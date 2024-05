Alonso: "Dependiendo del equipo en el que estés, te sacan amarilla o roja"

Fernando Alonso y Carlos Sainz se tocaron en la carrera sprint de China, y pese a que el asturiano sufrió un pinchazo y tuvo que abandonar, los comisarios le impusieron una penalización de tiempo (que no le afectó) y de tres puntos en la licencia. Antes del GP de Miami, Aston Martin presentó su solicitud de revisión de la sanción, y este viernes se reunirán las partes involucradas.

Si la FIA considera que Aston Martin aporta alguna prueba nueva "que no estuviera disponible en el momento de la sanción", se pasaría a una segunda reunión para decidir qué se hace. Cuando le preguntaron este jueves en el circuito de Miami qué esperaba, Alonso fue cauto en un principio, comentando: "No sé, nunca se sabe, pero, sí, lo comentaremos mañana porque prefiero no comentar nada hasta que revisen todo y haya una imagen clara de la situación".

Sin embargo, explicando cuál es el objetivo de la solicitud, Fernando Alonso explicó que era tratar de aclarar las cosas: "Sí, obviamente tenemos opiniones diferentes, pero eso sucede en cualquier deporte, probablemente. Incluso cuando ves el fútbol por televisión, dependiendo del equipo en el que estés, te sacan tarjeta amarilla o roja, o no, así que sí, creo que siempre tendremos opiniones diferentes. Creo que en la carrera de China el 99% de la gente disfrutó con la sprint y las batallas, y creo que yo sufrí la penalización más dura de la carrera. Así que quizás fue un poco confuso, pero veremos".

El bicampeón prefirió "no hacer comentario" sobre la pregunta de si se siente vigilado por los comisarios, pero admitió que quiere asegurarse de que no hay nada más detrás de los últimos castigos. Y es que, además del mencionado de China, también fue penalizado en Australia por el incidente con Russell.

" Bueno, como he dicho, ya sabes, las reglas son las reglas, y las aceptamos y a veces estamos de acuerdo, a veces no, pero tenemos que aceptarlo porque ellos tienen todo el poder para tomar esas decisiones, y ellos tienen toda la comprensión de las reglas. Pero, sí, como he dicho, me impusieron la penalización más dura en los dos últimos eventos en Australia y en China, así que es bueno asegurarse de que todo está bien y no pasa nada más".

De cara a este GP de Miami, donde el año pasado subió al podio, cree que hasta el momento de salir a pista y ver cómo van los demás no se puede hablar de expectativas, aunque no es la pista a la que mejor esperan adaptarse: "Vamos a ver. Creo que hemos tenido esperanzas en algunos circuitos que luego no se han cumplido y lo contrario, algunos circuitos en los que no esperábamos mucho y hemos hecho una muy buena carrera. Así que Miami sobre el papel no debería ser nuestra mejor pista para el coche de 2024, y tendremos que esperar a Imola, Mónaco, tal vez para tener una mejor comprensión".

"Pero hay un par de ideas para mejorar el coche y que queremos poner en marcha, especialmente los domingos. Sólo tenemos una sesión de entrenamientos libres hoy, así que intentaremos sacar el máximo, pero creo que espero un Miami difícil, para ser sincero".

