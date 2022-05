Alpine decidirá en julio entre Alonso o Piastri para la F1 2023

Cargar el reproductor de audio

El fabricante francés tiene a Esteban Ocon con un contrato a largo plazo, pero aún no ha decidido a quién alineará junto al francés a partir de 2023.

El actual piloto Fernando Alonso acaba contrato a finales de este curso, pero quiere continuar después de un competitivo regreso a la F1.

El español ha impresionado con su velocidad el año pasado y este, aunque la mala suerte en el inicio de 2022 le ha costado varias oportunidades de sumar puntos importantes.

Oscar Piastri es actualmente piloto de reserva de Alpine tras una exitosa carrera en categorías inferiores, donde fue campeón de Fórmula 3 y Fórmula 2.

El joven australiano necesita volver a competir el próximo año para que su carrera no se estanque, por lo que Alpine deberá tomar una decisión sobre la mejor manera de hacerle avanzar.

Si decide quedarse con Alonso para su equipo oficial, entonces una opción es que Piastri sea cedido a otro equipo, y Williams parece el claro favorito a ello.

Cuando Motorsport.com le preguntó por el momento de decidir su alineación para 2023, el director del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, consideró que lo más probable sería a mediados de julio.

"Todavía no hemos pensado en eso, porque es un poco pronto", dijo. "Pero en Silverstone probablemente hablaremos de ello".

El GP de Gran Bretaña, en Silverstone, se disputa el fin de semana del 1 al 3 de julio.

Hay rumores que apuntan a que Williams podría incluso cambiar su alineación durante esta temporada. Nicholas Latifi está sufriendo para igualar igualar el ritmo de Alexander Albon, y se ha hablado de que Piastri podría debutar antes de acabar el año.

Sin embargo, Szafnauer dejó claro que no se había negociado nada, aunque dijo que estaría abierto a encontrar cualquier oportunidad para que Piastri acumule kilometraje.

"Todavía no lo he considerado profundamente", dijo. "No sé qué está pasando en Williams, pero he oído los rumores".

"En el pasado, cuando McLaren vino a nosotros y nos preguntó: ‘Oye, ¿podemos usarlo [Piastri] como piloto reserva?', les dijimos que sí".

"La razón de eso es que cuanto más tiempo pueda estar sentado en un coche en vez de en el box, mejor. Así que tendríamos esa opción estratégicamente en mente. Pero en cuanto a lo que está pasando en Williams, no lo sé".