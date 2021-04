Alonso: “Llevará tiempo tener la confianza que quiero con el coche”

El español ha vuelto a la F1 después de dos temporadas fuera y continúa adaptándose al Alpine. A pesar de una carrera esperanzadora en el GP de Bahrein que abrió la temporada, en Imola pasó más dificultades.

El español fue superado por su compañero Esteban Ocon, sufrió un trompo por la humedad en la pista antes de la salida y luego acabó en mitad del pelotón. Una penalización de tiempo a Kimi Raikkonen le dio finalmente la 10ª plaza y su primer punto de la temporada.

En un fin de semana en el que los pilotos que han cambiado de equipo parecieron tener más dificultades, Alonso dijo que las condiciones derivadas de la lluvia no les ayudaron a adaptarse a su nuevo entorno.

Sin embargo, dijo que sería un error poner eso como excusa, ya que admitió que necesita estar mejor preparado para las futuras carreras.

"Está claro que cada vuelta que hago, cada vuelta que hacemos estos pilotos, nos sentimos más cómodos", dijo sobre el reto al que se enfrentan los nuevos pilotos.

"Aquí [en Imola] fue una triple experiencia, porque desde la primera hasta la última vuelta cambiaron las condiciones y el nivel de agarre muchas veces durante la carrera. Tuvimos una bandera roja, una salida en parado y una salida lanzada”. "Había muchas cosas que probar y que hacer que normalmente llevan cuatro o cinco carreras. Y lo comprimimos todo en una sola con mucha actividad”.

Fernando Alonso, Alpine A521, y Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

"Así que estoy contento con el aprendizaje. También estoy contento de rodar con el coche en condiciones de mojado, ya que el test fue un día y medio en Bahrein, pero era la primera vez en condiciones de mojado, la primera vez en condiciones intermedias, la primera vez en condiciones con una sola estrecha trazada seca. Así que hay que sacar muchas lecciones de aquí para analizarlas”.

"En cuanto a las sensaciones, desde la primera vuelta hasta la 63 me he sentido un 300% mejor en cuanto a la confianza que tengo con el coche. Pero esto no puede ser una excusa para decir que no hemos actuado bien, que no he actuado bien. Tengo que estar más preparado y más listo la próxima vez”.

"No importa si tienes poco o nada de tiempo con el coche, intentaré ser mejor la próxima vez".

Alonso dijo que no esperaba que las cosas fueran fáciles en su regreso a la F1, y reconoce que todavía tardará unas cuantas carreras más antes de estar al nivel que quiere.

"Estoy donde esperaba estar, pero siempre quieres estar más y más arriba y tener un poco más de confianza con el coche", afirmó. "Probablemente no tuve confianza en Bahrein ni aquí, y no la tendré en Portimao”.

"Esta sensación no cambia del día a la noche y te pones al cien por cien, llevará tiempo. Pero estoy aquí para trabajar y para mejorar. Y una carrera como esta ayuda mucho porque puedes sentir el coche en condiciones muy difíciles y aprender mucho más que en una carrera normal”.

