Una de las consecuencias del límite presupuestario para todos los equipos ha sido la necesidad de priorizar las áreas de desarrollo que dan mayores beneficios.

Tradicionalmente, los alerones delanteros y sus endplates eran uno de los principales focos de atención cuando los equipos intentaban encontrar rendimiento.

Pat Fry, director técnico de Alpine, afirma que un nuevo diseño de suelo cuesta a un equipo aproximadamente lo mismo que un nuevo alerón delantero, pero el primero proporciona ahora una ganancia mucho más significativa en relación con la inversión monetaria.

En cuanto al coste potencial de un nuevo alerón delantero, dijo: "Cuando ya has invertido en él, has gastado, no sé, unos 700.000 dólares (unos 662.000 euros), cuando ya has pasado por todo el proceso, cuando has hecho todo eso. Y tienes que encontrar tanto rendimiento como haces con el suelo".

"Y claramente, con un fondo plano ahora estás encontrando diez veces más [en términos de rendimiento] ahora mismo. Obviamente, también estamos limitados por los recursos. Así que es más fácil para nosotros ponerlos en una actualización del suelo que en la de un alerón delantera, que es relativamente pequeña".

Fry subrayó que todavía se pueden obtener grandes beneficios de los suelos a medida que los equipos aprenden más sobre sus coches de 2022.

"Creo que es igual para todos", explicó. "Es un suelo y supongo que también es]una forma del cuerpo superior para energizar el lado del suelo, para trabajar de cerca".

"Las alas delanteras son un poco menos sensibles de lo que solían ser, solía haber una gran cantidad de rendimiento en las alas".

"Tenemos cambios en el alerón delantero en camino, pero un alerón delantero es un componente bastante caro de fabricar, así que tiene que ganarse el sueldo".

"El alerón delantero tiene un coste similar al de un suelo. Y por el momento, estoy encontrando 10 veces más rendimiento en el suelo. Así que voy a seguir haciéndolo".

Fry dice que todos los equipos tienen que calcular cuál es el mejor lugar para gastar mejor sus limitados fondos, mientras intentan mantenerse dentro del límite presupuestario.

"Es un equilibrio. Hace años, teníamos un gráfico de rendimiento de costes, incluso cuando estaba en Ferrari, pero eso era para evitar que hiciéramos cosas locas y tremendamente caras".

"No es que estuviéramos limitados financieramente, pero hay que controlar los recursos y tienes que hacer cosas".

"Así que se trata de un equilibrio, además del coste, es lo que podemos producir físicamente. Y supongo que siempre podemos sacar más cosas, pero eso tiene un coste aún mayor. Así que es simplemente un acto de equilibrio".

"Y creo que cada equipo tendrá un coste de rendimiento, como yo lo llamo. Así que tienes una idea del coste de un componente y de cuántos puntos de carga aerodinámica necesitas encontrar para que sea sensato".

Alpine ha optado por incorporar actualizaciones periódicas, en lugar de un paquete importante de vez en cuando, y el paquete de Barcelona incluye algunas modificaciones en el alerón delantero, mientras el ojo sigue puesto en las actualizaciones del fondo plano que están por llegar.

"Efectivamente, hay algunos detalles en el diseño del endplate del alerón delantero, algunas cosas menores en el suelo, y el alerón trasero y los conductos de los frenos traseros son principalmente las novedades que hemos traído aquí", dijo Fry.

"El alerón trasero es para el nivel de carga aerodinámica que se necesita aquí y, obviamente, en Mónaco. Los conductos de los frenos traseros son un desarrollo en el que hemos estado trabajando".