de semana, justo a tiempo para la ronda inaugural.

"Habrá algunas diferencias visuales en la primera carrera", dijo. "Tenemos una actualización bastante buena en marcha, y esperamos que eso nos ayude para acercarnos a esa tercera posición, si es que no estamos ahí ya".

"Y luego seguir adelante con lo que hemos aprendido esta semana no solo para mejorar el coche para la primera carrera en sí, sino también con el desarrollo. Sabemos que queremos ser agresivos, como lo fuimos el año pasado".

El año pasado, Alpine destacó por aportar regularmente nuevas piezas al coche, mientras que otros optaban por concentrar la entrega de novedades.

"Puede que no sea en todas las carreras, porque a medida que los coches evolucionan se vuelven más integrados, y por lo tanto los paquetes que tienes que traer tienen que ser un poco más amplios", dijo.

"Pero intentaremos llevar algo nuevo a cada carrera, aunque no sea solo carrocería y elementos visuales. El objetivo es que nos den mejores tiempos por vuelta".

"Así que sí, esa es nuestra intención. Estábamos muy orgullosos de eso el año pasado, y tenemos los mismos recursos, tenemos las mismas finanzas, si no un poco mejor. Así que solo depende de nosotros superar ese trabajo".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!