La temporada 2022 de Fernando Alonso a nivel personal ha sido bastante buena, con actuaciones que demuestran el tipo de piloto que es, como en el Gran Premio de Estados Unidos, remontando con un coche muy dañado, o en la clasificación del Gran Premio de Canadá, donde fue segundo bajo la lluvia. Sin embargo, hay algo que se le ha escapado al español este año, y es un podio, algo que sí llegó en el pasado curso.

Los problemas de fiabilidad han sido un condicionante en sus posibilidades de probar el champán en la presente campaña, además de que no le han permitido estar como 'el mejor del resto' en la clasificación general de pilotos, solo por detrás de los Red Bull, Ferrari y Mercedes.

Sobre ello habló en el Gran Premio de Brasil, y explicó por qué no han podido cosechar ningún trofeo en 2022: "Creo que no tenemos una victoria porque lo que ocurrió en Hungría el año pasado quizá no pase nunca en 100 años. Y luego el podio, no sé, quizá en Canadá tuvimos una oportunidad, quizá en Australia tuvimos otra, pero los perdimos por nuestra propia culpa".

"Creo que estamos parecidos respecto al año pasado en cierto modo", dijo el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1. "Creo que McLaren está un paso atrás, por eso estamos luchando por el cuarto puesto, pero cuando no peleas por un campeonato, ser quinto o cuarto, no cambia".

Cuando se le preguntó sobre si sus actuaciones en carrera se merecían una mejor posición en la general, Fernando Alonso dijo: "Ah, por supuesto. Debería estar 60 puntos por encima de cualquier otro este año. Creo que después de 2022, voy a tener una suerte enorme el próximo año en todo".

"Esta temporada ha sido increíble", aseguró el ovetense. "Sé que se habla mucho después de México, cinco abandonos este curso con problemas de motor, pero hay otras cuatro carreras que terminé todas sin batería, o el coche no arrancó en Austria, o perdí una rueda en la parada en boxes. Así que fue increíble, 20 carreras, tener problemas en nueve o algo así, es casi el 50% de las pruebas".

Ante la posibilidad de sumar una nueva sanción en parrilla en el Gran Premio de Brasil por cambios en los componentes de la unidad de potencia, el español espera no tener que sufrir más: "No, debería estar bien, porque tengo un motor nuevo que introduje en Austin, tuve una penalización allí. Hizo [el motor] solo el sábado y el domingo de Austin, así que tendré un propulsor nuevo para Brasil y Abu Dhabi, debería estar bien para dos carreras".

