Alpine buscó recuperarse tras la decepcionante primera carrera del año en Bahrein. Para ello, llegaron varias actualizaciones del monoplaza al GP de Emilia Romagna.

El equipo sufrió una vez más en Imola para luchar con los líderes de la zona media, McLaren y Ferrari, y Esteban Ocon y Fernando Alonso clasificaron noveno y 15º, respectivamente.

Ocon y Alonso consiguieron terminar la carrera en novena y 10ª posición, después de ganar un puesto gracias a la penalización de Kimi Raikkonen, que le hizo caer de la zona de puntos.

El director de carrera de Alpine, Davide Brivio, afirmó que el equipo dio un paso adelante con las mejoras que trajeron a Imola, pero que tiene la esperanza de ir aún más fuerte en otros circuitos.

"Hemos visto algunas mejoras, sí, [y están] funcionando bien, sí", declaró Brivio. "Creemos que hay una posibilidad de que estas actualizaciones puedan ser más útiles en otros trazados".

"Pero sí, estamos bastante contentos, y creo que hemos mejorado. Estamos más cerca [de los coches de delante], creo".

Aunque Brivio no reveló cuánto tiempo han ganado con las nuevas piezas, confirmó que había una diferencia significante con el ritmo mostrado en Bahrein.

"No quiero decirlo, [pero] obviamente tenemos los números", añadió Brivio. "Pero creo que no quiero decir ninguna estimación para no crear ninguna expectación ni ninguna decepción. Veremos".

"Pero, obviamente, tenemos un resultado. Tenemos la sensación de haber mejorado. Sentimos que estamos mejor y por eso seguiremos adelante".

Tras conducir el monoplaza, Alonso sintió que las nuevas mejoras ayudaron a Alpine a generar una mayor carga aerodinámica y un mejor equilibrio en el A521.

"Creo que hemos mejorado el coche de Bahrein a Imola, todas las nuevas piezas funcionaron correctamente en los libres", confirmó Alonso.

"Las cosas que probamos, nos mostraron que habíamos mejorado en aspectos aerodinámicos del monoplaza, generando más carga aerodinámica en él".

"También, creo que el equilibrio ha mejorado en comparación con el que teníamos en Bahrein, con más agarre en la parte trasera. Así, en general, creo que hemos dado un paso adelante en la dirección correcta".

Las espectaculares imágenes de Alpine en Imola

Esteban Ocon, Alpine A521, Fernando Alonso, Alpine A521 1 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Fernando Alonso, Alpine A521 2 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Fernando Alonso, Alpine A521, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 3 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 4 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 5 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 6 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 7 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 8 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521 9 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 10 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521, al inicio 11 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Mecánicos con Fernando Alonso, Alpine A521, 12 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, en pits 13 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Fernando Alonso, Alpine A521 14 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 15 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 16 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 17 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 18 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 19 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 20 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images