Alpine elogia a Mick Schumacher y estudia opciones para F1 2025

El mercado de pilotos de Fórmula 1 se mueve rápidamente, y los recientes resultados del equipo Haas, con cuatro puntos en siete grandes premios, lo convierten en una opción más atractiva de lo que era antes. Los estadounidenses tienen un hueco libre para el próximo curso después de la marcha de Nico Hulkenberg a Sauber para el proyecto con Audi, además de que el futuro es incierto con Kevin Magnussen tras su complicado inicio de año.

El danés solo suma un punto, mientras que su compañero lleva seis, y no logró ir más allá de la Q1 en las tres últimas clasificaciones, a pesar de que el germano alcanzó la Q3 en todas ellas. Por lo tanto, la escudería está estudiando sus opciones, y parece que Esteban Ocon encabeza la lista de candidatos, mientras que Pierre Gasly también podría ser una posibilidad para varios conjuntos.

Eso significa que en Alpine se mantienen alerta por si necesitan un piloto después de su inesperado inicio de temporada, con solo un punto. Mick Schumacher es una de esas opciones, ya que actualmente compite con ellos en el WEC, y a pesar de que no estuvo entre los diez mejores en ninguna de las tres carreras junto con Nicolas Lapierre y Matthieu Vaxivière, su rendimiento deslumbró a Bruno Famin, que está "impresionado" con la experiencia y su nivel de forma.

"Mick [Schumacher] está haciendo un trabajo increíble en resistencia, lo que es muy impresionante es su mentalidad", aseguró. "Es rápido, pero creo que todo el mundo lo sabe, aunque en resistencia no siempre es útil hacer un tiempo por vuelta muy bueno, porque tienes el BoP, y has de ser un poco cuidadoso con el rendimiento, pero la cuestión ahí no es evaluar el rendimiento puro del piloto".

"Mick ha estado increíble en su adaptación a la mentalidad de la resistencia. Solíamos decir que los pilotos de monoplazas son egoístas, pero Mick, desde el primer minuto, se ha mostrado muy abierto, cooperativo, servicial con sus compañeros de equipo, dispuesto a aprenderlo todo, especialmente de la resistencia, y con una mentalidad y espíritu estupendos", dijo.

Bruno Famin confirmó que el alemán es una de las "muchas" posibilidades para 2025, además de revelar que otros pilotos se pusieron en contacto con Alpine, y parece que Valtteri Bottas es uno de ellos, pero también declaró que tener a un francés en la escudería no es una prioridad, y están abiertos a todo, independientemente de la experiencia y nacionalidad.