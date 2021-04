Alpine: "A Alonso le costará algunas carreras estar a tope"

Fernando Alonso no logró pasar del 15º puesto en la clasificación del GP de Emilia Romagna, en su regreso a Imola 15 años más tarde. El piloto asturiano reconoció que podría haber exprimido un poco más el coche tras caer eliminado en la Q2 después de haber pasado in extremis el corte de la Q1.

Davide Brivio, nuevo jefe de filas de Alpine F1 en el curioso organigrama de la compañía francesa para este 2021, coincide con el piloto español, aunque aclara que el hecho de no sacar el máximo potencial del coche no fue porque no quisiera.

"Tuvimos la situación inversa en Bahrein, así que espero que la próxima vez pongamos a ambos en una buena posición. Esteban seguro que hizo un buen trabajo, y creo que siempre estuvo apretando duro en todas sus tandas. Fernando creo que perdió la posibilidad, probablemente. Quiero decir, tal vez podría haber apretado más. Pero no porque, por supuesto, no quisiera, sino porque no pudo encontrar la situación adecuada para utilizar el 100% del potencial del coche y de sí mismo", comentó Brivio este sábado en Imola.

Cuando se le preguntó si cree que Alonso todavía se está adaptando a la Fórmula 1 después de dos años fuera de ella, el responsable italiano dejo claro que la motivación del español es "increíble" y que no es "tan fácil" volver al 100%.

"En general, para ser muy sincero, y muy abierto como me gusta ser, el talento y la capacidad de Fernando están ahí. La motivación es increíble. Realmente disfruto, puedo ver a alguien grande, como piloto, como deportista, y todo. Después de dos años –es mi sensación personal– no es tan fácil. No ha llegado como al instante. Creo que necesitamos unas cuantas carreras, en mi opinión, para estar al máximo", apuntó Brivio.

"La primera carrera en Bahrein fue muy importante, desde esta perspectiva, para volver y hacer las cosas, para hacer los libres, para hacer la clasificación, para disputar la carrera, la salida, para luchar el domingo y demás. Necesitas varios fines de semana. Piensa que probablemente pilotó aquí, no sé, tal vez hace 10 años, incluso más. Los demás compitieron más recientemente".

"Pero en general, creo que necesitamos algunas carreras para mejorar, digamos, su ritmo en tandas largas, su puesta a punto. Esto es lo que estamos haciendo, creo que es lo que necesita hacer, y estamos totalmente comprometidos. Pero puedo ver el potencial del tío, sin lugar a dudas".

