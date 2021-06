Alonso: "2022 supone una oportunidad soñada en la F1"

El mítico periodista José Ramón de la Morena ultima su despedida de las ondas después de 40 años y estos días finales de junio suponen no solo su adiós a la radio sino también, al menos en cuanto a entrevistas, a personajes a los que ha acompañado durante toda su carrera.

Es el caso de Fernando Alonso, al que acompañó en multitud de ocasiones y eventos especiales no solo durante su etapa gloriosa de los campeonatos del mundo, y que este martes le concedió una última charla en los micrófonos de Onda Cero, en 'El Transistor'.

Desde el Red Bull Ring, donde la F1 repite este fin de semana con el GP de Austria, Alonso charló con 'Joserra' sobre muchas experiencias vividas, pero también del futuro que tiene por delante el piloto.

Hablando de lo que más le ha costado readaptarse después de dos temporadas fuera de la Fórmula 1, Alonso dijo: "En mi regreso no me he encontrado sorpresas, la verdad. Lo más difícil quizás es la filosofía diferente de cada equipo".

Y destacó dos aspectos importantes: "Para el piloto, quizás la suspensión delantera, la dirección asistida, el volante, que es lo que tienes en tus manos... y eso es diferente de equipo a equipo. Y luego los neumáticos, que aunque sean parecidos en estos últimos años, han evolucionado y se comportan un poco diferente cuando los estresas Cuando a mitad de curva pones toda la carga, son un poco más 'frágiles', un poco más delicados".

"Ese es el aprendizaje más duro, pero va bastante bien, estoy contento".

Alonso admitió que tras la primera carrera le dolía mucho el cuello, y que tardó tres o cuatro grandes premios (mencionó el GP de Portugal, que fue el cuarto de 2021) en dejar de sentir esas molestias, esa especie de torticolis.

El veterano periodista preguntó a Alonso por la reciente carrera del GP de Estiria, y por la 'impotencia' de hacer una gran carrera y ser 'solo' noveno.

"No es que estés acostumbrado, pero cuando estás en la Fórmula 1 sabes cuál es el sitio que te toca o cuáles son las posiciones a las que puedes aspirar. Y si estás por delante de esas posiciones, has hecho un gran trabajo; si estás en esas posiciones, estás más o menos contento; y si está por detrás de ese mínimo, ha sido un mal fin de semana", analizó Alonso.

"En cualquier deporte pasa. En el fútbol habrá equipos que si están luchando por la salvación y luego acaban 9º o 10º es un éxito".

Ahí, Alonso recordó cuál es su objetivo en su regreso a la máxima categoría: "Es frustrante, porque si estás en la F1 todo el mundo quiere ganar, pero mi vuelta a la F1 este año estaba muy enfocada a 2022, cuando llega un cambio de reglas grande. Y este 2021 podría vivirlo desde casa, por la tele, o desde aquí, desde dentro del equipo, y esa me parecía la mejor opción. Estoy contento, aunque parezca poca recompensar luchar por el top10".

Respecto a las nuevas reglas de 2022, hay equipos como Mercedes que aseguran que ya no evolucionarán más su coche de 2021 para centrarse en el próximo curso.

"Como Mercedes estamos todos los equipos. Este coche, el actual, está un poco abandonado. Vamos a seguir corriendo todo el año con él pero no va a tener ninguna actualización sustancial en ningún equipo. Todas las fábricas están trabajando en el año que viene".

En cuanto a Alpine, declaró: "Si preguntas al equipo, te dirán que las cosas van bien, porque empezaron en ese coche de 2022 mucho antes que en otro coches. Se suele empezar a partir de agosto en el coche del año siguiente, pero este año todo el mundo ha empezado en marzo o abril".

"Claro que al hacerlo todos los equipos, nadie está adelantado. Es una moneda al aire ver quién ha acertado con las reglas y seguramente Mercedes o Red Bull, que han dominado el deporte durante tantos años, seguro que van a tener un coche competitivo".

"Los equipos de la zona media o zona media-alta, como pueden ser Alpine, o McLaren igual tenemos esa oportunidad soñada de llegar a la altura de los líderes, y en la cesta de los huevos digamos que los estamos poniendo todos ahí".

La entrevista acabó con un interesante test de preguntas rápidas, donde incidió en que es importante el nuevo reglamento que la F1 estrenará en 2022, pero confirmó que no lanza las campanas al vuelo.

Sin cambio de reglas, habrías vuelto a la F1?

No, no habría vuelto.

Durante tu ausencia de dos años, pudiste fichar por Red Bull, tuviste alguna conversación con ellos?

Alguna tuve.

¿Y con Mercedes?

No.

En 2020, Renault hizo tres podios, ¿hará alguno esta temporada?

Está más difícil y más caro este año, el año pasado como Ferrari era sexto, había dos coches menos, en Red Bull había un coche menos, el de Albon, y estar entre los cinco o seis primeros parecía más fácil. Puede haberlo, porque es deporte, pero está mucho más difícil.

¿Quién ganará el mundial, Hamilton o Verstappen?

No lo sé, me gustaría dar un nombre, pero no tengo claro quién.

¿Podrás ser campeón del mundo con las nuevas reglas?

No lo sé tampoco. Me gustaría decir que sí, pero eso ahora lo dirán casi todos los equipos y pilotos. Pero también soy consciente, y tengo los pies en el suelo, de que de un año para otro, los equipos más grandes y que están dominando tienen el horno listo. Hacen un pan buenísimo, ¿por qué no les va a salir buenísimo el año que viene? Los demás tenemos que probar otras harinas, otras cosas, tenemos más cosas por hacer.

¿Será campeón Sainz algún día?

Espero que sí, pero esa es una cosa muy complicada de pronosticar y no me gustaría meterle demasiada presión. En F1 hay solo 20 pilotos, él ya es un privilegiado de esos 20, y luego si miras los últimos 20 o 30 años, creo que ha habido solo cuatro o cinco campeones, y muchísimos pilotos. Es muy difícil ser ese. Ojalá lo consiga.

Hamilton, Verstappen y Alonso, con el mismo coche y tres meses de adaptación, ¿quién sería el más rápido a una vuelta y quién ganaría la carrera?

Pfff... No sé, yo respeto mucho a los dos. Yo creo que Hamilton, para ser campeón tantas veces y sacarle tanto partido al coche tiene que estar a un nivel superior, no puede estar a un nivel normal, si no no lo consigues, así que él ha dado un extra siempre que se sube al coche. Y Verstappen lo mismo. Yo considero que también, pero luego a la hora de ver quién es más rápido, esos son cálculos muy difíciles.

¿Haaland o Mbappé para el Madrid?

Los dos. El Madrid no tiene límites.