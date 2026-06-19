Alonso tendrá un nuevo compañero en la FP1 del GP de Austria

Aston Martin aprovechará el Gran Premio de Austria para cumplir con una de las obligaciones que marca el reglamento de la Fórmula 1. El equipo de Silverstone ha confirmado que Jak Crawford se pondrá al volante del AMR26 de Lance Stroll durante la primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana en Spielberg, en lo que supondrá la segunda participación del estadounidense en una FP1 esta temporada.

La aparición de Crawford permitirá a Aston Martin completar la segunda de las cuatro sesiones obligatorias para pilotos novatos que deben realizar los equipos a lo largo del campeonato. El joven norteamericano ya ocupó el coche de Fernando Alonso en los Libres 1 del GP de Japón y ahora será el turno de Stroll de ceder temporalmente su monoplaza.

La oportunidad llega, además, en un momento de intensa actividad para el piloto de desarrollo de la escudería británica. Apenas unos días antes, Crawford participó en el test de neumáticos de Pirelli celebrado en Barcelona junto al equipo, acumulando más experiencia al volante del monoplaza de 2026.

No será una pista desconocida para él. El Red Bull Ring ha sido escenario de algunos de sus mejores resultados en categorías inferiores, donde logró victorias tanto en Fórmula 3 como en Fórmula 2. Además, fue precisamente allí donde probó por primera vez un Aston Martin de Fórmula 1, cuando se subió al AMR22 en junio de 2024.

Con más de 3.800 kilómetros acumulados en maquinaria de Fórmula 1, Crawford se ha convertido en una de las jóvenes promesas con más experiencia fuera de la parrilla actual y en una pieza habitual dentro del programa de desarrollo de Aston Martin.

Una nueva oportunidad para seguir creciendo

"Es fantástico tener otra oportunidad de pilotar el AMR26 durante un fin de semana de carrera", explicó Crawford. "Austria es un circuito que conozco bien y es muy especial volver al Red Bull Ring con el equipo, casi dos años después de mi primera prueba con un Aston Martin de Fórmula 1".

El estadounidense destacó también el trabajo realizado entre bastidores durante los últimos meses: "He dedicado mucho tiempo al simulador esta temporada apoyando al equipo y recientemente completé el test de neumáticos en Barcelona, así que tengo ganas de aplicar ese trabajo en pista. Cada oportunidad en un Fórmula 1 es valiosa y me centraré en aportar información útil y aprovechar al máximo la sesión".

Desde el equipo, el director de operaciones en pista, Mike Krack, valoró la importancia de esta nueva aparición del piloto estadounidense.

"Jak sigue desempeñando un papel importante como tercer piloto y esta sesión de FP1 supone otro paso valioso en ese proceso", señaló. "Ha estado muy involucrado en el programa de simulador durante toda la temporada y completó un trabajo productivo en el test de Pirelli de Barcelona. Austria nos brinda otra oportunidad para evaluar su progresión en un entorno real de gran premio mientras recopilamos datos importantes para el equipo".

Mientras Aston Martin continúa esperando las mejoras que deberían llegar durante las próximas carreras para intentar salir del fondo de la parrilla, Crawford tendrá una nueva ocasión para demostrar que sigue preparado si algún día se abre una puerta hacia la Fórmula 1.