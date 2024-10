Alonso y la teoría de por qué no sale el Safety Car en F1 2024

El piloto español sugirió que una extraña peculiaridad de la actual generación de monoplazas es lo que podría estar detrás de la racha de carreras consecutivas sin un Safety Car. La Fórmula 1 lleva nueve citas seguidas sin la presencia de un coche de seguridad, algo que no sucedía desde el periodo entre el Gran Premio de Hungría 2003 y el Gran Premio de España 2004, además de que el pasado Gran Premio de Singapur fue el primero de la historia del evento sin la presencia de ninguno.

Las rachas más largas sin un Safety Car: Fórmula 1 Las mayores rachas de carreras sin un Safety Car en la F1

Aunque no hay una explicación de por qué no hubo ningún incidente considerable desde el Gran Premio de España, Fernando Alonso insinuó que las características de los vehículos actuales con efecto suelo son un factor. En concreto, cree que el hecho de que al ser más rápidos cuando no se va al límite podría explicar por qué se redujeron los accidentes.

"Estos coches no son fáciles de pilotar, pero creo que el problema también es extraer el 100%", dijo. "Así que, si vas al 90%, a veces eres más rápido porque no pones el monoplaza en un ángulo o una altura de pilotaje inconveniente, no estás forzando los límites, y ahí es donde todo se viene abajo, así que, ir a veces al 90% es más veloz".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

El asturiano indicó que el rendimiento de los monoplazas actuales puede llegar a ser muy confuso cuando van al límite, algo que tan solo pasa en la clasificación: "El Gran Premio de Azerbaiyán fue un buen ejemplo. Fui 15º en la Q1, con el problema de Lando [Norris], si no, hubiera sido 16º y habría estado fuera en la Q1, y siete minutos después, puse otro juego de neumáticos y estaba 5º en la Q2, mejoré como un segundo, pero estaba pilotando igual".

"Estaba frenando en los mismos puntos, fue la misma preparación en esa vuelta, pero pude mejorar más de un segundo, y algunos de nosotros hicieron lo contrario. Fueron rápidos en la Q1 y muy lentos en la Q2 y, a veces, no encontramos explicaciones de cuándo somos más veloces, cuándo somos más lentos y por qué", continuó. "Si entramos en los detalles y en el número ilimitado de sensores que tenemos en el coche, podemos detectar las pequeñas diferencias cuando el monoplaza va lento. Ponemos el coche en diferentes situaciones en las que quizá no va mejor, y ese tipo de cosas".

"Por eso, a veces en las carreras, porque todos vamos al 90%, tenemos que cuidar los neumáticos, el ahorro de combustible y todo ese tipo de factores, no vemos demasiados problemas y coches de seguridad o accidentes", expresó el de Aston Martin. "Los monoplazas van mejor cuando se va a esa velocidad, va un poco en contra del instinto del piloto, el cual es cuando pones un neumático nuevo, vas a la clasificación y sacas el 110% si puedes, pero, ahora, es algo que debes gestionar".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!